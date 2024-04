El nuevo libro de RFK Jr: «El encubrimiento de Wuhan»

05 de abril de 2024

Reseña y análisis de un libro que ningún gran medio de comunicación ha reseñado y que las librerías independientes se niegan a vender

Publicado originalmente el 14 DE FEBRERO DE 2024

The Wuhan Cover-Up and the Terrifying Bioweapons Arms Race (Skyhorse Publishing, 3 de diciembre de 2023) es un libro crucial para entender cómo la Covidcatástrofe de ocurrió.

Incluso me atrevería a afirmar que el nuevo libro de RFK Jr. es la crónica de Covid más importante hasta la fecha, aunque termina a principios de 2020, antes de que la mayoría de nosotros supiéramos siquiera que un «nuevo coronavirus» circulaba entre nosotros.

El libro explica las CAUSAS del desastre global, que ocurrieron antes de marzo de 2020. Todo lo que viene después son los EFECTOS derivados de lo que expone El encubrimiento de Wuhan.

He aquí cómo RFK Jr. resume esos efectos:

Todo el mundo ha visto ahora que las pandemias son otra forma de que los servicios militares, de inteligencia y de salud pública amplíen sus presupuestos y su poder. En 2020, las agencias de salud pública, defensa e inteligencia convirtieron en arma una pandemia de COVID-19, lo que resultó en beneficios sin precedentes para Big Pharma y la dramática expansión del estado de seguridad/vigilancia, incluyendo un abandono sistémico de los derechos constitucionales -efectivamente un golpe de estado contra la democracia liberal a nivel mundial.

(Edición Kindle, p. 385)

EL COVID EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA BIOLÓGICA

Curiosamente, en la publicidad del libro y en las entrevistas sobre él, RFK Jr. se centra en «la etiología de la investigación sobre la ganancia de función» y en todo lo que llevó a que un grupo de científicos chinos y occidentales crearan un virus en un laboratorio de Wuhan financiado por Estados Unidos.

El núcleo de esta historia es el deseo de RFK Jr. de advertir a los lectores sobre los peligros de la investigación sobre la ganancia de función, que en el libro demuestra que es irrefutablemente una empresa de guerra biológica, no de salud pública.

Pero en el proceso de construir el argumento y aportar la prueba de su terrible advertencia, y de su afirmación de que este tipo de investigación debe detenerse inmediatamente y para siempre, RFK Jr. proporciona lo que me parece una historia aún más convincente.

La historia del encubrimiento de Wuhan que me interesa es el auge del complejo industrial de la guerra biológica -el gigante mundial formado por alianzas militares y de inteligencia, las grandes farmacéuticas, las grandes tecnológicas, las instituciones académicas y médicas y las ONG- que creó el virus conocido como SARS-CoV-2 y dirigió la respuesta mundial al mismo.

En este artículo, voy a destacar las partes clave de El encubrimiento de Wuhan que pertenecen a esta línea argumental – que creo que se minimizan en sus materiales de publicidad y son una de las principales razones por las que ha sido prácticamente prohibido de la sociedad educada: El libro ha sido tan censurado que no puedo encontrar ni una sola reseña real en Google. Newsweek informó de que las librerías independientes no quieren venderlo.

Gran parte de la censura tiene que ver con la animadversión de la opinión pública hacia la campaña presidencial de RFK Jr. Pero el explosivo contenido del libro, analizado en este artículo, también puede ser un factor.

Resumen general del auge del complejo industrial de guerra biológica, contado por RFK Jr.

La industria de la guerra biológica empezó a crecer después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las agencias de inteligencia occidentales importaron científicos japoneses y alemanes para ayudar a desarrollar armas contra los enemigos comunistas. Esta fue, de hecho, la primera tarea de la recién creada CIA.

Tras el 11-S, la financiación de la investigación sobre armas biológicas se disparó, al igual que el poder y el alcance de las agencias militares y de inteligencia encargadas de dicha investigación. La investigación, presentada al público como «preparación y respuesta ante pandemias (PPR)», abarcaba sobre todo intentos de diseñar patógenos mortales y simultáneamente crear contramedidas contra ellos, predominantemente vacunas.

Se destinó tanto dinero a la investigación sobre la PPR y las armas biológicas que las agencias de salud pública y las instituciones académicas implicadas en la investigación gubernamental se volvieron dependientes de ella o, más exactamente, adictas al dinero y al poder que otorgaba este tipo de investigación. Se crearon asociaciones multinacionales público-privadas y «organizaciones no gubernamentales» (por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates y The Wellcome Trust) para financiar y promover la necesidad de este tipo de investigación.

En otoño de 2019, un patógeno manipulado procedente de uno de los laboratorios de armas biológicas de China llegó a la población. Todos los funcionarios militares, de inteligencia y de salud pública de China, Estados Unidos, Reino Unido y otros países, con sus socios farmacéuticos y académicos, conspiraron para encubrir la fuga del laboratorio, mientras se preparaban simultáneamente para desatar sus contramedidas en el mundo.

La naturaleza de la investigación sobre guerra biológica no ha cambiado

Según RFK Jr., la historia de la actual industria de la guerra biológica comienza tras la Segunda Guerra Mundial, cuando científicos alemanes y japoneses fueron repatriados en secreto para ayudar a los servicios de inteligencia y al ejército a desarrollar programas de armas químicas y biológicas.

No es casualidad, argumenta, que muchos rasgos siniestros de esos programas anteriores se hayan mantenido hasta el presente. Estas características incluyen:

estrechas alianzas con la industria farmacéutica y los medios de comunicación; la complicidad del mundo académico y de las facultades de medicina; la cooptación de revistas; intenso secretismo; experimentación generalizada con seres humanos; uso liberal de la palabra «voluntarios»; pruebas al aire libre en grandes poblaciones no dispuestas a ello; elasticidad ética; la normalización de la mentira; el uso de la microbiología para alterar y convertir en armas a los bichos; el uso del desarrollo de vacunas como máscara para la investigación de armas biológicas; la corrupción de todo el estamento médico

(p. 48)



Incluso esta lista es suficiente para explicar lo que ocurrió con Covid: tome todos estos ingredientes, añada miles de millones de dólares y asociaciones multinacionales público-privadas en las que participan las principales instituciones de investigación y miles de científicos, y ¿cómo no obtener un desastre mundial?

Profundos vínculos entre la CIA y la guerra biológica

The Wuhan Cover-Up dedica mucho tiempo a documentar la correspondencia entre el ascenso de la CIA y la aparición del programa moderno de guerra biológica.

RFK Jr. escribe:

…merece la pena repasar los setenta y cinco años de preocupación de la agencia por las armas biológicas, las pandemias y las vacunas. El desarrollo de armas biológicas fue el primer amor de la CIA, y ha seguido siendo su pasión implacable. La obsesión natal de la CIA por las armas biológicas enfrentó a la agencia con todos los fundamentos idealistas tanto de la democracia estadounidense como de las artes curativas de la medicina.

(p. 46)

Un importante punto relacionado que se destaca en el libro es que la investigación sobre armas biológicas no es una industria oscura y especializada. Por el contrario, según The Wuhan Cover-Up, es una de las principales preocupaciones de la defensa nacional, que impulsa la agenda de seguridad nacional:

Tras el colapso de la Unión Soviética, el aparato militar y de inteligencia erigió la agenda de bioseguridad como la nueva punta de lanza de la política exterior estadounidense. Estas agencias sustituyeron hábilmente el miedo al monolito soviético y al comunismo sigiloso por el miedo a las enfermedades infecciosas, que han alimentado con éxito para justificar vastas expansiones de poder…

(p. 44)

Participación sorprendentemente amplia de académicos y científicos

Como la agenda de la bioseguridad -que se centra en la investigación bioquímica y médica- es tan fundamental para la política exterior y la seguridad nacional, controla grandes franjas de la financiación de la investigación. Así, como documenta RFK Jr., ha llegado a abarcar muchas de las principales instituciones académicas y a miles de médicos y científicos:

Uno de los efectos secundarios más alarmantes de la preocupación federal por las armas biológicas ha sido el desvío sistemático de vastos recursos y ejércitos de científicos académicos y gubernamentales de la salud pública y la sanidad.

(p. 46)

En la actualidad, unos trece mil científicos de la muerte trabajan en tecnología de armas biológicas por encargo de las agencias militares, de inteligencia y de salud pública estadounidenses en unos cuatrocientos laboratorios de armas biológicas gubernamentales y universitarios.

(p. 83)

Quiebra moral

Ante las «teorías de la conspiración» de Covid -como las expuestas en El encubrimiento de Wuhan-, la gente suele argumentar que no es posible que tantos médicos y científicos aceptaran a sabiendas ideas asesinas para la civilización, como encierros e inyecciones de productos médicos inseguros a miles de millones de personas. Debían de creer que estaban salvando a la humanidad, ¿no?

Incorrecto, según RFK Jr.:

La historia ha demostrado una y otra vez el asombroso poder de la agenda de las armas biológicas para transformar a médicos compasivos, brillantes e idealistas en monstruos.

(p. 47)

Como clase, han demostrado tener un juicio totalmente torcido y una predilección fiable por la deshonestidad y las ideas terribles.

(p. 87)

Investigación sobre armas biológicas = investigación sobre vacunas

Otra idea crucial que influye en nuestra comprensión de la respuesta Covid es que la investigación de vacunas es una preocupación primordial para el complejo industrial de guerra biológica, aunque se presenta públicamente como un esfuerzo de salud pública.

El libro cita a la profesora Frances Boyle, autora de la Ley Antiterrorista sobre Armas Biológicas de 1989, con esta explicación:

«No puedes utilizar un arma biológica contra tu enemigo sin tener en tu poder un antídoto con el que proteger a tu propio equipo en la retirada. Por esta razón, las armas biológicas y las vacunas siempre se desarrollan conjuntamente».

(p. 121)

Además, dado que la financiación de la investigación sobre vacunas se destina tanto a los organismos de biodefensa como a los de salud pública, ambos están inextricablemente unidos:

Las agencias militares y de salud pública trabajan en estrecha coordinación para desarrollar vacunas para aplicaciones militares, compartiendo información y trabajando codo con codo en los laboratorios. La investigación sobre vacunas sirve a menudo de tapadera o justificación para el desarrollo ilegal de armas biológicas.

(p. 129)

De obsesión de la seguridad nacional estadounidense a herramienta del globalismo

Como escribe RFK Jr., tras el 11-S el terrorismo islámico se convirtió en el centro de atención de la defensa nacional estadounidense. Tras los ataques con ántrax, las actividades antiterroristas se centraron en la necesidad de predecir, prevenir y crear contramedidas contra el terrorismo biológico.

Este enemigo más fiable y aterrador pronto sustituiría a la guerra contra el terrorismo islámico, justificando una «guerra eterna» contra los gérmenes. La «bioseguridad», también conocida como preparación y respuesta ante pandemias (PPR), justificaba la presencia estadounidense en todos los países en desarrollo.

(p. 149)

Y, como explicó RFK Jr. más adelante, el enfoque en el bioterrorismo, que primero sirvió al impulso imperialista estadounidense, luego se incorporó al programa del globalismo:

El emergente complejo médico-militar-industrial pronto citaría la bioseguridad como pretexto para el control centralizado, la respuesta coordinada entre naciones, un proyecto de construcción en expansión de nuevos laboratorios estadounidenses de armas biológicas, el archivo de todo germen con potencial armamentístico bajo el pretexto de la protección contra pandemias, el control de los medios de comunicación, la imposición de la censura, la erección de una infraestructura de vigilancia sin precedentes supuestamente necesaria para «rastrear y localizar» infecciones, identificaciones digitales universales, monedas digitales para reducir la propagación de enfermedades y la cesión de poder de los gobiernos nacionales a la OMS; en resumen, globalismo.

(p. 149)

China se convierte en un actor dominante en la investigación sobre guerra biológica

Al mismo tiempo, los dirigentes chinos estaban trabajando en una misión para convertir a China en líder mundial de la ciencia, la investigación y la innovación. Según The Wuhan Cover-Up, los chinos han estado utilizando la marcha de Occidente hacia el globalismo para infiltrarse en «el mundo académico, las empresas, los medios de comunicación, los grupos culturales y las agencias gubernamentales occidentales que hablan el lenguaje de la cooperación, el globalismo y la salud pública.» (p. 257)

Como parte de su proceso de infiltración, los chinos prodigaron fondos en instituciones de investigación y editoriales científicas occidentales. Y como la investigación biomédica y de guerra biológica era tan importante para los gobiernos y las instituciones de investigación occidentales, los chinos acabaron dominando también ese ámbito.

Así, explica el libro, China pudo «cooptar a instituciones académicas y organismos de salud pública estadounidenses para que realizaran investigaciones clandestinas sobre armas biológicas para el ejército chino». (p. 274)

¿Por qué iba Estados Unidos a investigar armas biológicas en China o para China?

Esta es, quizás, la pregunta más planteada en respuesta a la hipótesis de que el SARS-CoV-2 era un arma biológica diseñada en un laboratorio financiado por el ejército chino, Estados Unidos y otros gobiernos occidentales.

Como explica RFK Jr., siendo los chinos los principales financiadores de instituciones, revistas y proyectos occidentales relacionados con la investigación biomédica, esta extraña colaboración no sólo no era sorprendente, sino que, de hecho, era inevitable:

La campaña china de cooptación de destacados científicos y el río de financiación china a investigadores de universidades de investigación médica estadounidenses y británicas y a las principales revistas científicas habían granjeado, para entonces, a China poderosos amigos en todo el estamento científico occidental.

(p. 280)

Además, los intereses de China se entrecruzan con los intereses de las principales empresas mundiales y ONG que conforman el complejo industrial de la guerra biológica, muchas de las cuales se enriquecieron considerablemente con la respuesta al Covid. Como escribe RFK Jr:

Existe una intersección natural de intereses entre los titanes empresariales occidentales y un antiguo gobierno comunista [el Partido Comunista Chino] que se ha convertido en el modelo mundial de fusión perfecta del poder empresarial con el gubernamental, y que promueve el crecimiento empresarial suprimiendo la democracia, el trabajo y los derechos humanos.

(p. 572)

Por su parte, la comunidad de inteligencia estadounidense tiene todo tipo de razones -todas orientadas en última instancia a aumentar su propio poder e influencia- para participar en proyectos de investigación científica sensibles con los chinos:

La transferencia deliberada de nuestros conocimientos superiores sobre armas biológicas a los chinos -un enemigo potencial- tiene poco sentido para los ciudadanos que piensan en términos de rivalidades convencionales entre naciones. El espionaje estaba claramente entre las complejas motivaciones de la comunidad de inteligencia estadounidense para apoyar la investigación china sobre armas biológicas en China. Saber qué traman los chinos es la misión de la comunidad de inteligencia estadounidense. Pero compartir discretamente tecnologías de vanguardia también puede servir a los propios intereses institucionales. Al fin y al cabo, la comunidad de inteligencia amplía su poder informando sobre las crecientes capacidades del enemigo; unas capacidades más aterradoras en el extranjero justifican el aumento de los presupuestos y del poder en casa.

(p. 388)

El experto en armas biológicas Dr. Francis Boyle es citado afirmando que:

«Las oportunidades de expandir el poder institucional y los beneficios corporativos siempre parecen triunfar sobre el patriotismo y el deber dentro de los equipos de armas biológicas de la CIA. El patriotismo es una educada ficción entre el conjunto de armas biológicas».

(p. 383)

RFK Jr. añade que las agencias de salud pública, que están muy implicadas en la investigación de la guerra biológica y financiadas por ella, comparten el no patriotismo interesado de la CIA:

Los NIH y el NIAID operan bajo los mismos incentivos perversos que impulsan la conducta destructiva en todo el campo de las armas biológicas.

(p. 383)

Una convergencia de intereses personales, políticos, financieros y globales

En los últimos capítulos de El encubrimiento de Wuhan, RFK Jr. se centra en varias figuras clave del complejo industrial de la guerra biológica, como Jeremy Farrar, del Wellcome Trust (ahora en la OMS), Anthony Fauci, de los NIH, y Bill Gates.

RFK Jr. utiliza estas cifras para mostrar cómo la pandemia de Covid surgió del guiso tóxico de unas normas de investigación sobre guerra biológica éticamente comprometidas; de unas instituciones/organizaciones militares, de inteligencia, de salud pública y académicas dependientes de la financiación de la guerra biológica; de la implicación de China y de intereses globales en el floreciente negocio de la «preparación y respuesta ante pandemias»; y, por supuesto, de la interminable búsqueda del poder político y el enriquecimiento personal.

Aquí hay un gran resumen de cómo todos ellos se unieron, a través de la codicia personal e institucional y el afán de poder, para desencadenar la catástrofe de Covid en el mundo:

Las pruebas sugieren que, en lugar de proteger implacablemente la salud pública, Farrar explotó la pandemia para promover las venales agendas financieras de sus patrocinadores del FEM [Foro Económico Mundial], para transformar las democracias occidentales en estados de vigilancia, para aumentar su poder personal y su sueldo, y para complacer a funcionarios chinos de alto nivel. Para lograr estos objetivos, Farrar tuvo que ocultar los orígenes del laboratorio de COVID, un proyecto en el que reclutó a un grupo de compinches del cártel médico que, gracias a años de financiación por parte de Fauci, Farrar y Gates, ahora ocupan los escalones más altos de la virología en el mundo académico, las agencias reguladoras y las empresas farmacéuticas.

(p. 539)

Aunque sólo sea por eso, le recomiendo que añada The Wuhan Cover-Up a su biblioteca, ya que es un recurso inestimable sobre las figuras, organizaciones y agentes de poder más importantes implicados en el complejo industrial de la guerra biológica.

Conclusiones y comentarios

Fue especialmente gratificante para mí leer The Wuhan Cover-Up (sus 600 páginas), porque validó mi propia investigación, mostrando que la respuesta a la pandemia fue dirigida por los brazos de seguridad nacional/inteligencia del gobierno, no por las agencias de salud pública.

De hecho, tras leer los primeros capítulos -los que se adentran en la historia de la guerra química y biológica y el surgimiento del complejo bioindustrial-, paradójicamente sentí un enorme alivio.

Por último, tenemos un relato detallado que demuestra -más allá de lo que yo consideraría una duda razonable- que toda la catástrofe de Covid fue causada, y dirigida, por una cábala multinacional militar-inteligencia-académica-farmacéutica-tecnológica-ONG.

La conclusión de RFK Jr. es que debemos mirar hacia un futuro «en el que las bio-élites sean consideradas responsables de sus actos, la gente recupere sus derechos y la Constitución recupere la preeminencia que le corresponde».

Pero, ¿cómo lo hacemos?

Me temo, basándome en la información de su propio libro, y en el hecho de que el propio RFK Jr. está siendo censurado y vetado tan ampliamente de la plaza pública, que la solución a los problemas que expone es mucho más difícil y compleja que simplemente «responsabilizar a las bio-élites», lo que de alguna manera llevará a que la gente recupere sus derechos.

Lo que tenemos que hacer es cerrar, o separarnos, del complejo industrial global de guerra biológica que es capaz de convencer (¿o coaccionar?) a nuestros gobiernos para que declaren el estado de emergencia ante supuestas amenazas de pandemia, y luego recortar los derechos civiles e imponer una vigilancia, censura y propaganda masivas que no se permitirían en situaciones que no fueran de emergencia. Por no hablar de amasar enormes riquezas mientras obligan a la población mundial a aceptar «contramedidas» médicas novedosas, no probadas y potencialmente letales.

The Wuhan Cover-Up hace un trabajo mejor que cualquier otro libro o artículo que haya leído al exponer las tendencias, fuerzas e instituciones que nos trajeron la catástrofe de Covid, con cientos de páginas de notas y referencias. Lo aterrador es que la enormidad del problema está más allá del alcance del libro, no sólo para resolverlo, sino incluso para reconocerlo plenamente.

