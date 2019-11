“Súper Lunes” de marchas-concentraciones y cacerolazos para este 4 de noviembre: Convoca Unidad Social

3 de noviembre de 2019

Las más de 100 organizaciones –sindicales y sociales- que confluyen en la Mesa Unidad Social, hicieron un nuevo llamado a colmar las calles del país este lunes 4 de noviembre para seguir manifestando las demandas que desde el pasado 18 de octubre se escuchan con fuerza y convicción por todo el territorio nacional.

En la capital, el llamado es a reunirse a contar de las 17 horas en Plaza Italia para iniciar desde allí una marcha, por la Alameda, hacia Plaza Los Héroes. Más temprano, al mediodía, el punto de encuentro de las movilizaciones será el frontis de la sede capitalina del Congreso para exigir a los parlamentarios frenar la tramitación de proyectos de ley que solo apuntan a profundizar las desigualdades, conculcando derechos por lo tanto que están en las antípodas de las demandas que el pueblo chileno está exigiendo en las calles. Y a las 20:00 horas, cacerolazos.

“Reafirmamos la convocatoria del súper lunes, donde a las 17 horas en Plaza Italia nos vamos a convocar para hacer una nueva jornada de manifestación (…) porque tenemos claro que en la medida que no haya presión, aquí hay una agenda del Gobierno que va a seguir avanzando, hay urgencias legislativas que van a seguir avanzando y, lamentablemente, tenemos una Oposición que en esto no ha tenido firmeza para clarificar que mientras Chile no esté normal, el Parlamento no puede seguir funcionando como si nada pasara”, dijo la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

Carolina Espinoza, vocera de la Coordinadora No + AFP, enfatizó que:

“…este Gobierno sigue con su agenda Neoliberal a ultranza. El Parlamento, incapaz de alinearse en la defensa de nuestros derechos. Hoy el Gobierno le pone el acelerador a una batería de proyectos, todos contrarios a derechos y profundizando las políticas neoliberales. Por eso decimos con mucha fuerza y claridad que en nuestras reivindicaciones como pueblo hoy día, no hemos ganado nada. Por eso, es fundamental que sigamos en la lucha, que sigamos movilizados y movilizadas”.

La convocatoria del “súper lunes”, se reiteró en la conferencia de prensa que este viernes realizó Unidad Social –en la sede de la ANEF- para dar cuenta del balance preliminar de los más de 300 cabildos que se han desarrollado hasta ahora a lo largo del país.

En la oportunidad, los dirigentes también manifestaron su preocupación por las filtraciones de archivos confidenciales de Inteligencia de Carabineros, en los que se encuentran fichas de dirigentes sociales y sindicales que estarían siendo sometidos a seguimiento policial. Asimismo condenaron los casos de violación a los derechos humanos que se están constatando a lo largo del país. ´

Mira lo que fue la conferencia prensa Unidad Social:

Unidad Social:

*Fuente: CUT

