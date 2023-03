Los archivos de Pfizer 

Entregamos a Ustedes este documento que describe en forma puntual los análisis resumidos de cerca de 300.000 páginas de documentos entregados por Pfizer a la FDA y liberados por orden judicial. Aquí va el enlace para acceder al Reporte final, para quienes se interesen en profundizar el tema. Es probable que la traducción de algún termino técnico no sea del todo exacta, por ello insistimos en hacer uso de las fuentes originales. Nuestro principal afán es informar a nuestros lectores, en forma resumida, acerca de los efectos provocados por las vacunas y sobre los cuales la prensa establecida calla de forma criminal.

10 de marzo de 2023

Un equipo dirigido por Naomi Wolf y Steve Bannon ha analizado los documentos publicados en Estados Unidos por el gigante farmacéutico Pfizer sobre sus vacunas Covid con la ayuda de miles de expertos y ahora ha publicado los resultados. Los dos gigantes mediáticos se situaban hasta ahora en campos opuestos. Wolf, en resumen, habla de un posible «crimen contra la humanidad«.

En EE.UU., los ciudadanos tienen la opción de solicitar a las agencias federales la publicación de documentos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information ACT Request, FOIA).

Una de estas solicitudes fue presentada en agosto de 2021 por un grupo llamado Salud Pública y Profesionales Médicos por la Transparencia, un grupo de más de 200 médicos, científicos, profesores y profesionales de la salud pública, entre ellos varios que han cuestionado públicamente la eficacia de los encierros, las mascarillas obligatorias y la propia vacuna.

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos) había pedido al tribunal que mantuviera en secreto estos documentos hasta 75 años, un plazo que la gran mayoría de los responsables y de los críticos probablemente no vivirían para ver. El poder judicial no siguió su ejemplo. En una orden judicial de enero de 2022, el juez de distrito estadounidense Mark Pittman, del Distrito Norte de Texas, ordenó a la FDA que publicara unos 12.000 documentos inmediatamente y luego 55.000 páginas al mes hasta que se desclasificaran todos los documentos, más de 300.000 páginas en total.

Wolf y Bannon, una pareja poco habitual

La escritora Naomi Wolf, crítica con las medidas de Corona, inició entonces un proyecto con su equipo de DailyClout que debía permitir evaluar los documentos liberados, que a veces comprendían ellos mismos cientos de páginas. Para los pequeños grupos de periodistas, esto era ya una imposibilidad debido a la enorme masa. Wolf lanzó una convocatoria de voluntarios, expertos en estos campos: bioestadísticos, médicos de laboratorio, patólogos, anestesistas, médicos deportivos, cardiólogos, científicos investigadores, entre otros. Inicialmente, como ella dice, en sus propias plataformas, pero también en la plataforma de vídeo y podcast War Room Pandemic, presentada por Stephen K. Bannon.

Llama la atención que Naomi Wolf y Steve Bannon, dos figuras políticas y mediáticas muy influyentes en Estados Unidos, trabajen juntos aquí: Wolf se dio a conocer como autora feminista, escribiendo para The Guardian y el Huffington Post, entre otros; políticamente, procede más de la esquina liberal-izquierda y participó como asesora en los equipos de campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses de Bill Clinton (1996) y Al Gore (2000). Steve Bannon, por su parte, exmarine, banquero de inversión y productor de cine de Hollywood, es cofundador de la web de noticias de derechas Breitbart News Network, exasesor del presidente Donald Trump y su principal estratega en la Casa Blanca en su momento.

Al final, hubo unos 3.500 voluntarios -entre ellos, como escribe Wolf, muchos no solo autores académicos publicados y revisados por pares (Peer reviewers); algunos de ellos eran incluso revisores de pares ellos mismos- que evaluaron los documentos, los tradujeron de la jerga médica a un lenguaje que pudiera ser entendido por el público en general. Desde finales de enero, los 50 informes de Pfizer de 2022 están disponibles por primera vez en forma de libro: Pfizer Documents Analysis Reports (con numerosos enlaces).

Del prólogo de Naomi Wolf

En su prólogo, Naomi Wolf escribe, entre otras cosas:

Para todos nosotros, pero especialmente para los voluntarios y la Sra. Kelly, el año siguiente consistió en la hercúlea tarea de condensar el material que una de las empresas más poderosas del mundo había confiado en que nunca se haría público en cincuenta informes comprensibles, bajo un titular común.

Ahora tiene estos informes en sus manos.

Verá que los 50 informes documentan lo que podría ser un crimen masivo contra la humanidad.

Verá que Pfizer, al parecer, sabía que las vacunas de ARNm no funcionaban en absoluto.

Verá que los ingredientes de las inyecciones de ARNm, incluidas las nanopartículas lipídicas (NPL), se extendieron por todo el cuerpo en cuestión de días, acumulándose en el hígado, las glándulas suprarrenales, el bazo y los ovarios.

Verá que Pfizer y la FDA sabían que las inyecciones dañaban el corazón de los menores y, sin embargo, esperaron meses antes de informar al público.

Verá que Pfizer intentó contratar a más de 1.000 nuevos empleados sólo para hacer frente a la avalancha de informes de «efectos adversos» que recibieron y esperaban.

Verá que 61 personas murieron de apoplejía -la mitad de los efectos adversos de apoplejía se produjeron a los pocos días de la inyección- y que 5 personas murieron de daño hepático, de nuevo con la mayor parte del daño hepático produciéndose poco después de la inyección.

Verá acontecimientos neurológicos, cardíacos, accidentes cerebrovasculares, hemorragias cerebrales y coágulos de sangre, pulmones y piernas a gran escala.

Verá dolores de cabeza, dolores articulares y musculares ampliamente reportados como eventos adversos. Sin embargo, las autoridades no han informado de ellos como advertencias rutinarias de efectos adversos.

Lo más inquietante es el ataque generalizado a la capacidad reproductiva humana: daños en el recuento de espermatozoides, testículos y motilidad del esperma; daños en los ovarios, en los ciclos menstruales y en la placenta.

Verán que más del 80% de los embarazos terminaron en aborto espontáneo, interrupción o aborto involuntario.

Verá que el 72% de los efectos adversos, en una sección de los documentos, se produjeron en mujeres, y que el 16% de ellos fueron «trastornos reproductivos», como dice la propia Pfizer.

Encontrará una docena o más de términos para la destrucción de los ciclos menstruales en mujeres adultas y adolescentes.

Verá que para Pfizer, «exposición» a la vacuna ARNm significaba: contacto con la piel, inhalación y contacto sexual, especialmente en el momento de la concepción.

La historia aún no ha terminado su evaluación de lo que Pfizer – y la FDA, que estaba en posesión de todos estos documentos – hicieron. Todavía estamos al principio de esa evaluación.

Lo que sí tengo claro, sin embargo, es que los informes, redactados por los mejores expertos y basados en fuentes primarias, revelan que probablemente se ha cometido un crimen contra la humanidad de una magnitud sin precedentes. (el subrayado es mío, C.C.)

16 conclusiones críticas en el resumen

Este informe se basa en el análisis original realizado por el equipo de War Room / DailyClout de unos 3.500 expertos que analizaron los documentos publicados hasta la fecha, incluyendo:

– Los datos de Pfizer del ensayo clínico de la vacuna COVID-19.

– Los datos de Pfizer de las primeras 12 semanas del despliegue en el mundo real de la vacuna COVID-19, del 1 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.

Documentamos un resumen de 16 resultados críticos, que también se encuentran en los informes de análisis de documentos de Pfizer. (¡Gracias a Jörg Bröking por las referencias y la traducción!)

Eficacia

1: Menos del 50%

La eficacia del 95 por ciento afirmada por Pfizer se basó únicamente en un número insignificante de casos de COVID-19 en los ensayos clínicos: 170 casos de más de 40.000 participantes en el estudio. La eficacia de la vacuna medida en una muestra tan pequeña de casos de COVID-19 es demasiado insignificante para generalizar el resultado a una población de cientos de millones de personas.

En comparación con el número de participantes en los que la detección de anticuerpos demostró que estaban infectados por Covid-19 durante el estudio, sólo se encontró una eficacia protectora del 54%.

Dado que hay receptores de la vacuna que a menudo no forman anticuerpos virales a pesar de la infección por Covid-19, un número mayor de personas vacunadas que se infectaron durante el estudio no se contabilizaron en absoluto. Y la eficacia real fue muy inferior al 50% – a pesar de ello, la FDA concedió una Autorización de Uso de Emergencia (EUA).

2: Daños desde la introducción

Los datos de los ensayos clínicos de Pfizer que muestran una alta seguridad y eficacia no coinciden con los datos de la práctica presentados a la FDA.

En cuanto a los 32.760 receptores de la vacuna con daños conocidos desde las primeras 12 semanas de introducción de la vacuna, Pfizer informó:

– Alrededor del 20% de los informes se referían a la enfermedad Covid-19.

– Covid-19 fue el tercer acontecimiento adverso notificado con más frecuencia.

– Más del 15% de los casos de Covid-19 se clasificaron como graves.

– Más de 200 personas en este estudio post-comercialización murieron a causa de Covid-19.

Seguridad

3: Lugar del pinchazo de la vacuna

Contrariamente a las declaraciones públicas de Pfizer y de la FDA, ambos conocían los datos que demuestran que los componentes de la vacuna se desplazan desde el lugar de la inyección a través del torrente sanguíneo, atraviesan importantes barreras hemato-orgánicas (incluso en el cerebro, los testículos y los ovarios) y siguen produciendo indefinidamente proteínas de espiga nocivas.

4: Necesidad adicional de personal

Pfizer no esperaba que se produjeran más de 158.000 notificaciones individuales de acontecimientos adversos durante las 12 semanas de introducción de la vacuna. Pfizer tuvo que contratar a una plantilla de 2.400 empleados adicionales a tiempo completo para gestionar el volumen de casos. A pesar de este personal adicional, Pfizer no pudo determinar de forma concluyente los efectos adversos de la vacuna en más de 20.000 personas.

5: Bebés muertos

Cuando Pfizer investigó los efectos adversos durante las primeras 12 semanas de introducción de la vacuna, 270 mujeres embarazadas informaron de daños causados por la vacuna. Pero Pfizer sólo hizo un seguimiento de 32 de estos casos, en los que 28 de los bebés murieron. Esto equivale a una tasa de mortalidad fetal de un escandaloso 87,5%.

6: Madres lactantes

Los datos reales de Pfizer mostraron una serie de efectos secundarios de la vacuna en las madres lactantes, y en los bebés vómitos infantiles, fiebre, inflamación de la piel, inquietud, reacciones alérgicas. Además, en las madres lactantes se produjeron parálisis parciales, supresión de la lactancia, dolor mamario, migraña y una coloración azul verdosa de la leche materna.

A pesar de estos datos alarmantes sobre la vacunación durante el embarazo y la lactancia, tanto Pfizer como las autoridades sanitarias y numerosas sociedades médicas siguieron recomendando vehementemente que las mujeres embarazadas y lactantes de todo el país recibieran las vacunas de ARNm.

7: Propagación (Shedding)

Los documentos de los ensayos clínicos de Pfizer indican que el componente de ARNm que desencadena la producción de la proteína de la espiga puede transmitirse por contacto de piel a piel, por inhalación, por fluidos corporales y por relaciones sexuales, de modo que una persona no vacunada puede contraer la vacuna por «exposición ambiental«. En otras palabras, esta diseminación es real y es un problema que los propios documentos de Pfizer mencionan específicamente. Pero tan recientemente como en julio de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aseguraron a los estadounidenses que la diseminación de la vacuna Covid 19 ARNm era un «mito» y una «información engañosa.»

8: Fertilidad masculina I

Los criterios para la inclusión de hombres en el estudio de Pfizer exigían la abstinencia total de relaciones sexuales con mujeres en edad fértil o el uso de preservativos y otros anticonceptivos «altamente eficaces«, y no la donación de esperma. Esto sugiere que Pfizer sospechaba que la eyaculación de los hombres vacunados podría tener efectos tanto en las mujeres como en los niños no nacidos concebidos durante y después del estudio.

9: Fertilidad masculina II

Pfizer no evaluó los efectos negativos de la vacuna sobre la fertilidad masculina durante los ensayos clínicos porque la empresa tenía poco tiempo. Alegan que la omisión de los datos de toxicidad reproductiva era necesaria para acelerar el desarrollo de la vacuna y satisfacer la supuesta necesidad sanitaria urgente. Sin embargo, los documentos del estudio de Pfizer indican que la empresa sabía que los ingredientes de sus vacunas (nanopartículas lipídicas, portadoras de ARNm) atraviesan la barrera sangre-testis; que, según estudios anteriores, las nanopartículas se acumulan en los testículos; y que perjudican la reproducción al afectar a la calidad, cantidad, morfología y motilidad (movilidad) del esperma.

10: Fertilidad masculina III

En el estudio de Pfizer sobre los acontecimientos adversos durante el lanzamiento público de la vacuna a principios de 2021, «anticuerpos antiesperma positivos» figuraba entre los 1.290 acontecimientos adversos notificados de especial interés. La presencia de anticuerpos antiespermatozoides en el eyaculado masculino es una causa inmunológica de infertilidad masculina, ya que la adhesión de anticuerpos a los espermatozoides perjudica su movilidad, dificultando enormemente o incluso imposibilitando el camino de los espermatozoides hacia el óvulo.

11: ARNm

Aunque el ARNm se produce de forma natural en el cuerpo y se degrada rápidamente, Pfizer ha modificado el ARN de la vacuna (modARN) para que (i) siga produciendo proteínas de espiga durante un tiempo no comprobado, (ii) produzca innumerables proteínas de espiga en cantidades no comprobadas y (iii) desactive las respuestas inmunitarias normales del cuerpo, lo que puede suprimir la inmunidad frente a otras enfermedades como los virus y el cáncer. A pesar de estos cambios significativos en el ARNm de la vacuna, Pfizer no ha llevado a cabo ninguno de los estudios habituales que miden la vida útil del ARNm, las proteínas de espiga o las dosis de proteínas de espiga producidas por el ARNm mod, en diferentes individuos.

12: Miocarditis

Durante el lanzamiento de la vacuna, a principios de 2021, Pfizer recibió informes de casos de mio-pericarditis (inflamación del revestimiento interno y el músculo del corazón), y un mes antes de que se concediera la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para adolescentes (mayo de 2021), un estudio revisado por pares mostró que 35 adolescentes habían sufrido miocarditis después de recibir la vacuna de Pfizer. No fue hasta agosto de 2021, después de que millones de adolescentes ya hubieran recibido la vacuna, cuando la FDA, los CDC y Pfizer emitieron la advertencia sobre el riesgo de miocarditis en adolescentes.

13: miARN

Pfizer ocultó el hecho de que su vacuna COVID-19 contiene los llamados microARN (miARN), que son importantes componentes naturales de la expresión y regulación de los genes, y se han relacionado con muchas enfermedades, así como con la inmunidad de una persona. El miARN que entra en el cuerpo desde el exterior, como a través de la vacuna de Pfizer, altera el delicado equilibrio entre las moléculas que se producen naturalmente, lo que puede tener consecuencias potencialmente dañinas para la salud que Pfizer ni siquiera estudió.

14: Grupo de control

En el ensayo en humanos de fase 3 de Pfizer, el grupo de la vacuna debía compararse durante dos años con un grupo de control que recibió un placebo para medir la seguridad de la vacuna. Sin embargo, Pfizer disolvió el grupo de control después de sólo cuatro meses vacunando a los que habían recibido la inyección de placebo. Al hacerlo, destruyeron la oportunidad vital de determinar por medición hasta qué punto las vacunas tienen una relación causal con el empeoramiento de las condiciones de salud que se desarrollan después de la vacunación.

15: Fabricación

Los documentos de Pfizer plantean serias preocupaciones sobre los estándares de fabricación de la vacuna: la FDA encontró fallas en la instalación de fabricación de Kansas donde se llenaron los ingredientes de la vacuna ARNm en 2019 y 2020 por «moho y bacterias» y «liberación de producto farmacéutico sin control de calidad». Y en su inspección más reciente, Pfizer volvió a descubrir aislamientos de bacterias y / o moho en zonas críticas, dijo la FDA.

16: Comirnaty

En septiembre de 2021, Pfizer y la FDA aplicaron el truco de Rosstäuscher al licenciar una versión de la vacuna llamada Comirnaty: entonces se afirmó que Comirnaty «coincidía» o era «equivalente» a la versión de la vacuna aprobada de emergencia de Pfizer. Sin embargo, los documentos de Pfizer muestran que sólo alrededor del 4% [de Comirnaty] coincidía con esta vacuna EUA, que por lo tanto no estaba disponible para el público en absoluto. Al respecto Pfizer dice: «Ciertos lotes de la vacuna Covid-19 de Pfizer-BioNTech aprobada para uso de emergencia son equivalentes a [Comirnaty]» – exactamente 9 de un total de 190 lotes.

Resumen

La evaluación positiva de Pfizer de los ensayos clínicos se contradice con la realidad: están los efectos adversos y el fracaso con respecto al efecto prometido. Esto quedó documentado tras la introducción de la vacuna Covid.

Conclusión

Si Pfizer tuviera un anuncio de televisión para esta vacuna Covid, probablemente un locutor tardaría más de 80 horas seguidas en leer los 158.893 efectos adversos de las primeras 12 semanas.

