Documental «El río sueña» 

El título ‘EL RÍO SUEÑA‘ nació de una conversación con una de las defensoras del río Choapa. En este territorio es parte de la idiosincracia local, de arrieros con fuerte raigambre diaguita, que los ríos cuando permanecen secos por bajas precipitaciones, de pronto la cosa cambia y todo empieza enrarecerse con un ruido que no se sabe de donde proviene, las aves vuelan y los demás animales se desplazan hacia las zonas más altas del lecho seco, a esta relación con la ausencia y la presencia latente del caudal, la identifican con la creencia que el río sueña, y es aviso seguro que el agua bajará desde la montaña rompiendo todo a su paso.

Esta figura otorga al río una personalidad humana como la conciencia y la capacidad de soñar, es muy coincidente con los nuevos paradigmas ecopolíticos, que buscan implementar nuevas formas de regulación de la actividad económica productiva y extractiva. Al entender a La Naturaleza como un sujeto de derecho, un río debe correr libre desde la cordillera al mar, sin ser envenenado con químicos industriales; un glaciar debe existir sin ser dinamitado o triturado para traslado; una laguna debe continuar decantando las aguas de sus afluentes y permanecer como un espejo de las nubes en la tierra.



‘SECAS – DEFENSORAS DE LAS AGUAS‘ Trilogía de cortometrajes documentales que centra su interés en los casos particulares de colectivos de mujeres pertenecientes a tres distintos territorios, de la mano de tres diferentes momentos del actual Proceso Constituyente a lo largo del país. Los testimonios de cada una de nuestras protagonistas, tienen en común el hecho de reflejar en su relato la forma de vida en resistencia de pequeñas comunidades, la mayoría rurales, pero también urbanas, que a partir del año 2000 han experimentado en su día a día diferentes trastornos debido a la escasez hídrica para el consumo de agua y sus usos de subsistencia, producidos fundamentalmente por la instalación de proyectos empresariales (público – privados), que han hecho un uso indiscriminado de fuentes hídricas naturales a lo largo de todo Chile.

Así, cada artefacto documental, se adentrará en luchas cotidianas de cada una de estas mujeres, gatillos de participación de los más sencillos y representantes de conflictos socio ambientales de sus comunidades amenazadas por la extinción.

Hablamos con diferentes luchadoras que dan la cara frente a diferentes proyectos extractivos. Como defensora del río Cabildo está Verónica Vilches. Hoy ella es un faro para los que día a día se suman para sacar la voz en diferentes territorios del país, en contra de los patrones y los monarcas dueños de plantaciones que con complicidad del Estado y dineros de todos los chilenos, hacen subir el agua de los ríos a la cima de los cerros para regar sus miles de hectáreas de monocultivos, dejando sin esa posibilidad a pequeños agricultores y chacras de resistencia. Esto trasciende la escasez producida por cambio climático y es resultado de un modelo de corrupción e injusticia hídrica.

También estuvimos con las hermanas del Convento de Carmelitas Descalzas en el sector del Peumo en el Cajón del Maipo, quienes ganaron a favor de su comunidad y en contra de hidroeléctricas, deteniendo todas las obras, las que pretendían pasar por encima de sus parcelas con tuberías enormes que destruirían un maravilloso bosque centenario de especies nativas; como contraste visitamos un glaciar en la parte más alta del cajón junto a la emblemática Verónica Ahumada (primera persona informada a cerca del proyecto Alto Maipo) , donde mostramos la rotura y desaparición de un porcentaje muy alto del glaciar Mesón Alto por la acción de tronaduras de Alto Maipo.

Más al norte estuvimos en la cuenca del río Choapa, en diferentes poblados que se despliegan a lo largo de este hermoso valle que está amenazado por la minera transnacional Los pelambres, estuvimos en Cuncumén, Panguecillo y Quelén, de la mano de la familia de la gran Milena Baez, quienes desde su identidad Diaguita y fuerte arraigo a la Reforma Agraria sobreviviente a todos estos años de neoliberalismo, son portadoras de un paradigma que se niega claudicar, por la misma radicalización de las políticas medioambientales de autoridades y privados que simplemente utilizan el discurso de la sustentabilidad para hacer un lavado de imagen de las injusticias que día a día viven los habitantes de la cuenca.

Finalmente recorrimos lo que representa el gran monumento a la estupidez de las políticas ambientales de Chile en la zona central, que es el lecho de la Laguna de Aculeo. Esta hermosa y milenaria localidad al no considerarse un bien de uso público, quedó por años a merced de los empresarios que se daban el título de dueños de una Laguna de 6 kilómetros de ancho y 14 de largo. De lo que resulta que hoy no exista el agua en la laguna de Aculeo, sino que es un paisaje más parecido a un salar del norte. Esto es evidencia incuestionable de la mala política del Estado en torno a la propiedad del agua de acuíferos y de las malas prácticas de un pequeño grupo de empresarios. Al usar mínimos criterios científicos resulta increíble que el espejo de agua más importante de la región metropolitana, el que a través de su evaporación permite la condensación de las nubes, regulando con este mecanismo natural la posibilidad cierta de precipitaciones, las que benefician a través de un sin número de factores ambientales a millones de personas, queden a merced de dos o tres familias. Si extrapolamos territorialmente este mismo fenómeno de privatización de esteros, humedales, ríos y otros acuíferos a toda la zona central y Chile entero, no es de sorprenderse que haya dejado de llover, lo que para la autoridades y discurso de estos mismos empresarios es la razón fundamental de lo que ellos llaman “sequía” y nosotros “saqueo”.