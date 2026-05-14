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14 May 2026

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Democracia, Educación, Neoliberalismo, Pueblos en lucha, Resistencia

Los estudiantes contra Kast y los recortes en la Educación: “Organización, unidad y calle”

por piensaChile

8 mins atrás 1 min lectura

Los estudiantes contra Kast y los recortes en la Educación: “Organización, unidad y calle”
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14 de mayo de 2026

La Confech y la ACES convocan a una marcha para este jueves 14 de mayo, en rechazo a los recortes en educación y a las medidas que, según la organización estudiantil, profundizan la precarización de las condiciones de estudio y vida.

La movilización fue citada para las 11:00 horas en Metro Baquedano, en Santiago y diversas ciudades del país. Desde la organización señalaron que la convocatoria busca reunir a estudiantes y comunidades educativas frente a lo que califican como una política de ajuste sobre derechos sociales.

A través de su llamado, la Confech planteó que la respuesta del movimiento estudiantil será salir a la calle y reforzar la organización. “Frente a la política del recorte y la mercantilización de nuestros derechos, respondemos con lo que históricamente ha levantado las transformaciones: organización, unidad y calle”, señalaron.

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Los estudiantes contra Kast y los recortes en la Educación: “Organización, unidad y calle”

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14 de mayo: La lucha estudiantil también es una pelea de la clase trabajadora

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