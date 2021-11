Para vivir mejor, un nuevo Chile

Para vivir mejor, un nuevo Chile

Un gobierno feminista que respete mis derechos

haciendo crecer Chile como nadie más lo ha hecho

Clase media respetada valorada

porque seguir así sería no haber hecho nada

ya marchamos mucho tiempo, no perdimos la fe.

El momento es ahora para cambiar la historia

Queremos salud universal y 40 horas de jornada laboral.

Me uno por los cambios, Chile necesita juventud,

lo haremos juntos y esa será la virtud.

Pensiones dignas, sin AFP’s.

Gobierno ecologista que el agua defiende.

¡Generación dorada que va a todas!

Un nuevo Chile para vivir mejor.

Me uno con Boric.

Me uno por los cambios que Chile necesita

y lo haremos juntas.

Cambios con seguridad

que en el Nuevo Chile

paso a paso

nadie quede atrás.

Un nuevo Chile para vivir mejor.

Me uno con Boric.

