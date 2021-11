El facho Johannes Kaiser hablando de fusilados en Pisagua, mujeres violadas y sobre Fabiola Campillay 

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este martes, en redes sociales se comenzaron a viralizar nuevos videos con polémicos dichos del diputado electo por el Partido Republicano, Johannes Kaiser.

Desde temprano que el futuro legislador que representa al partido fundado por el candidato presidencial José Antonio Kast, se encontraba en medio de la polémica, luego de que comenzara a circular un registro en el que se refiere a los migrantes y al voto de la mujer.

«Estaban bien fusilados esa gente en Pisagua»

En uno de los nuevos videos viralizados, el diputado electo señala:

«Que lo escuchen bien en la Suprema. Estaban bien fusilados esa gente en Pisagua. Bien fusilados».

«Esto no es cualquier cosa, porque les voy a decir una cosa: de toda esa gente que fue fusilada en Pisagua, que las mandó a fusilar tras el Consejo de Guerra el general Forestier, la inmensa mayoría o estaba metida en grupos subversivos o era parte de los carteles de droga que tenían los laboratorios en el norte. O sea, o eran narcos, o eran izquierdistas o eran una mezcla entre las dos cosas»,

agrega.

En esa misma línea dice:

«Si los señores del Poder Judicial creen que esa gente no debió haber sido fusilada en su momento, la verdad es que eso no me explica muchas cosas, entre otras, la actitud de cierto tribunal de San Antonio, con un empresario que pillaron exportando 300 kilos de coca. Porque claro, ahora están vengando a sus amigotes del narcotráfico«.

«Ahí hay un grupo de mujeres especialmente fea»

En otro registro afirma: «Chile está pagando el precio que le hayan contado a generaciones de chilenos que es el país más desigual y más terrible del mundo, donde todas las mujeres están siendo oprimidas de una forma brutal y bestial; y violadas, sobre todo las más feas«.

«Especialmente ahí hay un grupo de mujeres especialmente feas, donde yo realmente diría que si el violador eres tú, prácticamente mereces una medalla de honor en el Congreso de los Estados Unidos, por valor ante el enemigo», añade.