Denuncian que Israel usa drogas en alimentos como arma de exterminio en Gaza

Este hallazgo expone una táctica de manipulación humanitaria utilizada en medio de la grave crisis alimentaria y los constantes bombardeos que afectan al enclave.

La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza reveló este jueves que se detectaron sustancias narcóticas dentro de sacos de harina entregados por la llamada organización Gaza Humanitarian Foundation (GHF), de vínculos estadounidense-israelíes, que utiliza el hambre y la escasez de productos como un método de exterminio.

El informe oficial detalla que el narcótico identificado es oxicodona, un analgésico opioide de alto riesgo, conocido por su fuerte capacidad adictiva y efectos graves sobre el sistema nervioso.

Hasta el momento, cuatro personas han reportado el hallazgo de pastillas dentro de los sacos de harina distribuidos por los supuestos centros de asistencia.

El farmacéutico local Omar Hamad alertó en la red social X que la oxicodona, al interactuar con receptores neuronales específicos, puede provocar dependencia severa, disminución del ritmo cardíaco, pérdida de conciencia y fallos respiratorios peligrosos.

Por su parte, el director de la Oficina de Medios del Gobierno, Ismail al-Thawabta, condenó el hecho y calificó los hechos como un crimen sistemático. “Su objetivo es propagar la adicción y destruir la sociedad palestina desde dentro”, aseguró.

