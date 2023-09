Documental: Peter Kornbluh, en trabajo de décadas, desenmascaró la intervención de la CIA en Chile

La foto superior muestra el estado en que quedó el auto de Orlando Letelier luego de que se activara la bomba instalada en él por agentes de la DINA

07 de septiembre de 2023

Peter Kornbluh (1956) es el director del Proyecto de Documentación de Chile y del Proyecto de Documentación de Cuba​ del National Security Archive estadounidense.

Kornbluh jugó un gran rol en la campaña que permitió desclasificar los archivos secretos del Gobierno de Estados Unidos, por medio del Acta de Libertad de Información, relacionados al apoyo de dicho país a la Dictadura de Pinochet en Chile.​ Autor de varios libros, el más reciente es The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability (New Press). Kenneth Maxwell escribió una revisión en el fascículo de noviembre/diciembre de 2003 de Foreign Affairs, creando una controversia por la participación de Henry Kissinger en la Operación Cóndor. En el contexto de los 40 años del golpe de Estado de 1973, Kornbluh preparó una edición aumentada de su libro The Pinochet File, que incluye información sobre el escándalo Riggs.

El martes 5 de septiembre, se estrenó en Chilevisión el documental Operación Chile, que trata sobre la intervención de Estados Unidos en Chile antes y durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Muchos de los archivos desclasificados se verán por primera vez en la televisión chilena. También se podrá ver como EE.UU. actuó para impedir la llegada del presidente Salvador Allende al poder, cómo financió a sus opositores y cuál fue su relación durante la dictadura con casos como el asesinato de Orlando Letelier en Washington.

Haga clic sobre la imagen inferior para arrancar el video: