Héctor Llaitul, líder de la CAM: “No definimos nuestra lucha como terrorista, sino como absolutamente legítima” 

“Disputa territorial”

Acerca del conflicto en sí, Llaitul subrayó que “nosotros no definimos nuestra lucha como una lucha de tipo terrorista, la definimos como absolutamente legítima en todo un plano de integralidad. Nosotros no peleamos los territorios, no recuperamos los territorios por un tema solamente de cambio de propiedad”.

“Estamos desarrollando procesos de transformación para que el pueblo nación mapuche tenga justicia, una vida mejor, respetando sus normas, su cultura, su visión de mundo, su visión de hombre, las relaciones sociales y políticas que nosotros nos queremos dar y a eso nosotros le llamamos autonomía”, añadió.

En esa línea, el líder mapuche insistió en que “la responsabilidad de las forestales de imponer la violencia está muy clara, no solamente cuando presiona al gobierno para que militaricen la zona a través de todas estas fuerzas especiales, el Comando Jungla, los blindados, que son una forma de violentar al pueblo nación mapuche, porque nosotros frente a eso obviamente vamos a tener una actitud y una posición de autodefensa y de resistencia”.

Sobre ese punto, Llaitul se refirió al llamado que han realizado distintos gremios, respaldados por personeros del oficialismo, sobre decretar estado de sitio en la macrozona sur.

“Cuando la derecha está proponiendo estado de sitio, está proponiendo los militares como una solución al conflicto. De alguna manera nos está emplazando de que también tenemos que construir una fuerza para anteponer esta realidad. Y esa es absolutamente legítima, está incluso establecido como derecho internacional que todo pueblo, todo sector que se siente oprimido, tiene derecho a rebelarse”, argumentó.

Junto con señalar además que “la lucha gira en torno a dar una disputa territorial y a la recuperación de la autonomía como pueblo y eso es muy bien visto por los pueblos en general, también es bien visto por los organismos internacionales”.

Respecto de un eventual acuerdo, Llaitul indicó que “a nosotros nos han contactado respecto de esos planteamientos, y estamos dispuestos a buscar un tipo de solución a este conflicto histórico. Ahora que hay un recrudecimiento del conflicto, parecen haber señales de que hay esta posibilidad de diálogo, en donde existan observadores internacionales, en donde existan garantes. Esto se hace en los conflictos, en general”.

“Nosotros lo vemos como una idea interesante y válida la posibilidad de interlocutar más allá de hablar frente a nuestros enemigos históricos, o nuestros adversarios, también hablar al mundo de por qué nosotros estamos luchando por la recuperación de los territorios y de la autonomía, cuál es el trasfondo de este tipo de lucha, de estas formas de lucha”, sentenció el dirigente de la CAM.