Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
29 Ago 2025

Noticias

Geopolítica, NuestrAmérica, Pueblos en lucha, Resistencia

La potencia latinoamericana: qué supone la alianza México-Brasil para el mundo

por La Base LatAm

6 horas atrás 1 min lectura

La potencia latinoamericana: qué supone la alianza México-Brasil para el mundo
Compartir:

29 de agosto de 2025

En el episodio de hoy, 28/08/2025, Inna Afinogénova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan los resultados de la visita a México de la gran comitiva del gobierno brasileño para reforzar la relación comercial y diplomática. ¿Qué significa una mayor cooperación de las dos principales economías de América Latina? ¿Estamos ante una nueva era de la integración regional?

Compartir:
Etiquetas #alianza mexico-brasil #buscando la unidad #ibrahim traore #lula da silva #presidente claudia sheinbaum #presidente lula
Corrupcion, Delincuencia, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria

La justicia lo confirma: la fortuna de Pinochet fue producto del robo al Estado

Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Politica

Estudiantes asisten a actividad en "Memorial Puente Bulnes", recordando a las víctimas ejecutadas allí

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.