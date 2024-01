Judíos contra el sionismo (Recado para Carmen Hertz y Daniel Jadue)

Imagen superior: Daniel Jadue y Carmen Hertz son personas «con estudio» y deberían saber y conocer algo de las fuerzas que se mueven detrás de los actores en el escenario. Hamás, como lo ha dicho el mismo Netanyahu, fue creado o se le permitió y apoyó su desarrollo para «quebrar a la OLP», ha sido financiado por años por fuerzas que están detrás de los «Hermanos musulmanes». El pueblo palestino se balancea entre fuerzas que no siempre respetan y atienden sus verdaderos intereses. Carmen Hertz debería saber que el estado de Israel fue creado en un territorio que no era suyo y nació masacrando al pueblo palestino. El pueblo judío masacrado en Europa, no tiene nada que ver con el sionismo, que es quien empuja hoy la masacre y el genocidio en Gaza. El sionismo no tiene nada que ver con la Torha. Nuestros argumentos para ambos parten con lo declarado por Daniel Barenboim, hace ya casi 6 años, uno de los directores de orquesta más famsoso del mundo.

La Eedacción de piensaChile

03 de enero de 2024