Mensaje a Jeanine Añez, presidenta de los golpistas bolivianos 

En la imagen superior ven a una simpatizante del gobierno de Evo Morales, en las horas del golpe de estado. Golpeada, pintada de rojo, humillada, arrastrada por la calle, pero que aún así no niega su simpatía por el camino que avanzaba su país y expresa su disposición a morir, si es necesario, por el proceso de cambios que vivía Bolivia y que fue el motivo del golpe de estado de las fuerzas de derecha.

No temas Jeanine

No tengas miedo, Jeanine.

A vos no te van a golpear hasta hacerte pulpa la cara.

No te raparan la cabeza hasta hacerte sangrar el cuero cabelludo, con las manos atadas a la espalda .

No te arrastrarán por las calles, después de arrojarte pintura roja, para el escarnio y la diversión de tus enemigos.

No lo permitirían ” las polleras “, esas cholas que tanto despreciaste y perseguirte.

No tengas miedo, Jeanine.





Fuiste detenida y encarcelada sin que tus derechos humanos fueran vulnerados.

Fuiste conducida a una cárcel de mujeres, con acceso a defensa legal, y ante los ojos del mundo, no humillada y aterrorizada por una jauría de machos rabiosos que te destrozaran y exhibirán tu miedo y tu dolor como un trofeo.

No tengas miedo Jeanine.

Aunque hayas renegado de ser ” una coya” y te hayas declarado aria, rubia y superior a esas pieles morenas y a esos ojos antiguos a quienes mandaste a cazar, no tengas miedo.

Ellas, nosotras, no somos como vos.

Del muro de: Cecilia Solá

*Fuente: Avelinos