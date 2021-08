Edward Snowden pide que se prohíba el comercio de software espía en medio de las revelaciones de Pegasus 

Un informante de la NSA advierte de un mundo en el que ningún teléfono está a salvo de los hackers patrocinados por el Estado si no se toman medidas

Edward Snowden sobre el software espía: «Es una industria que no debería existir»



DavidPegg y Paul Lewis

Lun 19 Jul 2021 15.00 BST

Los gobiernos deben imponer una moratoria mundial al comercio internacional de programas espía o enfrentarse a un mundo en el que ningún teléfono móvil esté a salvo de los hackers patrocinados por el Estado, ha advertido Edward Snowden tras las revelaciones sobre los clientes de NSO Group.

Snowden, que en 2013 destapó los programas secretos de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, describió a los desarrolladores de malware con fines de lucro como «una industria que no debería existir«.

Hizo estos comentarios en una entrevista con The Guardian tras las primeras revelaciones del proyecto Pegasus, una investigación periodística realizada por un consorcio de organizaciones internacionales de medios de comunicación sobre el NSO Group y sus clientes.

NSO Group fabrica y vende a los gobiernos un avanzado programa espía, denominado Pegasus, que puede infectar secretamente un teléfono móvil y recoger su información. Se pueden extraer correos electrónicos, textos, libretas de contactos, datos de localización, fotos y vídeos, y se pueden activar el micrófono y la cámara del teléfono para grabar de forma encubierta al usuario.

El consorcio analizó un conjunto de datos filtrados de 50.000 números de teléfono que, según se cree, pertenecían a personas de interés para los clientes de NSO. El análisis forense de una muestra de los teléfonos móviles encontró docenas de casos de infecciones exitosas e intentos de Pegasus.

NSO Group afirma que se toma muy en serio las consideraciones éticas, que está regulada por los regímenes de control de las exportaciones de Israel, Chipre y Bulgaria y que sólo vende a clientes gubernamentales previamente examinados. Pero entre sus clientes se encuentran regímenes represivos, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán.

En una entrevista con The Guardian, Snowden dijo que los hallazgos del consorcio ilustraban cómo el malware comercial había hecho posible que los regímenes represivos sometieran a un número mucho mayor de personas a los tipos de vigilancia más invasivos.

Pegasus: la tecnología de espionaje que amenaza la democracia



Para que las operaciones policiales tradicionales coloquen micrófonos o intervengan el teléfono de un sospechoso, las fuerzas del orden tendrían que «entrar en la casa de alguien, o ir a su coche, o ir a su oficina, y nos gustaría pensar que probablemente obtendrían una orden», dijo.

Pero los programas de espionaje comerciales hicieron rentable la vigilancia selectiva contra un número mucho mayor de personas. «Si pueden hacer lo mismo a distancia, con poco coste y sin riesgo, empiezan a hacerlo todo el tiempo, contra todos los que son mínimamente interesantes», dijo.

«Si no se hace nada para detener la venta de esta tecnología, no van a ser sólo 50.000 objetivos. Van a ser 50 millones de objetivos, y va a ocurrir mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros espera.»

Parte del problema surgió del hecho de que los teléfonos móviles de diferentes personas eran funcionalmente idénticos entre sí, dijo. «Cuando hablamos de algo como un iPhone, todos ejecutan el mismo software en todo el mundo. Así que si encuentran la forma de hackear un iPhone, han encontrado la forma de hackearlos todos».

Comparó a las empresas que comercializan vulnerabilidades en modelos de teléfonos móviles muy utilizados con una industria de «infectadores» que intentan deliberadamente desarrollar nuevas cepas de enfermedades.

¿Qué es el software espía Pegasus y cómo hackea los teléfonos?

«Es como una industria en la que lo único que hicieron fue crear variantes personalizadas de Covid para esquivar las vacunas», dijo. «Sus únicos productos son vectores de infección. No son productos de seguridad. No proporcionan ningún tipo de protección, ningún tipo de profilaxis. No fabrican vacunas: lo único que venden es el virus».

Snowden dijo que el malware comercial como Pegasus era tan poderoso que la gente común no podía hacer nada para detenerlo. Cuando se le preguntó cómo podía protegerse la gente, dijo: «¿Qué puede hacer la gente para protegerse de las armas nucleares? «¿Qué puede hacer la gente para protegerse de las armas nucleares?

«Hay ciertas industrias, ciertos sectores, de los que no hay protección, y por eso intentamos limitar la proliferación de estas tecnologías. No permitimos un mercado comercial de armas nucleares».

Dijo que la única solución viable a la amenaza del malware comercial era una moratoria internacional sobre su venta. «Lo que revela el proyecto Pegasus es que el NSO Group es realmente representativo de un nuevo mercado de malware, en el que se trata de un negocio con ánimo de lucro», dijo. «La única razón por la que NSO está haciendo esto no es para salvar el mundo, es para ganar dinero«.

Dijo que una prohibición mundial del comercio de vectores de infección evitaría el abuso comercial de las vulnerabilidades de los teléfonos móviles, al tiempo que permitiría a los investigadores identificarlas y solucionarlas.

«La solución aquí para la gente común es trabajar colectivamente. Este no es un problema que queramos intentar resolver individualmente, porque eres tú contra una empresa de mil millones de dólares», dijo. «Si quieres protegerte tienes que cambiar el juego, y la forma de hacerlo es acabando con este comercio».

NSO Group dijo en una serie de comunicados que rechazaba las «falsas afirmaciones» sobre la empresa y sus clientes, y afirmó que no tenía visibilidad sobre el uso del software espía Pegasus por parte de sus clientes. Afirmó que sólo vendía el software a clientes gubernamentales seleccionados y que su tecnología había ayudado a prevenir el terrorismo y los delitos graves.

Tras el lanzamiento del proyecto Pegasus, Shalev Hulio, fundador y director ejecutivo de NSO, dijo que seguía negando que los datos filtrados «tuvieran alguna relevancia para NSO», pero añadió que estaba «muy preocupado» por los informes y prometió investigarlos todos. «Entendemos que en algunas circunstancias nuestros clientes pueden hacer un mal uso del sistema», dijo.

