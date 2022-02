La ex congresista estadounidense Tulsi Gabbard: «Biden espera que Rusia invada Ucrania» 

13 feb. 2022 21:15



La ex congresista estadounidense afirma que Estados Unidos y la OTAN quieren que Moscú ataque para poder imponer sanciones «draconianas» y enriquecer aún más el complejo militar-industrial. En realidad, la OTAN no quiere a Ucrania.

El presidente estadounidense Joe Biden y sus aliados de la OTAN podrían evitar fácilmente una guerra en Ucrania. Pero prefieren ver a Rusia invadiendo para poder justificar duras sanciones contra Moscú y desencadenar una Guerra Fría que puede dar mucho dinero. Eso es lo que dijo la ex congresista Tulsi Gabbard en una entrevista con Tucker Carlson en Fox News el viernes.

Gabbard, una veterana de la guerra de Irak que se presentó sin éxito a la convención de la candidatura demócrata en 2020, hizo estas declaraciones mientras el Gobierno de Biden y los medios de comunicación estadounidenses siguen invocando un «inminente» ataque ruso a Ucrania. «Esto consolida esta Guerra Fría», dijo en la entrevista.

Estados Unidos y sus aliados podrían evitar un conflicto armado asegurando que no se permita a Ucrania entrar en la OTAN, dijo Gabbard. Es «altamente improbable» que Kiev sea aceptado alguna vez como miembro de la OTAN; que los líderes de la alianza se nieguen a prometer algo que es una realidad desde hace tiempo, demuestra que no quieren la paz, añadió la demócrata de Hawai.

En diciembre, Rusia había enviado propuestas de seguridad a Washington, incluida una para excluir a Ucrania de la OTAN. Sin embargo, el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, replicó que la alianza mantendría su «política de puertas abiertas».

«Entonces, ¿por qué estamos en esta situación cuando la respuesta a eso y a cómo evitar que esta guerra ocurra está clara como la luz del día?», preguntó Gabbard. «Y realmente, eso apunta a una sola conclusión que puedo ver. Y es que en realidad quieren que Rusia invada Ucrania».

Una invasión de Ucrania daría a Biden «una excusa para salir e imponer sanciones draconianas, que serían un asedio moderno a Rusia y al pueblo ruso», dijo Gabbard. El resultado sería que «se afianzaría una nueva Guerra Fría».

La ex congresista estadounidense continuó:

Estados Unidos ha negado haber equipado deliberadamente a los islamistas radicales. Pero los investigadores han informado de casos de armas sofisticadas estadounidenses que han caído en manos de combatientes vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico (EI, antes ISIS).

Gabbard ha sido una conocida voz contra las guerras e intervenciones de cambio de régimen que ha llevado adelante Estados Unidos. Sin embargo, los medios de comunicación estadounidenses han desestimado en gran medida sus argumentos; el sitio web The Daily Beast calificó sus recientes comentarios como «la retorcida teoría de Tulsi«.

La ex congresista dijo a principios de esta semana que los «belicistas» argumentan que Estados Unidos necesita proteger a Ucrania como democracia. Al mismo tiempo, dijo, apoyaban acciones antidemocráticas en Kiev, como el cierre de canales de televisión críticos y el encarcelamiento del líder de un partido de la oposición. El viernes, Gabbard señaló que los dirigentes estadounidenses ni siquiera habían dado razones para que el pueblo estadounidense estuviera dispuesto a que Ucrania entrara en la OTAN.

En la entrevista con Tucker Carlson, Gabbard criticó el manejo de las tendencias autoritarias por parte del gobierno estadounidense:

