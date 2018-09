Piñera: El costo del delito

Parafraseando a Lord Palmerston (Ministro de Exteriores británico, 1846-1851), Piñera pareciera tener como lema:

“No tengo aliados eternos, y no tengo enemigos perpetuos. Mis intereses son eternos y perpetuos, y mi obligación es vigilarlos”

Con toda la información que ya se conoce, lo que hoy está en juego es la real independencia del SEC, veremos si sucumbe a las presiones políticas que vendrán desde la Casa Blanca o mantendrá una conducta que dignifique su historia.

Hoy se da a conocer que el presidente Piñera está textualmente en manos de la SEC (Securities and Exchange Commission), la Comisión de bolsa y valores de EEUU, por denuncia presentada en Octubre del año 2017 que “cuenta en detalle cómo el actual Presidente, media hora después de participar en la reunión de directorio de LAN –donde se revelaron los estados financieros de la compañía y sus planes para el año siguiente–, se comunicó con la corredora Banchile para comprar un paquete de seis millones de acciones que estaba a la venta.” como publica El Mostrador.

Si quedaba alguna duda del delito de uso de información privilegiada de parte de Piñera, en la compra de acciones de LAN, con esta nueva publicación queda disipada, así como también si la SEC iniciaría una investigación al respecto, pues bien, la inició el año pasado. Ambas interrogantes quedan resueltas.

Ante este escenario que enfrenta Piñera, cabe preguntarse ¿Cómo actuará la SEC ?

¿Seguirá el camino de su definición legal, esto es, Agencia Independiente del gobierno de Estado Unidos?

La otra opción es tener una visión política, esto es, la SEC es una entidad permanente del Estado Norteamericano, por ende debe velar por los intereses permanentes de EEUU.

En este segundo escenario, lo único de valor para EEUU que ha visto, ve y verá en nuestro país, son los recursos naturales, ayer fue el cobre y hoy es el Litio.

PRIMERA AMENAZA : CHINA

En el contexto mundial, la competencia de EEUU es con China, aparte de su “guerra comercial” está la “guerra geopolítica”, reflejada por ejemplo en que China hace menos de un mes le da su apoyo explícito a la Venezuela de Maduro, con un préstamo de 5 mil millones de dólares, la misma Venezuela que Trump amenaza: “un golpe podría triunfar rápidamente”

En Chile la explotación del Litio la lidera SQM, con la empresa Albemarle de EEUU que ya firmó un acuerdo el 2017 con Corfo para extender su contrato de explotación y aumentar la cuota autorizada para la producción de litio a 82 mil toneladas anuales durante los próximos 27 años.

Este acuerdo asegura la venta nacional de hasta el 25% de la producción para productos industrializados, con un precio preferente. Para ello, Corfo convocó a un concurso internacional para adjudicar esta producción a aquellos inversionistas que ofrezcan y desarrollen en Chile las alternativas más atractivas de alto valor agregado, tales como la producción de cátodos de litio, componentes de baterías de litio, litio metálico solar y sales de litio, entre otros.

Es en este escenario que entra la empresa China Tianqi, una de las líderes en la industria del litio a nivel mundial –fundada en 1995 como Shehong Lithium Industry Co. Ltd., adquirida y rebautizada por Tianqi Group en 2004–, que no sólo quiere mantener el actual porcentaje que tiene en SQM, sino que –como ya se ha anunciado– se encuentra interesada en adquirir el que hoy está en manos de la canadiense Nutrien, ex Potash Corp.

Este posible hecho implicaría que Tianqí podría llegar a controlar el 70% del mercado global del litio.

Esto es algo que EEUU no puede aceptar.

SEGUNDA AMENAZA : LAS COMUNIDADES

Las comunidades atacameñas son la segunda amenaza a la explotación del Litio, ya los últimos años SQM ha enfrentado crecientes demandas de pueblos originarios en los terrenos de su explotación, por contaminación ambiental y usurpación de aguas principalmente.

Es por esta razón que el presidente Piñera cancela la firma del acuerdo de Escazú en la Asamblea de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York, programada originalmente para el 27 de septiembre, y que se suponía Chile también firmaría, según lo que establecieron 24 países en Costa Rica en marzo pasado.

El tratado apunta a mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Asimismo permite a las comunidades participar de forma vinculante en la evaluación ambiental de proyectos que solicitan instalarse en determinadas zonas. Esto último fue lo que provocó la cancelación de la firma del acuerdo, instalaba a las comunidades en general como posibles objetores de proyectos industriales, de manera vinculante.

Piñera fue a EEUU a negociar con Trump el no ser investigado por la SEC, para esto compromete no entregar el litio a intereses chinos y liberar de compromisos ambientales con comunidades locales a las empresas explotadoras ( no firmando acuerdo de Escazú ), este es el costo para Chile del delito – de uso de información privilegiada – de Piñera.

–La autora, Alejandra Huerta, es Periodista

