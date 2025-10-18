Jordan Goudreau destapa el papel de EE. UU. en el fallido golpe a Venezuela
por The Grayzone Español
3 horas atrás 1 min lectura
18 de octubre de 2025
Enfrentándose a años de prisión por cargos federales de tráfico de armas, el ex boina verde estadounidense y mercenario Jordan Goudreau presenta su versión de los hechos en esta explosiva entrevista reveladora con Max Blumenthal, de The Grayzone.
Ridiculizado en los medios por su fallido plan del “Bahía de los Cerditos”, Goudreau insiste en que fue el chivo expiatorio de la operación clandestina “Gideon” de 2020, que —según él— era bien conocida y contaba con la aprobación de los más altos niveles del gobierno estadounidense.
Goudreau detalla documentos judiciales y archivos del FBI nunca antes vistos que contienen el testimonio de quienes participaron en el plan para invadir Venezuela y derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Los archivos incluyen entrevistas del FBI con participantes en la trama que demuestran el conocimiento previo del plan por parte de asociados de Trump, líderes del gobierno de Colombia, activos de la CIA y funcionarios que trabajaban directamente bajo el vicepresidente Mike Pence y Trump, y que sugieren firmemente su apoyo al mismo.
Esta entrevista ofrece un contexto revelador para la última fase del asalto de Estados Unidos contra Venezuela, mientras Trump dirige un letal bloqueo naval contra el país rico en petróleo y autoriza acciones “letales” de la CIA contra su liderazgo.
