EE.UU.: El exdirector del CDC echa en cara a Fauci que suprimiera la teoría de la fuga del COVID del laboratorio 

Foto superior: Izquierda: Robert R. Redfield, entonces director del CDC, testifica en el Capitolio enl 08 de marzo 2023. Derecha: Anthony Fauci testifica en el Capitolio en 2021.(Anna Moneymaker, Greg Nash/Pool via Reuters)

CDC: Centers for Disease Control and Prevention

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en EE.UU.

NIH: National Institutes of Health

Los NIH son, en EE.UU., la agencia nacional de investigación médica y apoyan los estudios científicos que transforman los descubrimientos en salud.

11 de marzo de 2023

Fecha de la publicación original: 8 de marzo de 2023

El ex director de los CDC Robert Redfield declaró el miércoles que la supresión por parte del Dr. Anthony Fauci de la teoría de la fuga del laboratorio Covid-19 era «antitética a la ciencia«.

Redfield declaró el miércoles ante el Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia de Coronavirus que desde el principio creyó que el virus parecía una obra de ingeniería.

Afirmó que mantuvo varias conversaciones telefónicas con Fauci, el científico jefe de la OMS Jeremy Farrar y el director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus en las que

Afirmó que se le excluyó de las llamadas posteriores con el trío

«porque me dijeron que querían una única narrativa y que yo, obviamente, tenía un punto de vista diferente».

La audiencia se produce días después de que el subcomité revelara que Fauci «impulsó» un estudio científico en febrero de 2020 que pretendía desacreditar la teoría de la fuga de laboratorio. Un memorando del comité sugiere que

«los autores de este documento sesgaron las pruebas disponibles para lograr ese objetivo, y el Dr. Jeremy Farrar no fue acreditado a pesar de su participación significativa.»

El 1 de febrero NdR: 2020), Fauci mantuvo una llamada con varios científicos para discutir los orígenes del virus. Durante la llamada, un grupo de virólogos evolucionistas sugirió que el Covid podría haber surgido de un accidente de laboratorio y haber sido manipulado genéticamente, según la nota.

Sólo tres días después, cuatro de los expertos que asistieron a esa reunión escribieron un artículo, publicado posteriormente en Nature Medicine, en el que sostenían que el Covid tenía «mutaciones» que apoyaban la explicación de que se había transmitido a los humanos a partir de animales.

Al preguntársele el miércoles si los autores del estudio podrían haber descubierto nueva información entre el 1 y el 4 de febrero, Redfield dijo que él había sido excluido de esas conversaciones.

«Creo que ilustra un punto en el que merece la pena centrarse: cuando hay un grupo de personas que decide que sólo puede haber un punto de vista, eso es problemático»,

dijo.

«Y seguiré diciendo que eso es antitético a la ciencia y, por desgracia, eso es lo que hicieron».

🚨 BREAKING: Former CDC Director Robert Redfield reveals the COVID-19 virus was likely created by gain of function research funded by Dr. Fauci and the NIAID. @COVIDSelect pic.twitter.com/70JJZ34tG7

Redfield dijo en su discurso de apertura que su opinión desde los «primeros días de la pandemia» era que ambas teorías debían ser «agresiva y minuciosamente examinadas«.

«Basándome en mi análisis inicial de los datos, llegué a creer y sigo creyendo hoy que indican que es más probable que COVID-19 fuera el resultado de una fuga accidental del laboratorio que el resultado de un evento de propagación natural»,

dijo.

Subrayó que comprender el origen del virus es

«fundamental para la futura investigación científica, sobre todo porque afecta al actual debate ético sobre la investigación gain-of-function ( ganancia de función)».

dijo, pidiendo una moratoria sobre la investigación de ganancia de función hasta que pueda celebrarse un debate más amplio sobre la cuestión.

A la pregunta de si Fauci utilizó el documento para ocultar que el virus fue creado por la investigación de ganancia de función, Redfield dijo que no podía hablar de las motivaciones de Fauci, aunque más tarde dijo que el documento era «inexacto» y era «parte de una narrativa que estaban creando.»

Former CDC director Dr. Robert Redfield testifies that he was excluded and kept out of the loop by Fauci and the rest of the establishment because he had a different opinion about the COVID-19 origins, which he believes came from a lab. pic.twitter.com/bJI5gPNYxZ

— Catch Up (@CatchUpNetwork) March 8, 2023