Uruguay: De libertad, chats y un presidente espía 

25 de diciembre de 2022

“Si en cinco años los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas”. Así decía uno de los pasajes del discurso de asunción del neoliberal presidente Luis Lacalle en marzo de 2020. Es difícil medir la libertad, aunque algunos hechos de este 2022 dejan la sensación de que en vez de ser más libres, sucede lo contrario.

Los chats del caso del jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano siguen dejando al desnudo al oficialismo y sobre todo al Presidente. Cada semana, por no decir cada día, surgen nuevas filtraciones con nuevas aristas que comprometen a la coalición gobernante, golpeando en altas esferas, de carácter delictivo hasta pasando por actos reñidos con la ética.

Hay un hecho que rebalsó el vaso:

«No tiene que ver con sus acciones de gobierno, sino con un acto que lo muestra como un inmoral inescrupuloso. Y de eso no se vuelve. Lacalle usó la estructura del Estado para espiar a su ex esposa Lorena Ponce De León. Si es capaz de esta acción sobre la madre de sus hijos, qué no haría contra quienes considere enemigos»,