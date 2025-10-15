Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
17 Oct 2025

Noticias

Análisis, Corrupcion, Delincuencia, NuestrAmérica, Politica

Perú en crisis: la golpista Boluarte es sustituida por un acusado de violación

por La Base America Latina

2 días atrás 1 min lectura

Perú en crisis: la golpista Boluarte es sustituida por un acusado de violación
Compartir:

15 de octubre de 2025

En el episodio de hoy, 13/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de la vacancia de Dina Boluarte en Peru y su sucesor, José Jerí, no votado por nadie y acusado de violación. ¿Cuando se jodió Perú y que cabe esperar?

Más sobre el tema:

Perú: La vacancia que no fue (¡La destitución de Pedro Castillo fue inconstitucional!)

 

Compartir:
Etiquetas #congreso #corrupción #dina boluarte #ilegalidad #jose jeri #peru #presidencia
Derechos Humanos, No a la guerra, Palestina, Pueblos en lucha, Resistencia, Sionismo...

¡El sionismo no pasará!

Colonialismo, Denuncia, Derecho y justicia, NuestrAmérica, Pueblos en lucha, Pueblos Originarios, ...

Perú: La vacancia que no fue (¡La destitución de Pedro Castillo fue inconstitucional!)

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.