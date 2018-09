Las grabaciones secretas del caso LAN

En este apartado del sexto capítulo del libro “Piñera y los leones de Sanhattan”, el periodista Sergio Jara Román revela la existencia de grabaciones que reproducen diálogos entre el Presidente Sebastián Piñera y operadores de Banchile Corredora de Bolsa, quienes le habrían advertido que no comprara más acciones de LAN, empresa de la que ya era accionista, pues contaba con información privilegiada sobre sus movimientos bursátiles. En 2006 Piñera fue multado por la SVS por ese negocio irregular, pero hasta ahora, no se ha podido probar que utilizó esa información. Piñera, plantea el libro, podría tener problemas incluso en Estados Unidos, ya que una parte de esa operación se realizó en ese país y nunca fue investigada. Un ex jefe de operaciones de la Corredora Banchile asegura que tiene guardadas tres horas de esas grabaciones en su caja fuerte, y que solo las revelará si es que un juez se lo exige. En el siguiente extracto del libro se transcribe una parte de esos diálogos.