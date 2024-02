07 de febrero de 2024

OBITUARIO CON URRAS

Mario Benedetti

Vamos a festejarlo

vengan todos

los inocentes

los damnificados

los que gritan de noche

los que sueñan de dia

los que sufren el cuerpo

los que alojan fantasmas

los que pisan descalzos

los que blasfeman y arden

los pobres congelados

los que quieren a alguien

los que nunca se olvidan

vamos a festejarlo

vengan todos

el crápula se ha muerto

se acabó el alma negra

el ladrón

el cochino

se acabó para siempre

hurra

que vengan todos

vamos a festejarlo

a no decir

la muerte

siempre lo borra todo

todo lo purifica

cualquier día

la muerte

no borra nada

quedan

siempre las cicatrices

hurra

murió el cretino

vamos a festejarlo

a no llorar de vicio

que lloren sus iguales

y se traguen sus lágrimas

se acabó el monstruo prócer

se acabó para siempre

vamos a festejarlo

a no ponernos tibios

a no creer que éste

es un muerto cualquiera

vamos a festejarlo

a no volvernos flojos

a no olvidar que éste

es un muerto de mierda!

Mario Benedetti aclara que su poema «Obituario con hurras» se refería a Reagan pero lo escribió y publicó en 1963

20/06/2004

Brecha

En los últimos días, tras la muerte de Ronald Reagan, ha circulado abundantemente, sobre todo por Internet, un poema con el cual Mario Benedetti habría celebrado la desaparición del ex presidente de Estados Unidos. Benedetti hizo llegar a sus amigos el siguiente mensaje:

«El poema en cuestión, con el título de ‘Obituario con hurras’, lo escribí y publiqué en 1963, y aunque allí no se mencionaba el destinatario, en el fondo se refería a cierto crápula doméstico. O sea que tiene más de cuarenta años, y en esa época Reagan estaba vivito y coleando».

*Fuente: Rebelión

Bueno, en este mundo no son pocas las mierdas que se mueren, pero no siempre se muere alguno de esos que viviste, que sufriste, que escuchaste mentir, que lo viste robar, que lo viste cegar, que lo viste torturar, que lo viste matar, claro, todo eso no fue hecho con sus propias manos, pues son tan mierdas, tan cobardes, que ordenan a otras mierdecitas hacerlo y, aunque paguen migajas, estos lo hacen. Pero hoy citamos al gran yoruga Benedetti, para despedir a «un muerto de mierda bien nuestro«.

