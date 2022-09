Pepe Mujica da una lección política de humildad a una joven periodista 

20 de septiembre de 2022

Conferencia de Prensa en diciembre de 2019, en el «Ibero», Ciudad de México

«Luchen muchachos.

Se puede vivir porque se nació. Igual que un escarabajo, una hormiga. Pero la naturaleza nos hizo animales concientes. En parte, a nuestra vida, le podemos dar un rumbo. Si ustedes no le dan un rumbo deliberado, no se preocupen, el mercado se los va a dar. Y se van a pasar toda la vida pagando cuotas a fin de mes, soñando que progresan comprando nuevas cosas, hasta que sean unos viejos inútiles.

La otra alternativa, que la parte de su vida la gasten al servicio de un poco de utopía si quieren, de intentar construir una país mejor, una sociedad mejor, para los que van a venir despues de ustedes. Pero esa es una decisión conciente que en alguna eta de la vida hay que tomar y que si tú no la tomas concientemente, mecánicamente, la realidad te va a arrastrar Y vas a creer que progresar es cambiar la moto por el auto y despues cambiar el autito por un audi y así sucesivamente.

Hay que elegir. Probablemente, cuando seas viejo o vieja y el reumatismo y los dolores a los huesos te paralicen, una tarde te mires a un espejo y te hagas la pregunta: ¿habré traicionado al niño que llevaba adentro?. Pero ya será tarde.»

Video completo de la Conferencia de Prensa