«Hay una casa que se llama Venezuela, que no se vende»

Si le interesa mi casa y no me la puede comprar, es porque no se la quiero vender, ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar… Entonces usted me encierra en mi casa, y no me deja salir para ir al supermercado, ni a la farmacia, ni al banco, y tampoco deja que me vendan los repuestos del carro o la moto, y aunado a esto me cancelan las cuentas y tarjetas de crédito y ahorro… Al cabo de un tiempo mis familiares se van a desesperar, algunos escaparán por la ventana… y usted desde afuera empezará a vociferar que soy un inepto para conducir las riendas de mi casa y que soy un dictador, que hago sufrir a mi familia… y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en CRISIS y que los vecinos tendrán permiso para INTERVENIR y ECHARME con el propósito de atender la CRISIS HUMANITARIA de mi familia.

Eso si… nunca usted dirá que lo que le interesa es quedarse con mi casa. Y que por eso fue que usted me puso a mi en esta situación tan CRÍTICA ante mi familia.

Así o más claro, señoras y señores engañados.

Nota de la Redacción de piensaChile: Este texto se le atribuye a Roger Waters, el ex-lider de Pink Floyd, pero no hemos podido constatar esta afirmación. En todo caso, quien sea su autor, ha escrito un texto tremendamente simple y fácil de entender, que ayuda a comprender lo que pasa con Venezuela, y el bloqueo que vive, la incautación de sus cuentas, de sus propiedades en EE.UU., de su oro que Inglaterra se niega a devolver, etc. etc.

Por otro lado, no sería la primera vez que Roger Waters se expresa solidario con la lucha del pueblo venezolano por tomar las riendas de sus futuro en manos propias y buscar el desarrollo que los principlaes países desarrollados le niegan, pues se quieren quedar con sus gigantescas riquezas.

Roger Waters sobre Venezuela: “Detengan esta locura del Gobierno de Estados Unidos”

El músico británico pidió que “dejen al pueblo venezolano tranquilo” y llamó a movilizarse hoy frente a la misión diplomática estadounidense ante la ONU.

4 de febrero de 2019

A note from Roger: THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL. US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV — Roger Waters (@rogerwaters) February 3, 2019

El texto va acompañado de una convocatoria a una “demostración de emergencia” este lunes en las calles de Nueva York, frente a la misión diplomática estadounidense ante la ONU.

Vale recordar que Waters, fundador de la mítica banda Pink Floyd, viene realizando reiteradas críticas al presidente yanqui Donald Trump. En noviembre pasado, de gira por Argentina con su show “Us + Them”, criticó duro a Trump justo en el día de elecciones de medio término en Estados Unidos.

En sus recitales, el reaccionario mandatario es caricaturizado, convertido en cerdo, a tono con los temas de Animals que denuncia a “los cerdos que controlan el mundo”. Incluso ha llegado a mostrar a Trump vestido con el uniforme nazi.

Una vez más, ante el intento de consumar un golpe de Estado en Venezuela con el sello de la Casa Blanca, Waters llama a “resistir” movilizándose, tal su lema con el que escenificó su intensa última gira mundial.

*Fuente: LaIzquierdaDiario

