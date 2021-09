Los profesionales que sufrieron violación de Derechos Humanos 

Declaración Pública al conmemorarse 48 años del Golpe de Estado

A 48 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre 1973, que sometió a la sociedad chilena a una atroz e implacable dictadura cívico-militar, con una política de Terrorismo de Estado por 17 años, que desencadenó las más graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de nuestra historia reciente; además de la implantación en nuestro país de un modelo económico, político y cultural neoliberal que privatizó la educación, la salud, la previsión social, nuestras riquezas naturales, el agua y los territorios, incrementando la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

Como Coordinadora de Derechos Humanos de la Federación de Colegios Profesionales de Chile,

hacemos un llamado a mantener viva la memoria de profesionales, académicos, egresados y estudiantes desaparecidos y ejecutados durante este feroz período. A continuar la lucha por la verdad, la justicia, la reparación de todos y todas los y las profesionales universitarios ejecutados, asesinados, desaparecidos, torturados, encarcelados, exiliados y/o relegados durante los años oscuros de horror y miedo que significó vivir bajo la dictadura de Pinochet.

Nos parece relevante destacar el aporte y contribución que han realizado a lo largo de toda nuestra historia, miles de profesionales junto con trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, campesinos y pueblo en general; por construir una nación más democrática, inclusiva y menos desigual, con justicia, equidad y solidaridad.

Al conmemorarse, este 11 de septiembre, a 48 años del quiebre de la democracia, queremos hacer un gesto, que permita mantener la memoria viva, de aquellos(as) profesionales que abrieron una senda de lucha, por un país que promoviera los cambios sociales, políticos, culturales que permitieran las grandes transformaciones que necesitamos.

Rendimos un homenaje a estos miles de profesionales que fueron cruelmente reprimidos, en especial los casos de detenidos-desaparecidos, ejecutados políticos y muertos en dictadura. A la vez exigimos, para cada una(o), toda la verdad de lo ocurrido, toda la justicia, la reparación material y simbólica, la memoria histórica y la lucha frontal en contra de la impunidad.

En esta perspectiva, presentamos para conocimiento público, un listado de casi 445 profesionales -mujeres y hombres- que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, entre ellos y ellas hay personas detenidas y torturadas que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidas, como también ejecutados políticos, asesinados por agentes del estado.

En este listado se encuentran profesionales de distintas ramas y especialidades, como también egresados y estudiantes, que han recibido de parte de las universidades chilenas, un merecido reconocimiento y homenaje con la entrega a sus familiares de sus Títulos Profesionales Póstumos y Simbólicos o de grado. Evidentemente, en el listado faltan nombres, dado que no hemos logrado obtener la información requerida para incorporarlos (as) a todos (as), lo cual es una tarea pendiente.

Ellas(os) han contribuido fundamentalmente, para que ahora seamos testigos de un proceso constituyente, que ha emergido con fuerza a partir del 18 de octubre de 2019, que cambiará democráticamente una Constitución ilegítima, impuesta a sangre y fuego por la dictadura civico-militar. Lamentablemente, como en el pasado, hoy también hay represión y violación de derechos humanos con muertos, heridos, tortura y prisión política por parte del actual gobierno,

Son cerca de 445 las pérdidas humanas de profesionales víctimas del Terrorismo de Estado, que damos a conocer y junto con ello, llamamos a sumarse a este público reconocimiento y homenaje a quienes dieron su vida por una sociedad más justa, solidaria y democrática.

Por la Verdad, la Justicia, la Reparación y Memoria.

No a la impunidad. Nadie está olvidado

Por una Nueva Constitución para Chile

Santiago de Chile, 11 de Septiembre de 2021

Coordinadora de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales de Chile

Haga click sobre el siguiente texto para bajar, en formato PDF el listado de los profesionales que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos: Listado de Profesionales.PDF

Nota de la Redacción piensaChile: Desgraciadamente el formato del listado adolece de errores. Hemos tratado de mejorarlo, pero es imposible hacerlo sin un trabajo manual de muchas horas, para lo cual no tenemos capacidad. Si recibiéramos una lista corregida, la subiremos de inmediato.