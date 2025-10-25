El Frente Polisario ha lanzado una advertencia a las Naciones Unidas y a la administración de Estados Unidos tras conocer el nuevo proyecto de resolución sobre el Sáhara Occidental presentado por Washington ante el Consejo de Seguridad. En una carta dirigida al presidente del Consejo, el representante del Polisario ante la ONU, Sidi M. Omar, asegura que el movimiento saharaui no participará en ningún proceso político ni negociación si el texto impulsado por Estados Unidos se aprueba sin modificaciones sustanciales.

El documento -fechado el 23 de octubre y remitido al embajador ruso Vassily Nebenzia, actual presidente del Consejo de Seguridad, y al que ha tenido acceso El Independiente– expresa la profunda preocupación del Polisario por lo que considera “una desviación peligrosa y sin precedentes” de los principios del derecho internacional que sustentan el estatus del Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización.

“El proyecto de resolución refleja la posición nacional de la redactora —Estados Unidos— y golpea el corazón de los cimientos del proceso de paz de la ONU”, advierte Omar en la misiva, subrayando que la propuesta vulnera el estatus internacional del territorio. La votación del Consejo de Seguridad sobre la renovación de la Minurso, la Misión de la ONU para el Sáhara, está prevista para el próximo 30 de octubre.

El movimiento saharaui insiste en que cualquier intento de predeterminar el resultado de las negociaciones o de imponer una solución contraria a la voluntad del pueblo saharaui es “totalmente inaceptable”. Según el texto, el Polisario se mantiene comprometido con una “paz justa y duradera”, pero recuerda que la soberanía sobre el Sáhara Occidental “pertenece exclusivamente al pueblo saharaui”, conforme al dictamen de la Corte Internacional de Justicia.

La carta, enviada apenas un día después de que la delegación estadounidense distribuyera su proyecto, marca un nuevo punto de fricción en el estancado proceso de paz auspiciado por la ONU. El Frente Polisario acusa a Washington de abandonar el principio de autodeterminación que ha guiado históricamente las deliberaciones del Consejo y de intentar imponer un marco político “prefijado” que favorecería las tesis marroquíes sobre la autonomía.

No obstante, el representante saharaui recuerda que el Polisario presentó el pasado 20 de octubre una propuesta ampliada al secretario general de la ONU como gesto de buena voluntad, y se declara dispuesto a reanudar el diálogo siempre que se respete el mandato de la organización y el derecho a la libre determinación.

“El único camino viable —subraya el documento— es aquel que conduzca a negociaciones serias, creíbles y con plazos determinados, sin condiciones previas y bajo los auspicios de las Naciones Unidas”.

La carta concluye instando a los miembros del Consejo a mantenerse “guiados por los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas” y a resistir presiones que puedan socavar el equilibrio del proceso de paz.

