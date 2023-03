¡Fuera Larraín de la Comisión de Expertos! 

Nos ha llegado un documento que invita a apoyar con la sola firma, la remoción de Hernán Larraín Fernández de la Comisión de Expertos que redactará las bases de la nueva constitución en Chile. Tratándose de una iniciativa que nace del sentir de miles de personas de nuestra sociedad, la publicamos, aunque en nuestra opinión, y por todos los antecedentes históricos acumulados los últimos 50 años, no sólo rechazamos a Hernán Larraín, amigo de Jaime Guzmán, principal redactor de la “Constitución de Pinochet”, sino que llamamos a rechazar de plano el proceso iniciado en el congreso nacional, por ilegal e inconstitucional. Nuestro país necesita con urgencia una constitución que sea la base de la sociedad democrática, que por generaciones hemos querido construir, pero con estos redactores, con los así llamados “expertos”, elegidos ‘a dedo’, esa constitución está condenada a servir y proteger los derechos de quienes se apropiaron del país y han financiado la política desde septiembre de 1973, es decir, las grandes empresas, los sectores sociales privilegiados. Tal como desde el 90 han dictado las leyes a sus ‘empleaditos’ en el parlamento, esta vez les dictaran la constitución que desean.

La Redacción de piensaChile

11 de marzo de 2023

Iniciativa para remover a Hernán Larraín Fernández de la Comisión de Expertos que redactará la Nueva Constitución

Solicitamos con urgencia la remoción de Hernán Larraín Fernández de la Comisión de Expertos que redactará las bases de la nueva constitución en Chile. Creemos que la presencia de Larraín en la comisión es altamente perjudicial para el proceso de redacción de la nueva constitución.

Hernán Larraín mantuvo una estrecha relación con la ex Colonia Dignidad durante años y defendió públicamente y en reiteradas ocasiones a Paul Schäfer quien fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de abusos y violación sodomita cometidos en contra de 25 menores, así como a la jerarquía de la ex Colonia Dignidad, organización criminal responsable de graves violaciones a los derechos humanos entre las que se cuentan torturas y desapariciones de opositores a la dictadura de Pinochet.

Es inaceptable que un cómplice activo de los crímenes cometidos en ese lugar forme parte de una comisión tan relevante como la encargada de redactar la nueva constitución de Chile, donde se tratarán temas fundamentales como los derechos humanos que regirán para las próximas décadas en el país. La presencia de Hernán Larraín en la comisión revictimiza a quienes sufrieron torturas y a sus familiares y pone en entredicho la legitimidad y transparencia del proceso.

Por todo lo anterior, es fundamental que las autoridades y organizaciones comprometidas tomen medidas para remover a Hernán Larraín de la Comisión de Expertos y así garantizar un proceso de redacción de la constitución justo, transparente y acorde a los valores democráticos que representan a nuestro país.

Larraín, el defensor (se opone a la acción de la justicia para detener a un pedófilo)

Larraín, el visitante («¡fui sólo dos veces!»)

Larraín, el engañado («yo también fui engañado»)



We urgently request the removal of Hernán Larraín Fernández from the Expert Commission that will draft the foundations of the new constitution in Chile. We believe that Larraín’s presence on the commission is highly detrimental to the process of drafting the new constitution.

Hernán Larraín maintained a close relationship with the former Colonia Dignidad for years and publicly and repeatedly defended Paul Schäfer, who was sentenced to 20 years in prison for the crimes of abuse and sodomite rape committed against 25 minors, as well as the hierarchy of the former Colonia Dignidad, a criminal organization responsible for serious human rights violations, including torture and disappearances of opponents to Pinochet’s dictatorship.

It is unacceptable that an active accomplice in the crimes committed at that place be part of such a relevant commission as the one in charge of drafting Chile’s new constitution, where fundamental issues such as human rights that will govern the country for the next decades will be addressed. Hernán Larraín’s presence on the commission revictimizes those who suffered torture and their families and calls into question the legitimacy and transparency of the process.

Therefore, it is essential that authorities and committed organizations take measures to remove Hernán Larraín from the Expert Commission and thus ensure a fair, transparent, and democratic process of constitution drafting that represents our country’s democratic values.

https://m.thewire.in/article/history/the-chilean-right-made-colonia-dignidad-possible/amp

Wir fordern dringend die Entfernung von Hernán Larraín Fernández aus der Expertenkommission, die die Grundlagen der neuen Verfassung in Chile ausarbeiten wird. Wir glauben, dass Larraíns Präsenz in der Kommission den Prozess der Ausarbeitung der neuen Verfassung erheblich beeinträchtigt.

Hernán Larraín unterhielt jahrelang enge Beziehungen zur ehemaligen Colonia Dignidad und verteidigte öffentlich und wiederholt Paul Schäfer, der wegen Verbrechen des Missbrauchs und der sodomitischen Vergewaltigung von 25 Minderjährigen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, sowie die Hierarchie der ehemaligen Colonia Dignidad, einer kriminellen Organisation, die für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist, einschließlich Folter und Verschleppung von Gegnern der Diktatur von Pinochet.

Es ist inakzeptabel, dass ein aktiver Mittäter bei den Verbrechen, die an diesem Ort begangen wurden, Teil einer so wichtigen Kommission ist wie derjenigen, die für die Ausarbeitung der neuen Verfassung Chiles zuständig ist, in der grundlegende Fragen wie Menschenrechte behandelt werden, die das Land in den nächsten Jahrzehnten regieren werden. Die Präsenz von Hernán Larraín in der Kommission reviktimisiert diejenigen, die Folter erlitten haben, und ihre Familien und stellt die Legitimität und Transparenz des Prozesses in Frage.

Daher ist es unerlässlich, dass die Behörden und engagierten Organisationen Maßnahmen ergreifen, um Hernán Larraín aus der Expertenkommission zu entfernen und so einen fairen, transparenten und demokratischen Prozess der Verfassungsausarbeitung zu gewährleisten, der die demokratischen Werte unseres Landes widerspiegelt.

https://amp.dw.com/de/colonia-dignidad-das-lange-schweigen/a-55701536