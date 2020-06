Gobernador de Nueva York: «El movimiento de protesta se debe a la continua injusticia y desigualdad en EE.UU.»

Yo estoy con los manifestantes. Creo que todos los estadounidenses bien intencionados apoyan a los manifestantes. No es un incidente aislado. Hay una continuidad de casos y situaciones que se han estado repitiendo por décadas y décadas.Son capítulos de un libro y el título de ese libro es la continua injusticia y desigualdad en Estados Unidos y este es sólo un capítulo.

El capítulo comenzó con Rodney King en Los Ángeles, 1991; Amadou Diallo en New York, 1999; Sean Bell en New York, 2006; Oscar Grant, California, 2009; Eric Garner, New York, 2014; Michael Brown, Missouru, 2014; Laquan McDonald, Chicago, 2014; Freddy Gray, Baltimore, 2015; Antwon Rose, Pittsburg, 2018; Ahmaud Arbery, Goergia, 2020; Breonna Taylor, Kentucky, 2020; George Floyd, Minneapolis, 2020.

Por eso, por eso, es la indignación. Por eso es la frustración y la ira. No es sólo sobre una situación. Es sobre la misma situación que se sucede una y otra vez y otra vez y otra vez, y ver la misma cosa y no aprender la lección. Y entonces está pasado en un contexto más amplio, una circunstancia más amplia que es la del coronavirus. La que afecta y mata más minorías que a nadie más. Si miran en el país a las personas que están muriendo por el coronavirus, verán que afecta desproporcionadamente a afroamericanos.

Y es una injusticia continua. Y esa es la frustración, esa es la protesta. Y las demandas son por justicia. Injusticia en el sistema de justicia, que repugnante para el concepto de América. Yo estoy con los manifestantes. Creo que todos los estadounidenses bien intencionados apoyan a los manifestantes. Suficiente es suficiente. ¿Cuántas veces tenemos que ver la misma lección repetida antes de que hagamos algo?

¿Quién este señor, Andrew Cuomo, Gobernador de Nueva York? Muy interesante su discurso, pero para entender un poquito más hacia dónde esta mirando, lean este artículo de Naomi Klein, la autora de la «Teoría del Schock«:

Distopía de alta tecnología: la receta que se gesta en Nueva York para el post-coronavirus

por Naomi Klein (EE.UU.)

Publicado el 20 mayo, 2020

