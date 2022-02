Origen de la pandemia: Poco a poco se van conociendo detalles 

14 de febrero de 2022

Publicado originalmente el 02 de febrero de 2022

«El término «teoría de la conspiración» no fue puesto en el mundo por los medios de comunicación, sino por algunos científicos: engañaron al mundo entero»

¿Se escapó el Sars-CoV-2 de un laboratorio de Wuhan? Varios correos electrónicos revelados recientemente en Estados Unidos arrojan nueva luz sobre el debate acerca del origen de la pandemia. El profesor de física de Hamburgo Roland Wiesendanger está convencido de que el misterio podría resolverse con la publicación de otros dos documentos.

El título de su trabajo parecía inofensivo: «Estudio sobre el origen de la pandemia de coronavirus«. Pero la conclusión a la que llegó el profesor de física de Hamburgo Roland Wiesendanger hace un año fue explosiva: lo más probable es que el Sars-CoV-2 se originara en un laboratorio de Wuhan. De este modo, contradijo la opinión predominante en aquel momento de que el virus, que ya ha matado a más de 5,6 millones de personas, era de origen natural.

En consecuencia, un viento helado sopló contra Wiesendanger. En algunos casos se le acusó de resentimiento antichino. También se le criticó por no haber realizado un estudio real, sino por haberse limitado a recopilar fuentes disponibles públicamente. Un año después de su golpe, Wiesendanger, de 60 años, no ha perdido nada de su celo. Está convencido de que pronto podrá resolver el misterio del origen de la pandemia. De hecho, ha surgido un giro explosivo en el acalorado debate.

Sr. Wiesendanger, hace un año tuvo que aguantar mucho de los medios de comunicación – en particular se le puso en el rincón de los teóricos de la conspiración.

En el extranjero, mi trabajo recibió críticas bastante positivas. Sin embargo, lo que he leído en los periódicos alemanes ha sido en gran medida insultante, difamatorio y en muchos aspectos de un nivel periodístico subterráneo. Estoy comprometido únicamente con la verdad y no con lo que algunos periodistas alemanes quieren oír debido a su visión preconcebida del mundo.

Algunos le acusaron de promover el racismo antiasiático con la hipótesis de que el virus se escapó de un laboratorio de Wuhan.

Eso es, por supuesto, una tontería. Como nanocientífico, trabajo en un campo de investigación que se considera muy importante en China. Llevo más de treinta años intercambiando ideas con colegas chinos. La Universidad Tecnológica de Harbin me concedió hace unos años una cátedra honorífica. También tengo muchos contactos en Pekín, Hong Kong o Shanghái; a día de hoy me siento estrechamente vinculado a China y, sobre todo, a sus gentes.

Su lista de publicaciones incluye más de 600 artículos científicos, pero el relativo al origen de la pandemia de coronavirus fue calificado por algunos periodistas como poco científico.

A ver, hay que tener muy claro cuál era la idea de este estudio. No fui la primera persona en señalar el posible origen de la pandemia en un laboratorio; muchos otros lo hicieron. Entre ellos se encuentran el canadiense Yuri Deigin, que tiene grandes méritos, la italiana Rossana Segreto, de la Universidad de Innsbruck, y por supuesto el premio Nobel francés Luc Montagnier. Pero el problema fue que todos ellos no publicaron sus hallazgos en publicaciones científicas y, por tanto, no los difundieron en la comunidad.

¿Qué ha hecho diferente?

Elegí un nuevo enfoque. He creado un documento que no estaba destinado a ser publicado en una revista especializada. En cambio, se pretendía dar a todos los interesados, no sólo a los académicos, la oportunidad de estudiar los hechos y formarse su propia opinión. También he incluido en el estudio muchos documentos originales, en su totalidad. Por supuesto, eso no se hace en una publicación especializada, allí sólo se hace referencia a ellos en la bibliografía. Pero la intención era que las personas que no tienen acceso a las revistas especializadas también pudieran formarse una opinión. Obviamente, funcionó, las reacciones fueron abrumadoras, aparte de los medios de comunicación.

¿Qué le impulsó, como nanofísico, a aventurarse en un territorio desconocido y a meterse con la obra de los virólogos?

La nanociencia es un campo interdisciplinario en el que confluyen la física, la química, la biología y, en cierta medida, la ingeniería y la informática. Tratamos con partículas del tamaño de millonésimas de milímetro. No es que no tenga ni idea de virus. He realizado investigaciones reconocidas de alta calidad en campos muy diferentes.

Y entonces llegó Corona.

Gracias a mis estrechos vínculos con China, pero también con Japón, Corea del Sur y Taiwán, me ocupé de esta pandemia desde muy pronto, mucho antes de que fuera clasificada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020. Rápidamente me quedó claro que se avecinaba algo completamente nuevo. En las redes sociales de China, pero también por parte de los científicos chinos, se sospechó desde el principio que el nuevo tipo de coronavirus podría emanar de un laboratorio de investigación de Wuhan, es decir, que no era de origen natural, sino artificial.

En el debate sobre el origen de la pandemia, la ciencia está de acuerdo al menos en un punto: el Sars-CoV-2, como ha sido bautizado el nuevo coronavirus, se originó en un murciélago. Sin embargo, la cuestión de cómo se infectó el ser humano por primera vez es objeto de un acalorado debate. Los científicos siguen apostando por la llamada zoonosis: según ésta, el virus se transmitió primero del murciélago a otro animal, a un llamado anfitrión intermedio. En el caso del Sars-1, por ejemplo, la jineta (gatos de algalia o civeta. Nombre científico: Viverrinae) se considera un anfitrión intermedio, y en el caso del Mers, un coronavirus muy contagioso que todavía existe en la región árabe, es el camello. En estos anfitriones intermedios, el virus muta hasta que accidentalmente adquiere la capacidad de saltar a los humanos.

En el caso de Sars-CoV-2, todavía no ha sido posible identificar a ese anfitrión intermedio. Este es un argumento de peso para la hipótesis de que el virus se originó en un laboratorio. Esto no parece del todo descabellado porque el principal laboratorio del mundo para la investigación de coronavirus se encuentra en Wuhan, de todos los lugares, donde el nuevo coronavirus estalló a finales de 2019. En este laboratorio, el Instituto de Virología de Wuhan, se recogen las secuencias genéticas de miles de coronavirus de murciélagos. En los últimos años, también se han llevado a cabo controvertidos experimentos con ellos.

A mediados de febrero de 2020, destacados virólogos pusieron un abrupto fin al floreciente debate sobre los orígenes de la pandemia: en un artículo de gran repercusión en la revista Lancet, calificaron la teoría del laboratorio como una teoría de la conspiración.

Esa es la tragedia de toda la historia. El término «teoría de la conspiración» no fue puesto en el mundo por los medios de comunicación, sino por los científicos, que de forma poco científica engañaron al mundo entero con su afirmación. En esta primera fase, era imposible hacer una declaración tan absoluta que descartara un accidente de laboratorio. Para mí, al menos, sonaron todas las alarmas. Más tarde se supo que detrás de la declaración estaba Peter Daszak, un lobista muy involucrado en polémicos proyectos de investigación en el Instituto de Virología de Wuhan. Mientras tanto, The Lancet ha admitido el enorme conflicto de intereses de Daszak en un apéndice.

El zoólogo británico-estadounidense Peter Daszak es el presidente de Eco Health Alliance. Esta organización sin fines de lucro se dedica principalmente a la investigación sobre zoonosis. Sin embargo, en el transcurso del año pasado, se conoció a ‘pedacitos’ las enormes sumas de dinero que Eco Health Alliance también utiliza para proyectos de investigación controvertidos con financiación gubernamental. Se hizo público que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha concedido a la organización de Daszak casi 40 millones de dólares en los últimos años, para la investigación de armas biológicas.

También causó revuelo una solicitud de financiación de la investigación de 2018, en la que se pretendía utilizar experimentos genéticos para insertar un elemento en los coronavirus que los hiciera aún más peligrosos para su transmisión a los humanos. Más tarde se encontró exactamente este elemento -el sitio de corte (Furin cleavage site) de la furina- en el genoma de Sars-CoV-2. Esto era desconocido hasta ahora para este tipo de coronavirus. Es cierto que la solicitud de investigación de la Eco Health Alliance en EE.UU. fue rechazada por un departamento del Pentágono. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que Daszak y su socio de cooperación desde hace mucho tiempo en Wuhan, Shi Zhengli, hayan recibido financiación para la investigación desde otro lugar, por ejemplo, desde el lado chino.

¿Hubo algún nuevo hallazgo el año pasado que le hiciera dudar de la tesis del laboratorio?

No, de ninguna manera.

Durante mucho tiempo, el RaTG13 fue considerado el virus más estrechamente relacionado con el Sars-CoV-2. Luego, en Laos, se descubrió el virus Banal-52 en un murciélago, que es incluso un poco más parecido, con un 96,8%. Se dice que el Banal-52 tiene un sitio natural de escisión de la furina, lo que apoyaría la teoría de la zoonosis.

No, debo discrepar vehementemente. Banal-52 no tiene un sitio de escisión de furina – lo sé de primera mano. Uno de los autores del estudio sobre el descubrimiento de Banal-52 lo presentó recientemente en nuestro taller internacional mensual. El taller se celebró en el marco de una red mundial que investiga los orígenes de la pandemia bajo sus propios auspicios. El grupo se conoce como el Grupo de París y ha publicado cuatro «cartas abiertas» que se han distribuido a través del «New York Times» y otros medios.

Usted ha mencionado repetidamente “el sitio de escisión de la Furina”. Me temo que no podemos evitar explicar brevemente lo que es: parece ser algo así como el corpus virológico en la búsqueda del origen de la pandemia.

La característica especial del Sars-CoV-2 es que el virus puede transmitirse muy fácilmente de persona a persona desde el principio. Hay dos componentes que contribuyen significativamente a esta calidad. Por un lado, el Sars-CoV-2 puede acoplarse con gran facilidad a los receptores de las células humanas gracias a su proteína de espiga, que es la que conocemos por la representación visual del virus. Pero eso no es suficiente. El acoplamiento por sí solo no es el factor decisivo; Sars-CoV-2 también debe ser capaz de entrar en la célula humana después del acoplamiento. Y aquí es donde este sitio de escisión de la furina ayuda. Es el sitio en la estructura molecular de la proteína de la espiga que puede ser escindido por la furina, una enzima. En el subgrupo de coronavirus al que pertenece Sars-CoV-2, no se conoce este sitio de escisión de la furina. En cambio, permite que el Sars-CoV-2 penetre fácilmente en las células humanas y ataque los órganos respiratorios superiores e internos, especialmente los pulmones.

Entonces ahora la pregunta es: ¿tiene el Sars-CoV-2 un sitio natural de escisión de furina gracias a una mutación aleatoria, o fue implantado experimentalmente en el virus en el laboratorio?

Exactamente, ese es el punto decisivo. Todavía no hay pruebas concluyentes de que el Sars-CoV-2 se haya originado en el laboratorio. Pero como se ha mencionado anteriormente, en 2018 Peter Daszak y otros científicos estadounidenses solicitaron financiamiento para insertar experimentalmente exactamente este sitio de escisión de furina, por cierto no sólo en los virus Sars, sino también en los virus Mers, que es aún más peligroso. Se trata de un proyecto enmarcado en la conocida e infame investigación de ganancia de función, en la que se producen cambios en la secuencia de los genes mediante procesos biotecnológicos. Durante el gobierno de Obama, se impuso temporalmente una moratoria a esta investigación en Estados Unidos por considerarla demasiado peligrosa. Sin embargo, la moratoria fue parcialmente eludida, en particular mediante la subcontratación de este tipo de investigación a Wuhan.

¿El proyecto de investigación específico de Peter Daszak sobre la instalación de la fisura de Furin también se subcontrató a Wuhan?

Eso no lo sabemos. Pero permítanme explicarlo con un simple ejemplo. Si yo pidiera pintar de verde el Ayuntamiento de Zúrich, por supuesto sería rechazado por buenas razones. Ahora bien, si unas semanas más tarde este ayuntamiento apareciera de repente una mañana con pintura verde, entonces sí que sería el principal sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. No es diferente con el laboratorio de investigación de Wuhan: en las inmediaciones del centro mundial de investigación con coronavirus, allí donde se puede demostrar que se han creado quimeras, es decir, híbridos artificiales, que pueden acoplarse mejor a los receptores de las células humanas, y donde se planeó insertar un sitio de escisión de furina en un coronavirus . . . aquí es donde irrumpe el Sars-CoV-2, un virus con la extraordinaria propiedad de tener un sitio de escisión de furina. Hace falta mucha creatividad o capacidad de reprimir ideas para lograr desviar las sospechas sobre este laboratorio.

Si se encuentra un anfitrión intermedio con un virus muy similar al Sars-CoV-2, toda su hipótesis se desmorona.

En eso estoy de acuerdo con usted. ¿Pero sabe qué? Incluso después de más de dos años de búsqueda intensiva, no hay rastro de ese anfitrión intermedio. Es de suponer que el gobierno chino tiene el máximo interés en identificar un posible anfitrión intermedio y está haciendo todo lo posible por encontrarlo. Hace ya un año, se tomaron muestras de más de 80.000 animales, de todas las especies imaginables, en todas las regiones del país, y todas ellas fueron negativas. A estas alturas, es probable que haya muchos más. Cuando el virólogo alemán Christian Drosten especula sobre especies animales como posibles anfitriones intermedios que ya han sido examinados, me molesta.

China es enorme, estoy seguro de que no todos los animales han sido probados todavía.

Sí, pero de nuevo: las autoridades chinas han concentrado sin duda la búsqueda del anfitrión intermediario en aquellas especies animales que, en el mejor de los casos, se vendían en uno de los mercados de animales salvajes de Wuhan. Entonces hay que saber que la similitud de alrededor del 96 o 97% que tienen RaTG13 y Banal-52 con Sars-CoV-2 suena a mucho. Pero la «distancia» virológica es de varias décadas. Ese es el tiempo que RaTG13 o Banal-52 habrían tenido que mutar en el anfitrión intermedio antes de poder infectar a los humanos como Sars-CoV-2. Por consiguiente, el ancestro inmediato del Sars-CoV-2 tendría que estar presente en toda una población del anfitrión intermediario, y no sólo en un único animal que se vendiera por casualidad en un mercado de Wuhan.

Hay otra brecha para una posible transmisión natural del virus a través de la zoonosis: Las localizaciones de los dos virus más estrechamente relacionados, el RaTG13 y el Banal-52, están ambas a más de mil kilómetros del brote de la pandemia en Wuhan. ¿Cómo pudo Sars-CoV-2 superar esta distancia?

Esto tiene una explicación sencilla: las muestras del virus Banal 52 fueron enviadas al laboratorio de investigación de Wuhan entre 2017 y 2019 -por la Eco Health Alliance de Peter Daszak-. Esto es lo que se desprende de la correspondencia electrónica de la ONG con un departamento de la autoridad sanitaria estadounidense. Los correos electrónicos fueron revelados el pasado noviembre con la ayuda de la Ley de Registros Públicos de Estados Unidos por el White Coast Waste Project, una coalición de contribuyentes contra la experimentación con animales. Desde hace tiempo se sabe que las muestras de RaTG13 recogidas en una mina en desuso de la provincia meridional china de Yunnan también están almacenadas en el Instituto de Virología de Wuhan.

Casi todas las revelaciones sobre el origen de la pandemia son realizadas por pequeñas organizaciones o portales de medios de comunicación. Los medios de comunicación clásicos, en cambio, se mantienen al margen.

Sí, es muy decepcionante. Especialmente en Alemania, los medios de comunicación han fracasado totalmente en este sentido, es un desastre. Hay una revista que actualmente se refiere con orgullo a su larga historia de periodismo de investigación por su 75º aniversario. . .

. . . Se refiere al «Spiegel» . . .

. . . bueno, es que cuando el «Spiegel» es el último en salir con un artículo de portada sobre un posible accidente de laboratorio después de todos los hallazgos que se han hecho públicos, en el que los siete autores no hacen más que resumir lo que otros han investigado previamente, entonces eso no es más que una tragedia. Por otro lado, hay que defender un poco a los medios de comunicación. Realmente se confundieron con la declaración ya mencionada de la revista científica «Lancet».

¿Se confundieron?

Sí, probablemente nunca antes se había producido algo así, que un grupo de más de veinte representantes de un campo, el de la virología, engañe al público de tal manera. Christian Drosten fue cofirmante de esta declaración, en contra de su buen juicio, por cierto. Pues Drosten participó de forma demostrable en la conferencia telefónica del 1 de febrero de 2020 con Anthony Fauci.

La conferencia telefónica del 1 de febrero de 2020 arroja una luz completamente nueva sobre la cuestión de cómo los principales virólogos evalúan un accidente de laboratorio como posible origen de la pandemia. En particular, la correspondencia posterior por correo electrónico, de la que se han hecho públicos algunos extractos, plantea cuestiones espinosas.

La conferencia virtual fue convocada por un profesor inglés unas tres semanas después de que las autoridades chinas publicaran la secuencia genética del nuevo coronavirus. En la reunión participaron una docena de los principales virólogos del mundo, entre ellos Christian Drosten, del hospital Charité de Berlín. En esta fase inicial -la propagación del Sars-CoV-2 aún no se consideraba oficialmente una pandemia- los expertos también debatieron el posible origen del virus. No hay actas de la conferencia telefónica disponibles. Pero, de nuevo con la ayuda de la Ley de Libertad de Información estadounidense, recientemente se ha conocido la correspondencia electrónica de algunos de los participantes de los días anteriores y posteriores a la reunión virtual.

Sólo un órgano de supervisión parlamentaria -la Comisión de Supervisión y Reforma- tuvo acceso a los correos electrónicos completos. Pero ni siquiera el organismo de supervisión pudo hacer copias, sólo se permitieron transcripciones de los correos electrónicos. A mediados de enero, algunos miembros del órgano de control parlamentario hicieron públicas estas transcripciones. En ese momento, varios virólogos se inclinaron por la teoría de un accidente de laboratorio en Wuhan. Estuvo «70:30 o 60:40» a favor de la tesis del laboratorio, escribió uno de los participantes, por ejemplo. Como argumento en contra de un desarrollo natural de Sars-CoV-2, el sitio de escisión de la furina se menciona varias veces en los correos electrónicos divulgados.

Además de los virólogos, dos funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE.UU., Anthony Fauci y Francis Collins, también participaron en la conferencia telefónica del 1 de febrero de 2020. Como muestran los correos electrónicos, en los días siguientes ambos intentaron restar importancia a un posible accidente de laboratorio. Si estas voces de conspiración se desbordan, dijo Collins el 2 de febrero de 2020, «potencialmente haría un gran daño a la ciencia y a la comunidad internacional». No mencionó que, en caso de accidente en el laboratorio, la autoridad sanitaria estadounidense también se vería amenazada con grandes daños: era la autoridad sanitaria la que había apoyado el trabajo de investigación en Wuhan durante años con financiación y también con personal especializado. Francis Collins fue director de los NIH hasta finales de 2021.

En las semanas siguientes a la conferencia telefónica, aparecieron dos artículos pioneros en la prensa especializada, en los que se descartaba un posible accidente de laboratorio o se calificaba de teoría conspirativa. Ambos artículos fueron redactados por autores que habían participado en la conferencia telefónica y habían expresado allí una opinión parcialmente contraria. Esto incluye la ya mencionada declaración en «Lancet», que fue iniciada por Peter Daszak. Sin embargo, el caso del virólogo estadounidense Kristian G. Andersen parece especialmente llamativo. Con un artículo en la revista científica «Nature Medicine» de mediados de marzo de 2020, Andersen tuvo una gran influencia en la formación de la opinión pública.

Ninguna otra contribución ha marcado tanto el debate sobre los orígenes de la pandemia como la de Andersen.

Así es. Este único artículo sofocó el debate público sobre el origen de la pandemia durante meses. Todo el mundo se remitió inmediatamente al artículo de Andersen, y así se cortó de raíz la discusión.

¿Qué dice el artículo de Andersen?

En el resumen, él y sus coautores escriben sin ningún tipo de peros que el Sars-CoV-2 no es un producto de laboratorio ni un virus manipulado deliberadamente. Esta frase fue decisiva en el discurso científico y mediático, se ha citado con increíble frecuencia. Sin embargo, en el transcurso del texto se matiza hasta llegar a la afirmación final de que actualmente no es posible demostrar ni refutar las teorías en cuestión. Pero, por supuesto, casi nadie leía hasta ese punto. Y aquí está lo mejor: el día antes de su participación en la conferencia telefónica, el 31 de enero de 2020, Andersen escribió en un correo electrónico a Anthony Fauci que él y dos de sus posteriores coautores (Edward Holmes y Robert Garry) estaban de acuerdo en que el virus no había surgido de forma natural, sino que probablemente se había escapado de un laboratorio.

Eso suena como un thriller …

Sí, pero desgraciadamente es un mal thriller. Sobre la base de los documentos disponibles, hay que asumir que los principales virólogos fueron influenciados masivamente, o se dejaron influenciar, por Anthony Fauci, Francis Collins y otras partes interesadas en los días posteriores a la conferencia telefónica del 1 de febrero de 2020. Todos ellos deciden sobre grandes sumas de financiación, y son responsables conjuntamente de los peligrosos trabajos de investigación sobre los coronavirus en el Instituto de Virología de Wuhan. Evidentemente, se han esforzado por esconder la tesis del laboratorio bajo la alfombra, como puede verse en la correspondencia electrónica. Debo dejarlo claro: esto no tiene nada que ver con la ciencia, es engañar al público. Aquí ocurren cosas que la sociedad ya no puede tolerar. Esto debe tratarse ahora legalmente. Ya se ha presentado la primera denuncia penal ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

Si tuviera la oportunidad de realizar su propia investigación forense sobre el origen de la pandemia: ¿Dónde está la clave para resolver el misterio?

Anota el 12 de septiembre de 2019, a las 2 de la madrugada, hora china. Exactamente en esta fecha, la mayor base de datos del mundo sobre coronavirus se desconectó en el Instituto de Virología de Wuhan. Preguntado por el motivo, Shi Zhengli, director del laboratorio, dijo después que el instituto había sido objeto de más de 3.000 ataques de hackers en ese momento. No creo que eso sea cierto. Al fin y al cabo, ¿quién iba a estar interesado en estos datos como forastero en una fase tan temprana? Yo creo más bien otra cosa: los responsables del laboratorio de investigación se dieron cuenta en ese momento de que había ocurrido un incidente. Por eso sacaron la base de datos que contenía toda la información a las 2 de la madrugada del 12 de septiembre de 2019.

Pero eso no tiene sentido. La OMS no data la primera infección humana con el nuevo coronavirus hasta principios de diciembre de 2019.

Sí, eso es lo que dice el informe de investigación de la OMS dictado por las autoridades chinas. Pero a partir de otras fuentes, se conocen varios grupos de infecciones anteriores. El informe de la OMS también decía que un accidente de laboratorio era «extremadamente improbable». Hasta que el jefe de la comisión de investigación, Peter Ben Embarek, declaró el verano pasado a la televisión TV2 danesa que no habían podido trabajar libremente, que para él personalmente un accidente relacionado con el laboratorio estaba entre las «hipótesis más probables».

Todo esto puede ser una emocionante prueba circunstancial, pero aún no ha aportado pruebas concluyentes de un accidente de laboratorio.

No, tampoco tengo la prueba final. Pero el ejemplo de la base de datos apagada en Wuhan muestra la importancia de que no sólo los virólogos investiguen el origen de la pandemia. Los conocimientos criminológicos no pueden hacer daño, porque no todos los implicados juegan con las cartas sobre la mesa, como desearían los científicos naturales. Estoy convencido de que si la base de datos del laboratorio de investigación de Wuhan volviera a estar en línea -lo que sería fácil-, el misterio se resolvería en poco tiempo. Y como juez de instrucción, confiscaría un segundo documento . . .

. . . ¿cuál?

Toda la correspondencia por correo electrónico que siguió a la conferencia telefónica del 1 de febrero de 2020. Así, incluso seríamos neutrales: un documento de China, otro de Estados Unidos. En la correspondencia electrónica se puede leer cómo los principales virólogos del mundo cambiaron de opinión en ese momento. Esta correspondencia electrónica está disponible, se han publicado fragmentos de la misma. Y entonces se vuelve emocionante. China afirma con cierta ligereza que el virus no procede de Wuhan, sino de Estados Unidos. Eso es, por supuesto, una tontería. Pero la cuestión es que, aunque el origen del Sars-CoV-2 no esté realmente en los Estados Unidos, si se mira en sentido figurado, surgen preguntas explosivas. Por ejemplo, hubo muestras de virus que se trajeron a Wuhan desde laboratorios de investigación estadounidenses. Y no olvidemos los millones y millones de financiación de las autoridades sanitarias estadounidenses y los conocimientos de la Eco Health Alliance de Peter Daszak y sus socios, que también llegaron al laboratorio de investigación de Shi Zhengli. Así que, desde el punto de vista chino, hay mucho de Estados Unidos en esto. Y ni siquiera puedes estar en desacuerdo con eso.

-Traducido para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Neue Zürcher Zeitung

