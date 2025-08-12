Articulos recientes

Noticias

Los mochileros de Zion. El plan israelí-sionista en la Patagonia

por HispanTV

Este contenido grabado en la Patagonia y la ciudad de Buenos Aires, cuenta la historia del interés sionista de ocupar Argentina desde sus orígenes como una opción igual a Palestina.
Desde hace décadas, soldados reservistas israelíes, caminan la Patagonia vestidos de mochileros incluso por pasos y senderos no habilitados.

En este trabajo documental, se recuperan testimonios de habitantes del sur argentino que denuncian su presencia bajo los intereses del ente sionista y al mismo tiempo se da seguimiento a las denuncias por crímenes de lesa humanidad, que algunos de estos militares tienen en Gaza, como parte del genocidio perpetrado por Tel Aviv.

Análisis, Geopolítica, Internacional

Democracia, NuestrAmérica, Pueblos en lucha, Pueblos Originarios

