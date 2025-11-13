¿Se puede hablar de ultraderecha en Chile?
por Daniel Matamala (Chile)
39 mins atrás 1 min lectura
13 de noviembre de 2025
A pocos días de una elección que podría darle a la derecha su mejor resultado en la historia democrática de Chile, revisamos las causas de su ascenso y las “familias” que la componen.
¿Se puede hablar de ultraderecha en Chile? ¿Cuáles son las diferencias entre las derechas de Matthei, Kast y Kaiser? ¿Y qué efectos tendría su triunfo para el futuro de la democracia en Chile?
Daniel Matamala conversa con el experto en ultraderecha Cristóbal Rovira, y con el director del Instituto de Estudios de la Sociedad, Claudio Alvarado.
