Los judíos leales se oponen a la existencia del «Israel» sionista
por Yisroel Weiss
8 horas atrás 1 min lectura
29 de octubre de 2025
El portavoz del grupo Neturei Karta, el rabino Yisroel Weiss, confirmó que los judíos de todo el mundo leales al judaísmo se oponen completamente a la existencia del «Israel» sionista.
Durante una entrevista con el canal panárabe Al Mayadeen, explicó que esa es la opinión del pueblo judío que vive en la Palestina ocupada y Jerusalén, así como en Nueva York, Canadá, Reino Unido y dondequiera que estén.
Nuestra religión es completamente contradictoria con el sionismo y los que odian el judaísmo usaron el nombre de «Israel» y Dios para decir que simplemente están recuperando lo nuestro, lo cual es mentira, reflexionó.
Weiss señaló que el pueblo judío vivió con el musulmán durante cientos de años, y la diferencia de religión no fue ni es un obstáculo para la coexistencia y la vida en paz.
