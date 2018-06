New York Time: Cables diplomáticos de Estados Unidos sugieren nexos de Álvaro Uribe con narcotraficantes

La Habana 28 de mayo del 2018

Radio Martí Noticia, conocida agencia financiada por el gobierno de Estados Unidos desde la época de Ronald Reagan, creada y orientada por la CIA para desarrollar campañas contra la Revolución Cubana, sus líderes y ahora contra Venezuela, publicó un artículo atacando a Cuba y a Venezuela, al señalar que las embajadas de estas dos naciones en Colombia realizan actividades de inteligencia y de las cuales se han hecho eco algunos medios de prensa en el sur de la Florida de habla hispana. Resulta de Perogrullo señalar que detrás de esta campaña mediática está la CIA con la complicidad de la extrema derecha colombiana.

Este reality show, lo montan como una cortina de humo previendo el escándalo que produciría la denuncia contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que el pasado 25 de mayo hizo el diario New York Times (Read in English), refiere el diario que “los cables describen reuniones entre 1992 y 1995 de funcionarios estadounidenses y Uribe Vélez. Uno de ellos consigna que en 1993 la embajada de Estados Unidos se reunió con Luis Guillermo Vélez Trujillo, entonces senador del Partido Liberal. El político se quejó de que la familia Ochoa Vásquez, un importante clan colombiano vinculado con el Cartel de Medellín, “había financiado” las campañas políticas de Uribe.

Resulta curioso que a “principios de mayo, el senador y ex presidente colombiano Álvaro Uribe informó que la Agencia Nacional de Inteligencia de Colombia le había entregado reportes “sobre un posible atentado en mi contra, en el cual estarían involucrados criminales locales y extranjeros”. La información de Uribe fue corroborada por el Ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Mientras, refiere Radio Martí, que en entrevista con “RCN Radio, el ex presidente Andrés Pastrana había urgido al gobierno de Juan Manuel Santos a decir “si efectivamente hay o no hay un plan con injerencia extranjera por parte de los Gobiernos de Venezuela y Cuba para asesinar al ex presidente Uribe”.

La temeraria declaración de Pastrana en RCN puede suponer que detrás de este show, está la extrema derecha colombiana y los organismos de inteligencia especializados en fabricar noticias, montadas sobre falsedades, acciones en la cual la CIA es experta, pero seguramente con aviesos fines y planes contra Venezuela que no se pueden descartar, si se toma en cuenta la agresividad que desde Colombia existe contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que el Gobierno colombiano lo considera ilegítimo.

Las acciones conspirativas y la declaración de ilegitimidad de las elecciones en Venezuela, por parte del Secretario General de la OEA y respaldada por el Grupo de Lima y la Unión Europea, demuestran que Estados Unidos sigue manteniendo el llamado Plan Maestro con el objetivo de intervenir militarmente, bajo el escudo de una “intervención humanitaria” y del cual no es ajeno el Gobierno colombiano por formar parte del Grupo de Lima.

Otro de los objetivo de esta campaña mediática es dañar la necesaria unidad, dentro de la diversidad, de los países de América Latina y el Caribe, especialmente la CELAC, que ha proclamado a nuestra región como zona de paz, oscuro propósito que solo favorece al imperialismo estadounidense.

El artículo de Radio Martí afirma que el embajador cubano y otros dos funcionarios diplomáticos son oficiales de la inteligencia cubana y que el resto de la misión diplomática cubana en Bogotá 19 en total, se dedican a realizar actividades de inteligencia, una mentirosa y temeraria información, porque al final perjudica más al Gobierno del doctor Santos Calderón, a sus actuales agencias de seguridad y pone en telas de juicio a la cancillería que otorgó el beneplácito al embajador cubano. Así mismo da a conocer una cantidad de información sobre funcionarios y ex funcionarios diplomáticos cubanos, incluyendo datos biográficos, direcciones de sus domicilios en Cuba y remonta estas a décadas pasadas y de los años 80.

La pregunta es: ¿quién le aportó esas informaciones a Radio Martí?, algunas de ellas muy privadas, ¿quién es el que desarrolla acciones de inteligencia en Colombia?: Cuba o las conocidas agencias estadounidenses de inteligencia que trabajan en la búsqueda de información sobre los cubanos y otras agencias que al parecer tributan información a la extrema derecha colombiana.

Debe esperarse que el Gobierno de Colombia responda a esta infamia dura y contundentemente, porque es una campaña que puede empañar las normales y buenas relaciones, entre los dos países, Cuba, se dedica en Bogotá a trabajar en fortalecer sus relaciones bilaterales en el campo cultural, comercial, educacional, técnico, diplomático, consular, y ha sido un factor de apoyo y ayuda en la solución del conflicto social y armado en Colombia, los diálogos de La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP (2012 a 2016) así lo demuestra. También lo fue durante el gobierno de Andrés Pastrana, cuando formó parte de los 10 países facilitadores en los diálogos con las FARC-EP y en el Grupo de Cinco países en las conversaciones con el ELN (1999 al 2002). Y en el 2006-07 con sede en Cuba, los diálogos con el ELN a petición del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Esto sin contar con el apoyo que se le brindó al gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala, y a petición de dicho presidente y la muy influyente gestión del embajador cubano Fernando Ravelo Renedo, se pudo solucionar la crisis por la toma de rehenes de la embajada de República Dominicana por el M-19 el 27 de febrero de 1980 y se salvaron muchas vidas, incluidas las de los embajadores de Estado Unidos, El Vaticano, Brasil, Israel, México, Venezuela, Suiza, Austria entre otras representaciones diplomáticas y consulares. Y la solución y liberación de Juan Carlos Gaviria, hermano del ex presidente César Gaviria retenido por una ya disuelta organización conocida como JEGA. Estas son entre otras la actuación de Cuba a favor de soluciones pacíficas y en busca de la paz en ese hermano país.

Paradójicamente uno de los gobiernos más beneficiados con el apoyo de Cuba para solucionar la compleja situación internacional en las cual se involucró el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue el secuestro en territorio venezolano de Rodrigo Granda, lo que provocó un gran conflicto entre ambas naciones, fue la mediación del presidente Fidel Castro, entre los mandatarios Chávez y Uribe, lo que finalmente solucionó está grave violación del Gobierno colombiano.

La aceptación de Cuba en el 2006 y 2007 de los diálogos del ELN y el Gobierno de Uribe Vélez, cuando a petición de México los diálogos no pudieron continuar en el país azteca. Y actualmente, y a petición del gobierno del presidente Santos, se llevan a cabo estos diálogos en La Habana con él ELN, cuando el gobierno Ecuatoriano decidió no continuar ofreciendo su territorio como sede.

Esta es la merecida respuesta a una malévola infamia contra Cuba y Venezuela.

-El autor, Tony López R., es periodista cubano

*Fuente: Politika

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp