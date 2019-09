José Antonio Kast, el «gran nacionalista» que construyó su fortuna en un paraíso fiscal

Luego que un reportaje de La Tercera expusiera que el ex-candidato presidencial y dirigente del partido de extrema derecha “Partido Republicano» José Antonio Kast, es accionista de 3 empresas Off-shore en Panamá, creadas el 2003 cuando el país era «Paraíso Fiscal» (no pagar impuestos) siendo parte del holding de su familia, y de las cuales ocultó y jamás declaró, a pesar de estar obligado a hacerlo, tanto por ser Diputado como postulante al la presidencia de la república.

Ante esto, negó reiteradas veces ser partícipe de tales empresas, pero se lanza un nuevo informe el cual comprueba que J.A. Kast y su hermano son los únicos dueños. A lo que, Kast sale a defenderse entregando la responsabilidad a su hermano y socio, y admitiendo que hubieron “errores” en su declaración de patrimonio, donde decía poseer solo 10% de las acciones de sus empresas (donde dijo que en realidad se refería a 0,1%) cuando en realidad tenía el 95% de estas.

Es decir, además de mentirle a la ciudadanía completa, comete los fraudes de los que dice “querer proteger a Chile”, poniendo en alto cómo los partidos y personajes de derecha (y extrema derecha) mienten en cuanto a lo que prometen y lo que hacen (por ejemplo los casos UDI), y sin dejar de lado que sus programas de gobierno son nefastos, centrados en más represión, racismo, privatización de servicios públicos y precarización para el pueblo trabajador. En otras palabras, sus incongruencias terminan siendo abismales en muchos sentidos.

Y también, nos llama a recordar que el ex-candidato presidencial de la “Alianza” (UDI-RN-gremialistas; posteriormente Chile Vamos) en 2013, Laurence Golborne, fue cancelada su candidatura por hechos similares a los de Kast.

*Fuente: LaIzquierdaDiario

“Tengo la libertad de no tener que ir a golpearle la puerta a nadie“, dijo José Antonio Kast a La Segunda en 2017. Luego, tras renunciar a la UDI y sumarse a la carrera presidencial, el ex diputado estableció que en su trayectoria política había sido independiente. “Incluso cuando estaba en la UDI, porque no tenía temor de que me dijeran: ‘Oye, el financiamiento oficial que te va a llegar es menor’. Sin lugar a dudas, me da libertad”, declaró.

El representante de la ultraderecha hizo declaraciones de su patrimonio durante los 16 años que fue diputado y también en 2017 cuando trató de llegar a La Moneda. Sin embargo, dentro de estas habría un gran detalle que Kast omitió: las tres sociedades de las que es dueño desde 2006 – junto con su hermano Christian Kast – y que operan en Panamá, país considerado por la OCDE como un paraíso fiscal.

Así lo revela un reportaje de La Tercera, en el que el medio asegura que tuvo acceso a las actas de reuniones del 11 de octubre de 2006 en Panamá, entre Christian Kast – a quien José Antonio entregó a través de un mandato notariado la “gestión de todos sus negocios” – y los abogados del país centroamericano, Rolando Candanedo Navarro y María del Pilar Pimentel. “Los tres participaron ese día en juntas extraordinarias de accionistas de tres sociedades constituidas en Panamá en 2003: Foods & Merchandising Investments Inc, Latin America Real Estate Investments Co. S.A. y Austral Inversiones S.A.”, publica el diario.

En las actas de estas reuniones se establece que Christian y José Antonio Kast “son los titulares de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voz y voto” de las tres sociedades mencionadas anteriormente. Y si bien no se precisa que participación tenía cada uno, se consigna que las tres sociedades fueron constituidas en 2003 con el método de acciones al portador. Es decir, quien posea físicamente los títulos es el dueño.

Luego de estas operaciones, las sociedades adquiridas por los hermanos se convirtieron en las matrices de los negocios que mantenían en Chile: los restaurantes Bavaria, actividades agroindustriales e inmobiliarias. En la actualidad, de Empresa e Inversiones Bavaria Limitada (90% de Christian y 10% de José Antonio), Empresa e Inversiones Linderos Limitada (90% de Christian y 10% de José Antonio) y Empresa e Inversiones San Miguel Limitada (60% de Christian y 40% de José Antonio), se desprenden 90 sociedades, 186 propiedades y 4 hoteles.

Todo esto le otorga hoy al ex diputado “la tranquilidad para actuar en política”, con un patrimonio acumulado de 4.000 millones de pesos. Uno de los negocios que más aporta a esto son las inmobiliarias. “Actualmente, según los registros del SII revisados por La Tercera, tres inmobiliarias ligadas a los Kast tienen 177 bienes raíces -que se extienden por todo Chile e incluye rubros habitacionales, comerciales, industriales y agrícolas-, con un avalúo fiscal total de $ 29.329 millones“, reza el reportaje.

Por último, el medio establece que Kast no estuvo disponible para responder si controlaba sus porcentajes de propiedad de estos negocios a través de Panamá, ni tampoco para comentar sobre los últimos movimientos patrimoniales que ha realizado.

De hecho se desliga de todos estos negocios a través de sus últimas operaciones. “La última declaración de patrimonio presentada por José Antonio Kast en 2017 contiene una sola empresa. Para su constitución empleó una sociedad creada en 2000 con el nombre de Cafetería Las Condes Limitada y un capital de $ 200 mil. En diciembre de 2015, junto a su señora, María Pía Adriasola y sus cuatro hijos mayores, Josefina (27), José Antonio (26), María Pía (24) y Nicolás (22), Kast modificó la cafetería, le cambió el nombre por el de Inmobiliaria e Inversiones Padua Limitada y aumentó su capital a $ 4.205 millones“, termina el artículo.

*Fuente: El Desconcierto