04 de enero de 2025

En la medida en que los países de los BRICS se mueven para integrar países de la OPEP en sus filas, se ha vuelto estratégico para EE. UU. encontrar formas de escapar de este cerco, buscando y dominando nuevos pozos de petróleo en todo el mundo.

Recientemente, en su programa “Maduro live de repente”, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela lanzó una alerta sobre la militarización de Guyana, afirmando que el SOUTHCOM de EE. UU. tiene una influencia creciente sobre los asuntos internos del país caribeño.

Esto ocurre en medio de una escalada de tensiones que se intensificó entre finales de 2023 y principios de 2024, para luego ver una suavización de las relaciones entre ambos países, hasta el momento presente. En el centro de las controversias entre Venezuela y Guyana, como sabemos, está la región del Esequibo, así como sus amplios recursos naturales y su posición estratégica.

Pero a pesar de la suavización de las tensiones, ya vimos en un artículo anterior nuestro (https://strategic-culture.su/news/2024/07/06/o-ocidente-intensifica-a-instrumentalizacao-da-guiana/), publicado en la Strategic Culture Foundation en julio, que el periodo de abril-julio vio aviones F/A-18F sobrevolando la capital de Guyana, la mayor general Julie Nethercot visitando el país para discutir el aumento de la cooperación bilateral y la participación de Guyana en los ejercicios militares Tradewinds 2024, guiados por EE. UU.

Así, a diferencia de lo dicho en enero de 2024 por Irfaan Ali, de que Guyana no se convertiría en una base militar de EE. UU., el segundo semestre del año ha confirmado las tendencias ya observadas en los seis meses anteriores, en desacuerdo con el presidente del país caribeño.

El 28 de noviembre, por ejemplo, se reinauguró el Aeródromo Brigadier Gary Beaton, en Eteringbang, una base aérea ampliada que será utilizada para patrullajes por la Guardia Costera de EE. UU. La base en cuestión está a pocos metros del río Cuyuní y de la base venezolana de la isla de Anacoco. La justificación es que, como esta zona no cuenta con vías terrestres o fluviales, la base aérea permitirá la realización de misiones mediante aviones ligeros monomotor o bimotor.

Días después, ya en diciembre, el SOUTHCOM concluyó los trabajos de ampliación de la estación naval fluvial de Ramp Road Ruimveldt, en Georgetown, la capital de Guyana. La realización de este trabajo responde a la lógica de cooperación militar y ejercicios conjuntos entre Guyana y EE. UU., como el ya mencionado Tradewinds 23, con Guyana también recibiendo del Departamento de Defensa de EE. UU. algunas embarcaciones patrulleras (Metal Shark) para su Guardia Costera.

El SOUTHCOM también amplió, en la misma época, un nuevo hangar y amplió instalaciones ya existentes de la Fuerza Aérea de Guyana en el Aeropuerto Internacional Eugene F. Correia-Ogle, así como estaciones repetidoras de radio y las instalaciones de la Escuela de Entrenamiento Anfibio de la Selva.

En ese mismo periodo, Irfaan Ali visitaba el SOUTHCOM para discutir la cooperación militar entre ambos países. Sin embargo, el contenido específico de la conversación no fue divulgado.

Pero sabemos que, además de las embarcaciones patrulleras, EE. UU. ha suministrado sistemas de vigilancia y vehículos blindados destinados a mejorar la capacidad de Guyana para monitorear sus extensas fronteras y garantizar el control de zonas marítimas donde se encuentran campos petroleros de alto valor estratégico, que son reclamados por Venezuela.

Otro aspecto de la asociación fue la firma de un acuerdo de cooperación en seguridad cibernética, reconociendo la creciente importancia de la protección de infraestructuras críticas en un mundo cada vez más digital. Especialistas del Departamento de Defensa de EE. UU. trabajaron en estrecha colaboración con las fuerzas armadas y organismos gubernamentales de Guyana para implementar medidas que refuercen la seguridad de las redes de comunicación y minimicen los riesgos de ataques cibernéticos.

Esto ocurre en el marco de la intensificación del papel de la dimensión cibernética en los conflictos híbridos contemporáneos, en los que el choque cinético entre fuerzas militares no rara vez es precedido por operaciones cibernéticas destinadas a perturbar los flujos comunicacionales, las logísticas de transporte y otras operaciones de las que los ejércitos modernos dependen. Tal vez no sea casualidad que Venezuela haya sido uno de los países más afectados por ciberataques durante 2024, con énfasis en el período electoral con 30 millones de ataques por minuto, no en términos cuantitativos, sino por las fragilidades sistémicas del país ante este tipo de operaciones.

Esta escalada en la militarización de Guyana no debe ser casual. Una fuerte evidencia de ello es que acompaña la ampliación de las operaciones de ExxonMobil en las aguas disputadas cercanas al Esequibo, con la adquisición por parte del conglomerado petrolero de la unidad flotante de producción, almacenamiento y transferencia (FPSO) Prosperity de SBM Offshore, operando en Payara, el tercer desarrollo de petróleo offshore de Guyana en el Bloque Stabroek.

Aquí no se puede subestimar el papel de Big Oil en la geopolítica del Caribe. Las previsiones para 2027 indican que Guyana estará extrayendo más petróleo que Arabia Saudita o Kuwait, a medida que la producción aumenta un 20% año tras año desde el descubrimiento del campo petrolero Liza en 2015.

En la medida en que los países de los BRICS se mueven para integrar países de la OPEP en sus filas para eventualmente pasar a controlar los precios del mercado y utilizarlo en el proyecto de desdolarización y búsqueda de una alternativa al dólar, se ha vuelto estratégico para EE. UU. encontrar formas de escapar de este cerco, buscando y dominando nuevos pozos de petróleo en todo el mundo.

Guyana será una de las piezas clave en este esfuerzo.

*Fuente: Strategic-culture

