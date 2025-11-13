Articulos recientes

13 Nov 2025

¿Se puede hablar de ultraderecha en Chile?

por Daniel Matamala (Chile)

39 mins atrás 1 min lectura

13 de noviembre de 2025

A pocos días de una elección que podría darle a la derecha su mejor resultado en la historia democrática de Chile, revisamos las causas de su ascenso y las “familias” que la componen.

¿Se puede hablar de ultraderecha en Chile? ¿Cuáles son las diferencias entre las derechas de Matthei, Kast y Kaiser? ¿Y qué efectos tendría su triunfo para el futuro de la democracia en Chile?

Daniel Matamala conversa con el experto en ultraderecha Cristóbal Rovira, y con el director del Instituto de Estudios de la Sociedad, Claudio Alvarado.

 

Etiquetas #daniel matamala #derecha #elecciones presidenciales 2025 #ultraderecha
África, Colonialismo, Derechos Humanos, Pueblos en lucha, Sáhara Occidental

Replica a un editorial sobre la situación del Sáhara

