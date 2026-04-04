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05 Abr 2026

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Douglas Macgregor: «La OTAN murió en los campos de batalla de Ucrania y el imperio está destrozado»

por Glenn Diesen (EE.UU.)

2 días atrás 1 min lectura

Douglas Macgregor: «La OTAN murió en los campos de batalla de Ucrania y el imperio está destrozado»
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04 de abril de 2026

Coronel Mcgregor: Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Bueno, dado que Lids of London cerró el estrecho de Ormous y los iraníes ahora pueden cobrar a la gente por atravesarlo, la idea es que hay que destruir Irán. La destrucción de Irán, la desintegración de su sociedad. Y después de todo, eso es lo que queríamos hacer con Rusia. Eso es lo que los europeos no entienden. Eso es lo que queríamos hacer.

Y cuando digo nosotros, no me refiero al estadounidense promedio, me refiero a las mismas personas que ahora apoyan a Trump. Estaban muy interesadas en lo mismo en Rusia, destruir Rusia, violarla, dividirla, fragmentarla, robar sus recursos. Pues bien, ahora nos dirigimos a Irán con el mismo propósito en mente y simplemente no sé si Donald Trump puede bajarse de este tren al infierno y eso es lo que está haciendo. Va montado en un tren al infierno.

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Etiquetas #douglas mcgregor #ee.uu. #glenn diesen #iran #israel #otan #rusia #tren al infierno #trump
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