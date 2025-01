Argentina: Cerraron la Secretaría de DD.HH., el Centro Cultural Conti y el Archivo de la Memoria.

Imagen superior: Cierra el Centro Cultural Haroldo Conti: un golpe a la Memoria y los Derechos Humanos

04 de enero de 2024

El Gobierno nacional está decidido a avanzar en el desguace de las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas desde el propio Estado. En las últimas semanas aceleró con los despidos y el vaciamiento de las políticas que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos. La última decisión, comunicada el martes 31 de diciembre en horas del mediodía, fue cerrar el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti “por 30 días” con la excusa de una “reestructuración” y dejar a su personal bajo la figura de una “guardia pasiva”. Este jueves 2 de enero, por la mañana, al acercarse al predio de la ex ESMA, las y los trabajadores fueron recibidos por efectivos de la Policía Federal, que con listados en sus teléfonos celulares habilitaban o no el paso.

El tono oscilaba entre la bronca, la tristeza, el llanto y la preocupación por los puestos de trabajo, pero también por la continuidad de las políticas. Entrada la mañana, realizaron una asamblea en el edificio donde funciona puntualmente la Secretaría a cargo de ex juez penal, nombrado en aquella función en plena dictadura cívico militar, Alberto Baños.

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti fue inaugurado en el año 2008 con el objetivo de contar con un espacio de “difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos”. Allí se desarrollan diversas expresiones artística como “cine, música, teatro, danza, literatura, artes visuales, fotografía, talleres, recorridos educativos, seminarios y debates”.

Paula Donadio, integrante de la Junta Interna en la Secretaría de Derechos Humanos, manifestó: “Esto tiene relación con los despidos que ya venían anunciando, de los cuales pedimos la reincorporación inmediata. Cuando llegamos también estaba cerrado el Archivo Nacional de la Memoria, pero luego fue abierto”.

En asamblea, Daniel “Tano” Catalano, secretario General de ATE Capital enfatizó: “No estamos discutiendo puestos de trabajo ni salarios, estamos discutiendo la identidad de nuestro pueblo, el presente de nuestros pibes y el futuro de nuestra patria”.

El desguace en marcha

El marco del cierre, en principio temporal, del Centro Cultural Haroldo Conti, se da en contexto de desguace de la Secretaría de Derechos Humanos y de un fuerte ajuste en el Ministerio de Justicia de la Nación, del cual depende la Secretaría. Despidos y finalización de determinadas políticas es la tónica que viene llevando adelante la cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona.

La Secretaría de DDHH comenzó la gestión de Javier Milei con una planta de más de 1000 personas, de las cuales habían sido desvinculadas 200. En las últimas semanas de diciembre, el Gobierno pretendía despedir a 400 trabajadores, a lo que se suma la incertidumbre por la continuidad de 200 más. Asimismo, la cartera de Justicia decidió el cierre del Ente ACARA, mediante el cual estaban contratados 2500 trabajadores.

Enérgico repudio de organismos de Derechos Humanos

En el marco de un amplio cuestionamiento que recibió la decisión del Gobierno Nacional de cerrar el centro cultural Haroldo Conti y desmantelar la política de memoria y Derechos Humanos que viene sosteniendo el Estado y en los últimos años ha adquirido un sostenido reconocimiento internacional; diversos organismos de Derechos Humanos del país emitieron un comunicado en el que expresaron el «más enérgico repudio» a esta decidida política de desguace del Gobierno.

A continuación, se reproduce completo el documento:

Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión que llevó adelante Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos de la Nación quien, con la anuencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, con un cinismo repudiable y mostrando su rostro más inhumano, en horas del mediodía del 31 de diciembre cumplió con creces la amenaza de despidos y la suspensión masiva de trabajadores y trabajadoras dependientes de esa Secretaría.

Como ya expresáramos hace pocos días, esta decisión implica el desmantelamiento de áreas estratégicas en las que, a lo largo de años se sostuvieran las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, reconocidas por su enorme valor y trascendencia en el mundo entero.

Hoy avanza el desguace sobre la ex ESMA, espacio de memoria por excelencia, consagrado desde 2004 a ese fin, reconocido internacionalmente. El Centro Cultural Haroldi Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos cerró sus puertas y los y las trabajadoras que no fueron despedidas, tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de “guardias pasivas”. La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y víctimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad, la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional, quedan afectadas y en algunos casos ya no podrán realizarse.

Expresamos nuestra solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras despedidos o sometidos a contrataciones de brutal precarización laboral, sepan que estamos para acompañarles en sus demandas, y arbitraremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para denunciar ante los tribunales nacionales y los organismos internacionales estas políticas que derivan en graves violaciones a los derechos humanos por la que el Estado argentino, y sus responsables, deberán responder.

Buenos Aires, 1 de enero de 2025

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza

Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina

Asociación Buena Memoria

Adhieren:

FEDEFAM Argentina -Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos

Desaparecidos

COMAFAC -Comité de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desaparecidos y

Asesinados Padre Octavo Ortiz-, El Salvador

FEDEFAM Argentina -Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos

DesaparecidosJuliana Marino

Mutual Sentimientos

Movimiento Popular Pampeano por los DD.HH.

Colectivo Memoria Militante (CMM)

Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia

CADEP

Sobrevivientes, Familiares y Compañerxs de Campo de Mayo

Jubiladxs Insurgentes

AEDD

EMCF

Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común

Sindicato de Trabajadores Municipales de General San Martín

SUTEBA

Hermanxs de Desaparecidxs y Asesinadxs por el Terrorismo de Estado

Asamblea por un Mar Libre de Petroleras del Partido de La Costa

SERPAJ

CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos)

Colectivo de Sobrevivientes y Testimoniantes Centro Clandestino ESMA

Comisión Vesubio y Puente 12

Casa de la Memoria y los DD.HH. “TATY ALMEIDA”

CORREPI

Nueva Cancionera Colectivo de Artistas.

Flores Solidario

Observatorio de DD.HH. Comuna 7

Comisión Memoria Ortúzar

Escuela Popular de Música sita en el Espacio Memoria y Derechos Humanos

Comisión Memoria Ortúzar

Familiares de Desaparecidos de la Colectividad Japonesa

Asociación Anahi, y

CTA CABA

Colectividades por los Derechos Humanos

UTE -Unión de Trabajadores de la Educación

Mesa de Trabajo por los DD.HH. de Córdoba

Cátedra Libre de Salud y DDHH, Facultad de Medicina, UBA

Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata

Mesa de Organismos de Derechos Humanos de Rosario

Observatorio Universitario de Violencia Institucional OBUNI, Facultad de Filosofía y Letras,

UBA

Caballito x Memoria y Fortinerxs Memoriosxs

Mesa de la Memoria X la Justicia de San Nicolás de los Arroyos

*Fuente: DiarioTortuga

Mensaje de un colega

Ayer volví a esta ciudad adelantando el viaje para sumarme a la lucha en la ex Esma.

Cerraron la Secretaría de ddhh, el centro cultural Harold’s Conti y el Archivo de la Memoria.

Les llegaron los telegramas de despido a TODXS.

Mis amigxs estamos todxs sin Laburo. Todxs. Y a ellxs no les pagaron las indemnizaciones. Ni un peso alegando a la ley bases. Y los violentaron con la policía que impide el ingreso a las oficinas.

Mis amigas son mi familia. Les juro que el dolor que genera este odio es tremendo.

Pero lo más grave es que tiene secuestrado TODO nuestro trabajo, el archivo Conadep, todo.

Es GRAVÍSIMO lo que ocurre. Y es absolutamente un estado de excepción de todas las normativas internacionales de protección de Derechos Humanos.

Anoche tuve un pequeño ataque de ansiedad y mi doctora me indicó unos días de reposo.

Quiero que sepan que sino puedo llegar es porque me sobrepasa todo lo que ocurre y estoy asustada por mis amigas y amigos. Que tiene hijos y hasta enfermedades severas y les dejaron sin obra social.

Perdon lo catártico y quizás lo desubicado de contarles esto. Pero solo quiero que sepan la profundidad a nivel personal y política de este desmantelamiento.

Las órdenes sobre todo este proceso las reciben directo de los pabellones de Lesa de Ezeiza y Marcos Paz.

Es muy peligroso y quiero que lo sepan.

Les estamos avisando a todos nuestros compañeros para sumarse quienes puedan.

Ayer vino el padre Toto e hicieron una misa en la puerta de la Esma.

Hoy se realizará un festival de Arte sobre avenida Libertador.

Quería compartir con ustedes lo que ocurre porque no sale en los medios y es necesario y muy importante que lo sepan todos.

Esto no es la dictadura, es como explica el filósofo Agamben un “estado de excepción” en democracia. Una dictadura blanda. Pero son ellos. Los mismo. Que esperaron 40 años y ahora volvieron.

Como nos insistía Rodolfo Walsh.