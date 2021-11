Johannes Kaiser renuncia al partido facho de Kast: ¡circo! 

Es tan evidente el tipo de gente que rodea a Kast, que un desquiciado, enfermo de facista, misógeno, xenófobo, seguidor incondicional de Kast, recién elegido Diputado tiene que renunciar para bajarle el perfil a los escándalos que ha provocado justificando el fusilamiento de prisioneros de guerra en Pisagua, poniendo en duda el derecho a voto femenino, alabando el criminal disparo de una bomba lacrimógena directo a la cara de Fabiola Campillai, dejándola completamente ciega, etc., etc. No basta con la renuncia a su partido, es necesario y está totalmente justificado el activar los medios legales para impedir que este personaje llegue a ocupar un sillón en la Cámara de Diputados. El mundo observa anonadado lo que ocurre en Chile con estos neofacistas desatados.

🔴 #AlertaT13 | Johannes Kaiser renuncia al Partido Republicano tras polémicos dichos contra mujeres y migrantes. » https://t.co/XEHkd8qkuZ pic.twitter.com/dDQHhURWWG — T13 (@T13) November 24, 2021

Johannes Kaiser anunció su renuncia al Partido Republicanohttps://t.co/lQGsB9rJnp — CNN Chile (@CNNChile) November 24, 2021

Kast y otros personajes alabando a Johannes Kaiser