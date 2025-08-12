Los mochileros de Zion. El plan israelí-sionista en la Patagonia

12 de agosto de 2025

Este contenido grabado en la Patagonia y la ciudad de Buenos Aires, cuenta la historia del interés sionista de ocupar Argentina desde sus orígenes como una opción igual a Palestina.

Desde hace décadas, soldados reservistas israelíes, caminan la Patagonia vestidos de mochileros incluso por pasos y senderos no habilitados.

En este trabajo documental, se recuperan testimonios de habitantes del sur argentino que denuncian su presencia bajo los intereses del ente sionista y al mismo tiempo se da seguimiento a las denuncias por crímenes de lesa humanidad, que algunos de estos militares tienen en Gaza, como parte del genocidio perpetrado por Tel Aviv.

frr/tmv

Más sobre el tema:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>