23 Ago 2025

Derecho Internacional, Entrevistas, Geopolítica, Historia - Memoria, Imperialismo, Multipolaridad, Pueblos en lucha, Rusia

Putin revela la verdad detrás de los bombardeos de Belgrado, la OTAN y Ucrania

por Tucker Carlson (EE.UU.)

23 de agosto de 2025

En este video traducido fielmente al español, presentamos el análisis completo del discurso de Vladimir Putin sobre los bombardeos de Belgrado, la actuación de Estados Unidos y la OTAN, así como la visión de Rusia sobre el Derecho Internacional y la Carta de la ONU. Putin expone cómo se difamó a Yeltsin y revela un diálogo sorprendente con Bill Clinton sobre la posible entrada de Rusia a la OTAN.

Más sobre el tema:

Exclusiva: Tucker Carlson entrevista a Vladimir Putin (versión completa)

Tucker Carlson entrevista a Vladimir Putin. Video completo y comentarios

