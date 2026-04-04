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05 Abr 2026

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Derechos Humanos, Historia - Memoria, Sin categoría

Al gobierno de Kast: «¡La historia y la memoria no se transan!»

por Ex-Presos Políticos (Chile)

2 días atrás 1 min lectura

Al gobierno de Kast: «¡La historia y la memoria no se transan!»
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04 de abril de 2026

¡No permitiremos retrocesos! ¡Estaremos atentos y vigilantes a las acciones del gobierno! ¡La historia y la memoria no se transan!

ExPP
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Etiquetas #expresos politicos #la historia no se transa
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