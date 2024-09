Carta abierta por Honduras soberana

Imagen superior: Foto de los años 60 del siglo pasado, que muestra una denuncia a Chile de la conducta tradicional de El Mercurio. Autor de esa denuncia fue el Movimiento Estudiantil que luchaba por reformar, por democratizar, a la Universidad Católica.

26 de septiembre de 2024

Hemos leído con asombro como un diario de circulación nacional en Chile, perteneciente a una de las familias más poderosas, en términos de fomentar el golpismo en América Latina y ahora en Honduras, osa con desmedida alevosía desvirtuar la imagen pública internacional de la Presidenta Xiomara Castro (ver al pie de este artículo, en formato PDF, El Mercurio mintiendo y difamando groseramente al gobierno democrático de Honduras)

El diario chileno en cuestión, que pertenece a uno de los dos consorcios periodísticos más grandes de Chile y que concentra casi la mitad de los medios de comunicación nacional; en una desesperada ansia de mal informar utilizando una página completa de su diario, sitúa mediante ese reportaje mal intencionado al gobierno de Honduras actual, de vuelta a lo que fue considerado como Narcoesta000do durante los 12 años, gobernado por la derecha hondureña, con fuertes vínculos de tráfico de droga y lavado de activos con la empresa privada y parlamentarios de la hoy oposición. Cosa que no es ajena al conocimiento internacional, el hecho de que su exmandatario Juan Orlando Hernández se encuentre recluido en New York, por delitos de corrupción y tráfico de drogas a EEUU.

La Presidenta de Honduras Xiomara Castro de Zelaya, es una presidenta de izquierda, elegida democráticamente, después de sucesivos gobiernos de derecha que violentaron los artículos pétreos de la Constitución Hondureña, al reelegirse el ya citado Narcotraficante Juan Orlando Hernández, varios periodos en el poder, luego de haber propiciado el golpe de Estado al Presidente Manuel Zelaya Rosales en el 2009.

Este mismo diario chileno, tal vez en su afán golpista, pretenda buscar el “empate” entre el gobierno de derecha narcotraficante que tuvo Honduras los años anteriores a este nuevo mandato, igualándolo al gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, citando un hecho aislado que tiene que ver con la renuncia de un diputado hermano del expresidente Zelaya. No instalado por su gobierno, sino que también electo por mayoría de votos al congreso. Renuncia que fue bien recibida por el pueblo de Honduras, para que fuese investigado lejos de su inmunidad parlamentaria, cosa que aun los diputados del Partido Nacional y Liberal de Honduras, nombrados en el caso de Juan Orlando en la corte de New York, no hacen.

Este diario golpista chileno insta a crear las condiciones ideales para que la opinión pública, nacional e internacional juzgue sesgadamente el mandato de la primera mujer Presidenta de Honduras. Justificando desde ya una posible invasión a este y a otros países contrarios a su ideología, en respaldo a la retórica del Pentágono. Fue precisamente por este tipo de actuares propios de los antiprogresistas y por declaraciones igual de injerencistas propiciadas por la Embajadora de EEUU en Honduras, Laura Dogu, que la Presidenta Xiomara Castro, apoyada por los 3 poderes del Estado y Defensa Nacional, decide denunciar el tratado de extradición con EEUU. Previendo que este sea usado como un arma del Lawfare contra altos mandos de visión izquierdista en Honduras, no para proteger a un familiar como mal informa este diario injerencista chileno y además porque este tratado, firmado hace casi cien años atrás, supedita la soberanía de Honduras hacia Estados Unidos cuando las condiciones de reciprocidad no se cumplen a cabalidad.

Debemos recordar que el diario en cuestión, que hoy se erige como defensor de la “democracia”, y contra la corrupción en Chile, América Latina y hoy del país centroamericano de Honduras, meses antes de la asonada golpista del 11 de septiembre de 1973, se encargó de la campaña de desinformación y de la conspiración para terminar, por la vía violenta, con el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presidente legítimo, Salvador Allende. En esos planes criminales de sedición, se reunió su dueño con el presidente de Estados Unidos Richard Nixon, meses antes para conseguir financiamiento para los planes golpistas de su diario.

Por consiguiente, declaramos conjuntamente los que somos reporteros y prensa internacional progresista que bajo ese prisma, este diario de circulación nacional, no puede dictar reglas de democracia y veracidad en sus columnas de opinión y de noticias, tanto nacionales como internacionales, porque su pasado golpista lo acusa y lo condena.

Somos garantes que el gobierno de Honduras, encabezado por su presidenta Xiomara Castro, ha trabajado arduamente en desmantelar todo vestigio que la Narcodictadura de la derecha ha dejado implantado en Honduras y somos testigos que su lucha y condena contra crimen organizado.

Reconocemos toda decisión soberana de un país libre, democrático e independiente, como lo es Honduras en su actual administración y condenamos toda injerencia sea chilena o extranjera en sus decisiones de proteger su Estado de Derecho.

Denunciamos mediante esta carta abierta públicamente, esta maniobra de conspiración mediática hacia un país libre y soberano como lo es Honduras y también contra cualquier país latinoamericano que adverse su política imperial.

Hugo Farías Moya

Vocero Colectivo Profesionales por el socialismo

25 de septiembre de 2024

Así miente El Mercurio, , como lo ha hecho toda su vida: