El previsible fin de Ucrania 

10 de enero de 2023

Karl Richter afirma que Ucrania se enfrenta a un final inminente debido al dominio de Rusia en el conflicto en curso, al débil apoyo militar y económico de Occidente y al propio nacionalismo ucraniano, citando las predicciones de varios expertos militares occidentales y pronosticando que los gobiernos occidentales pronto tendrán que justificar el rotundo fracaso de su política sobre Ucrania.

Las caras de los partidarios de Ucrania se están alargando visiblemente. De hecho, las cosas se están poniendo interesantes. En los próximos meses, la mentira central de la política occidental estallará: Ucrania está llegando a su fin. Ya no se invertirán miles de millones de dólares en el atolladero de Kiev y, desde luego, ningún puñado de carros de combate occidentales, si es que llegan, cambiará mucho las cosas. Rusia lleva las riendas y dispone de todos los medios de escalada, mientras que Occidente está en las últimas económica, militar y moralmente.

Al menos cuatro expertos militares occidentales que saben algo de su oficio han contradicho la información dominante en las últimas semanas y predicen ahora las semanas decisivas para la supervivencia de Ucrania. Entre ellos se encuentra el coronel austriaco Markus Reisner, un simpatizante convencido de Ucrania. En uno de sus últimos análisis, Reisner señala los considerables recursos rusos y tiene que reconocer:

«‘Ucrania podría ganar varios asaltos, pero aún no ha habido nocaut’. El bando ruso aún dispone de reservas de al menos diez millones de proyectiles de artillería, además de 3,4 millones de proyectiles nuevos producidos cada año. Así que están en condiciones de luchar en esta guerra aún más tiempo», mientras que las cosas se ponen cada vez más difíciles para Kiev.

Erich Vad, ex general de brigada y ex asesor de política militar de la canciller alemana Angela Merkel, es más explícito. Considera que Rusia «avanza claramente» y coincide con el jefe del Estado Mayor estadounidense, Mark Milley, en que «no cabe esperar una victoria militar de Ucrania«. Sin embargo, está sorprendido por la amplia «sincronización de los medios de comunicación, como nunca he experimentado en la República Federal de Alemania. Esto es puro opinionismo». Uno se pregunta, sin embargo, en qué mundo ha vivido el honorable ex general en las últimas décadas.

No quiere descartar la posibilidad de un movimiento golpista contra la junta de Kiev en vista de las terribles pérdidas en el frente.

El cuarto miembro del grupo es el ex asesor del Pentágono y ex coronel estadounidense Douglas Macgregor. En varias entrevistas recientes (incluidas las del portal independiente estadounidense Redacted), no sólo habla de las inmensas pérdidas de los ucranianos -en algunos casos de hasta el 70% de los efectivos originales del batallón-, sino también de la represión desenfrenada del servicio de inteligencia nacional ucraniano SBU contra su propia población, señal inequívoca de que el fin está cerca. Si los dirigentes de Kiev no acceden pronto a negociar, de Ucrania quedará poco más que un Estado inexistente al oeste del Dniéper, afirma Macgregor. No quiere descartar la posibilidad de un movimiento golpista contra la junta de Kiev en vista de las terribles pérdidas en el frente; si no, Moscú mismo se vería obligado a terminar el «trabajo» y acabar con el régimen de Selenskyj. Un nuevo gobierno ucraniano probablemente sería lo suficientemente sensato como para entablar negociaciones de paz. En el mejor de los casos, Rusia también habría logrado su objetivo bélico de «desnazificar» Ucrania.

Incluso un periódico de gran tirada como el alemán Die Welt tuvo que admitir recientemente (31 de enero) que, en un futuro previsible, Rusia saldrá del conflicto como vencedora, no sólo militarmente, sino también políticamente: mientras que Ucrania no logrará ninguno de sus objetivos, y menos la reconquista de Crimea, Rusia, en el curso de un inevitable acuerdo negociado, impondrá que la pertenencia de Ucrania a la OTAN «quede excluida en un futuro previsible» – Moscú no exigió otra cosa antes de que comenzara la guerra hace casi un año. Y: «El resultado será una Ucrania amputada«.

La frase de que la administración estadounidense está luchando «hasta el último ucraniano» se ha convertido en una expresión habitual.

Cabe esperar cómo explicarán pronto los regímenes occidentales a sus poblaciones el rotundo fracaso de su política sobre Ucrania. Ni Ucrania habrá ganado ni Rusia estará «arruinada«, lo que la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha afirmado erróneamente que es el objetivo de la política del gobierno alemán. Cuando Ucrania llegue a su fin, los regímenes occidentales no sólo habrán hundido gigantescas sumas de miles de millones en Kiev, sino que también habrán envenenado permanentemente las relaciones con Rusia, destruido su propio suministro energético y desarmado con éxito a sus propias fuerzas armadas. Se trata realmente de un logro sin precedentes que sólo puede calificarse de traición abierta. Les costará caro a los europeos. En tiempos «normales«, los responsables tendrían que rendir cuentas. Esta cuenta sigue abierta. El liderazgo actual -no sólo en Alemania- tendrá que ser sustituido sin dejar restos, de todos modos, si queremos volver a entablar conversaciones con Rusia aunque sean medianamente sensatas.

Ucrania, tal y como la conocemos, tiene los días contados. Más pronto que tarde, probablemente se hundirá en la insignificancia como un Estado muy disminuido. Su tragedia es que se ha dejado instrumentalizar por Occidente, sobre todo por Washington, de forma casi suicida para objetivos que no son los suyos. La frase de que la administración estadounidense está luchando «hasta el último ucraniano» se ha convertido en una expresión habitual.

Por último, Ucrania se ha convertido en víctima de su propio nacionalismo. En la época soviética, éste sólo se mantenía bajo la superficie de forma improvisada, para ser avivado enérgicamente por las fundaciones estadounidenses poco después de 1991, con un sesgo antirruso desde el principio. Hoy, Ucrania es un pseudoestado consumido por el odio nacional, que ya no es viable en su forma actual. Si se quiere aplicar la perspectiva histórica, vienen a la mente las similitudes con Checoslovaquia y Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. Ambos países se mostraron incapaces de llevarse bien con sus minorías étnicas de forma sensata como consecuencia de su nacionalismo y de la agitación de las potencias occidentales. Kiev está cosechando actualmente las consecuencias de esta política, comparables a las de Checoslovaquia en 1938 y Polonia en 1939.

Por lo que respecta a Polonia, sería una ironía particularmente amarga de la historia que Polonia recuperara sus antiguos territorios orientales en Galitzia en el curso del asentamiento de Ucrania. Los preparativos para ello están en pleno apogeo desde hace meses – curiosamente, en pleno acuerdo con el régimen cocainómano de Kiev. Se puede investigar esto sin mucho esfuerzo. No se puede descartar que Moscú lleve mucho tiempo a bordo entre bastidores. El Kremlin podría ser el que se ría, viendo cómo los nacionalistas polacos y ucranianos se enfrentan en el futuro. Las masacres de Volinia de 1943/44, cuando los ucranianos masacraron hasta 300.000 campesinos polacos tras las líneas alemanas, no se han olvidado. En un abrir y cerrar de ojos, la UE tendría entre manos otro foco de problemas en el que podría hundir sus miles de millones en el futuro. Todo un logro de madurez.

-Traducido del inglés al castellano para piensaChile: Martin Fischer

–El autor, Karl Richter, nació en Múnich en 1962. Tras cumplir el servicio militar, estudió historia, folclore, sánscrito y musicología en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. De 2014 a 2019 fue director de la oficina de un diputado al Parlamento Europeo; de 2008 a 2020 fue concejal del Ayuntamiento de Múnich.

*Fuente: Aktos