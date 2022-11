Un fotógrafo polaco ¿evitó el inicio de la Tercera Guerra Mundial? 

La imagen superior muestra el lugar del impacto del misil disparado por Ucrania

Ucrania, Polonia, un veredicto y el misil: Cómo juega el azar

18 Nov. 2022 06:45

En primer lugar, se trataba de saber qué reacciones provocaría el misil ucraniano en Polonia y qué podría indicar que posiblemente no fue un accidente después de todo. Mientras tanto, se han añadido más piezas del rompecabezas que apuntan a un montaje fallido.

La historia del misil ucraniano y el tractor polaco todavía no parece estar totalmente escrita. Después de que se identificara perfectamente el tipo de misil y de que quedara claro que este tipo podría haber sido detonado a distancia en cualquier momento, lo que podría ser un indicio de un lanzamiento deliberado, la OTAN consideró necesario entrar en este detalle.

La revista Focus, citando el cuartel general de la OTAN en Bruselas, informó de que fue un accidente. «Pero en lugar de destruir el misil antiaéreo en el aire por control remoto -lo que aparentemente es técnicamente posible- el misil siguió volando e impactó en territorio polaco. En el fuego continuo del ejército ruso, las fuerzas aéreas ucranianas aparentemente simplemente fallaron el proyectil ruso, y se habla de: «un trágico accidente»».

Que comprensivos. Y cuanto esfuerzo por disipar la sospecha de que las cosas no salieron del todo bien. Sin embargo, mientras tanto hay otras características llamativas, aunque no en relación con la tecnología del 5V55K.

Parecía algo peculiar que Kiev se aferrara tan tenazmente a la versión de un misil ruso. No sólo Selensky, sino también el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, declararon al unísono que tenían pruebas de la culpabilidad de Rusia y exigieron participar en la investigación. Ya hemos pasado por esto, con la implicación de un posible, si no probable, culpable en una investigación, en el contexto de Ucrania, entonces se trataba del vuelo MH-17. Pero volveremos a eso más adelante.

Mientras que desde Ucrania se seguía afirmando que no tenían nada que ver con este misil, incluso el presidente estadounidense Joe Biden, cuando se le planteó esto, murmuró ante el micrófono: «eso contradice las pruebas». También es muy difícil afirmar lo contrario después de que los restos del misil fueran fotografiados poco después del impacto.

Sabemos que en Kiev piensan un poco más lento; intentaron una provocación, la fastidiaron y ahora se niegan obstinadamente a reconocer su fracaso, mientras que todos sus socios occidentales se esmeran en declarar que les quieren mucho, mucho. Podría ser obra de Kiev en solitario; eso lo estaría indicando el rápido distanciamiento.

Pero tal vez la historia era muy diferente. Recuerden Kramatorsk, el Totschka-U, que provocó un baño de sangre en la estación de trenes, del que luego se culparía a Rusia, como un in crescendo después de Butscha. Sólo que allí alguien tomó una foto del resto del misil, incluyendo un número de serie; de modo que no sólo se pudo probar el tipo de misil sino también el propietario del mismo, y toda la historia desapareció en el olvido al día siguiente, con la confiada esperanza de la corta memoria del público occidental.

El representante permanente de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se celebraba una nueva reunión sobre Ucrania, dijo algo decididamente interesante:

«Debemos expresar nuestro agradecimiento a nuestros colegas albaneses y estadounidenses por haber convocado esta reunión, aunque lo hayan hecho la semana pasada sin formular el tema, mostrando una extraordinaria previsión, como podemos ver ahora».

¿Una reunión del Consejo de Seguridad convocada una semana antes, sin nombrar un tema, para el día siguiente del impacto del misil en Polonia? Y no sólo Selensky, una «fuente no identificada» en Polonia y otro «alto funcionario de inteligencia» en EE.UU. difundieron la historia de un «misil ruso» y ¿todos los medios de comunicación occidentales ya estaban haciendo sonar la marcha hacia la Tercera Guerra Mundial? Qué casualidad. Para no perder la pista, permítanme recordarles las otras dos coincidencias: el misil no se activa antes de acercarse al suelo y tampoco fue activado por detonación a distancia[1]. Así que estamos en la tercera coincidencia.

Pero hay una cuarta coincidencia. Ayer se anunció el veredicto sobre el caso MH-17 en Holanda. Correcto, el numerito en el que de alguna manera siempre se permitió a Ucrania tener voz y voto. Hoy se ha dictado el veredicto que, por supuesto, no es casualidad, ha declarado culpables a los acusados ausentes. Este veredicto también es extraño en otros aspectos. Uno de los acusados fue declarado culpable sólo por haber sabido del derribo de aviones ucranianos[2] pero no haber tomado medidas al respecto. Esto suena completamente extraño cuando se hacen los añadidos necesarios, que son que eran aviones de combate ucranianos los que bombardeaban las ciudades del Donbass; es decir, que el tribunal holandés básicamente declaró inadmisible una defensa contra los bombardeos.

Pero el MH-17 no es el tema, se trata de un misil ucraniano (bueno, en realidad de eso también se trataba el MH-17, pero esa es una historia más larga). Puede ser pura coincidencia, pero primero un supuesto misil ruso en suelo polaco, luego una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sin tema y el día después del anuncio del veredicto sobre el MH-17, que en su momento sirvió de base para toda la propaganda sobre los inhumanos rusos…

Imagínense si el fotógrafo polaco que captó por casualidad esos restos de misiles no lo hubiera hecho. La zona habría sido acordonada, el acceso habría sido controlado por el gobierno polaco, Ucrania se habría «sumado a la investigación», como exigió a gritos; el resultado habría sido la afirmación de que se trataba sin duda de un misil ruso; luego, al día siguiente, en medio de ensordecedores gritos de guerra de los medios de comunicación occidentales, en la ONU se habría montado un tribunal contra Nebensja, el embajador ruso, en lugar de una reunión del Consejo de Seguridad, y al día siguiente, como un fortissimo, el veredicto sobre el MH-17. Eso habría sido suficiente para borrar los restos fragmentarios de cordura, y las tropas de la OTAN habrían partido hacia Ucrania poco después.

¿Se puede descartar este escenario? ¿Un drama, con todo listo, cuya representación tuvo que suspenderse abruptamente por esa estúpida foto? ¿Y que, por la razón que sea, ya no se pudo transmitir con suficiente fuerza a los actores ucranianos?

En cualquier caso, el juego de coincidencias es impresionante. Es como ir por la calle y pasar por debajo de una escalera y luego se le hace el quite a un gato negro, sólo para aterrizar en una cáscara de plátano y que provoca que al caer te entierres el paraguas de un transeúnte en tu estómago. Hay acumulaciones de coincidencias en las que la navaja de Occam[3], que siempre exige la explicación más sencilla, sugiere la suposición de la intención.

Pero si este es el caso,

está claro quién debería ganar el próximo Premio Nobel de la Paz: el fotógrafo polaco de los restos del misil.

-Traducción para piensaChile del alemán al castellano: Martin Fischer

*Fuente: RT.DE.COM

Notas

[1] Nota del traductor: Cuando un misil falla su objetivo o presenta problemas y hay peligro de que caiga en zona poblada, normalmente se activa a distancia su destrucción, para evitar víctimas inocentes.

[2] Nota del traductor: La autora se refiere a aviones de guerra ucranianos que bombardeaban ciudades en el Donbass y que fueron derribados por la defensa antiaérea del Donbass

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Navaja_de_Ockham