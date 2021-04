Europa: «Cada vez son más los que se dan cuenta de que algo va mal» 

El Dr. Michael Yeadon, antiguo vicepresidente de investigación respiratoria de Pfizer, sobre los peligros evidentes y ocultos de las nuevas vacunas genéticas

DW: La pandemia declarada de Corona ha preocupado al mundo durante más de un año. Aunque los científicos internacionales dieron el visto bueno hace meses a la letalidad del virus, el modo de pánico mediático persiste. ¿Qué opina del llamamiento actual para que todo el mundo se vacune para contener la propagación del Sars-Cov-2?

Michael Yeadon: Es completamente absurdo vacunar a todo el mundo. Nuestros políticos aquí en el Reino Unido y sus asesores simplemente nos mienten y nos llevan por el camino equivocado. Es un delito. Comienza con la prueba PCR, que no es de fiar. Así es como se asusta a la gente. Así es como se pueden aplicar las medidas restrictivas. Sólo veo razones no médicas para la vacunación mundial.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en investigación?

La ciencia forma parte de mi vida. Trabajé en investigación para la industria farmacéutica durante 32 años. Me doctoré en farmacología y me licencié en bioquímica y toxicología. En 2017, vendí mi propia empresa de biotecnología a Novartis.

No soporto las injusticias, y cuando todo esto empezó, me sorprendió que muchos de mis colegas no hicieran nada al respecto. Siguen censurándose a sí mismos. Y los medios de comunicación también se suman y mienten. No puedo escuchar la radio ni encender la televisión. Las noticias son escandalosamente estúpidas y simplemente erróneas.

Otra cosa básica por adelantado: ¿hay realmente infecciones asintomáticas?

Por supuesto que no las hay. No pueden existir en absoluto. Y los lockdown tampoco funcionan. El pequeño grupo de expertos que asesora a nuestro gobierno es estúpido o corrupto.

Las predicciones del profesor Neil Ferguson, por ejemplo, son siempre tan malas y tienen más que ver con que necesita fondos para su investigación. De todos modos, lo relevante no es el número de contactos, sino el número de contactos contagiosos. Y hemos aprendido a lo largo de millones de años a mantener las distancias con las personas que muestran síntomas. Somos muy buenos para evitar a los enfermos. Y sólo alguien que tiene muchos virus es realmente contagioso, pero esa persona también muestra síntomas porque el sistema inmunitario combate los virus. Por lo tanto, no existe una infección asintomática.

El grupo asesor del gobierno está formado por un tercio de matemáticos, los que utilizan modelos informáticos con supuestos absurdos, por ejemplo olvidan que algunas personas ya son inmunes. Aquí en el Reino Unido, por ejemplo, podemos suponer que el 30% de las personas son inmunes, entre el 25 y el 30 es el porcentaje de infectados y más del 40% ya han sido vacunados, pero a pesar de eso el lockdown y el enmascaramiento son obligatorios. Eso no es normal y no tiene sentido.

También hay allí especialistas en guerra psicológica. Se trata de una capitulación. Se trata de un plan a varios años. La gente debe ser llevada a la desesperación total. Sin embargo, cada vez son más las personas que se dan cuenta de que algo no va bien y que han sido engañadas.

En este contexto, se puede leer en la prensa una y otra vez sobre peligrosas mutaciones del virus. ¿Qué tan peligrosos son realmente?

El Sars-Cov-2 es un virus de gran tamaño. Durante la reproducción hay, por supuesto, errores y desviaciones. Sin embargo, incluso las mutaciones son casi idénticas al original. Las diferencias son triviales y la mutación, con las mayores desviaciones, sigue siendo un 99,7% igual al original. La memoria de nuestro sistema inmunológico puede reconocerlo. Por tanto, somos inmunes a los mutantes, si es que somos inmunes al original. Muchos profesores están de acuerdo conmigo en esto. Todo lo demás es mentira. Debido a esta mentira, hemos cerrado nuestras fronteras. En general, las mutaciones son más contagiosas, pero menos peligrosas.

Por primera vez, se está vacunando con las llamadas sustancias de ARNm. ¿Qué ocurre exactamente en el organismo, directamente después de la vacunación y también a largo plazo? ¿Y en qué se diferencian estas sustancias de las vacunas convencionales?

Los riesgos de seguridad son escandalosos. Estas vacunas son muy diferentes a todo lo que hemos hecho antes. En este caso, simplemente se está eludiendo la normativa. Los segmentos genéticos pasan de la pizarra de las empresas farmacéuticas directamente a las venas de cientos de millones de personas. La proteína de la espiga (spike protein) no es sólo una proteína de acoplamiento. Hace aproximadamente un mes, me encontré con dos estudios interesantes que demuestran que las proteínas de espiga no son proteínas de anclaje pasivas. Las proteínas de espiga son biológicamente activas. Son proteínas fusogénicas. Su función es pegar las células. Las proteínas de espiga activan las células y el cuerpo produce entonces cantidades extremadamente grandes de proteínas de espiga. Eso es un problema. Porque son estimuladores activos de diversos procesos en el organismo.

Como toxicólogo, sé que incluso las vacunas convencionales pueden ser peligrosas. Pero con estas vacunas genéticas, nadie puede decir cuán grandes serán los efectos en el cuerpo. Hay muchos más pasos desde la inyección hasta la respuesta del sistema inmunitario que con las vacunas normales. Es un desastre.

¿Cuál cree que es la relación riesgo-beneficio de estas vacunas? ¿Qué efectos secundarios cabe esperar? ¿Qué protección?

Es completamente absurdo vacunar a todo el mundo. Los viejos y los débiles, tal vez, pero no los jóvenes o la gente sana. No hay ningún medicamento que no tenga efectos secundarios. Siempre hay algo. Las vacunas suelen ser útiles, pero tienen que ser seguras. No se puede interferir en un sistema tan complejo como el cuerpo. Hay que tener mucho cuidado. Pero lo que está ocurriendo ahora es una negligencia. En un futuro próximo, esperemos que se descubra que esto es incluso criminal. Tenemos que esperar efectos secundarios graves y muertes. Las mujeres de entre 20 y 50 años están muriendo de coágulos de sangre debido a la vacuna, nunca habrían muerto por la infección viral.

Las nuevas vacunas basadas en el ARNm cuentan con la aprobación condicional de comercialización en Europa. Así que mientras la gente se vacuna, los estudios continúan.

No hay una explicación médica razonable para las vacunas, es inapropiado exponer a las personas que no están en riesgo a ellas. Al fin y al cabo, siempre hay efectos secundarios. Y las autoridades tienen que sopesar los beneficios y los riesgos. Todo lo demás es absolutamente antiético.

Y los Estados Unidos, la UE y Japón dicen ahora que las nuevas vacunas que se están desarrollando a causa de los mutantes no tienen que pasar por nuevas pruebas porque serían muy similares. Ese es el verdadero peligro. Debemos tener en cuenta que las vacunas pueden utilizarse para matar a millones de personas, la palabra clave es eugenesia. Por el momento no tengo pruebas directas de ello. Pero estas vacunas genéticas podrían ser un precursor de una superarma, como un inhibidor genético que recién en cinco años causará daños.

Cada vez hay más informes sobre brotes de Corona en residencias de ancianos, siempre justo después de las vacunaciones. ¿Cómo se explica eso?

He visto varios estudios sobre esto, una de las conjeturas es que justo después de la vacunación el sistema inmunológico colapsa totalmente.

Incluso en los jóvenes, las muertes por coágulos de sangre aumentaron después de las vacunas. ¿Cómo valora la relación con la vacunación?

Ya el primero de diciembre del año pasado, junto con el Dr. Wolfgang Wodarg, envié una carta a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) advirtiendo de las trombosis. La agencia nos respondió al cabo de sólo 48 horas, diciendo que tenía absoluta confianza en su comité de seguridad. Entonces intentamos un comunicado de prensa, que fue ignorado por todos los medios de comunicación. Al menos unas semanas después de eso, las vacunas con Astrazeneca fueron suspendidas brevemente – así que al menos la gente está advertida de que todo esto no es tan inofensivo como todos pretenden. Es probable que haya los mismos problemas con Moderna.

Desde su punto de vista, ¿en qué momento hay que suspender las vacunas, o más bien las autorizaciones condicionales de comercialización? ¿Qué indicadores deben existir?

Por desgracia, la información y los datos que recibimos de los organismos oficiales contienen errores. Pero estoy muy seguro de que las autoridades conocían los problemas de antemano. En realidad, durante el desarrollo de nuevos medicamentos siempre hay un diálogo entre la empresa farmacéutica y la autoridad reguladora, pero en este caso repentinamente no lo hubo. En cualquier caso, las empresas farmacéuticas saben que estas vacunas no son necesarias.

¿Se trata sólo de dinero o de algo totalmente distinto?

No estoy seguro de lo que realmente hay detrás de esto. El dinero puede ser una razón, por supuesto. Pero, ¿es realmente suficiente como explicación? Otro objetivo es, sin duda, ejercer un mayor control sobre la población mediante tarjetas de vacunación digitales. Sin embargo, esto fomenta el apartheid médico y contradice el Código de Nuremberg. El Consejo de Europa ya lo ha señalado.

Traducción para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: DemokratischerWiderstand (Resistencia Democrática)