James Petras. El triunfo popular en Venezuela es un triunfo contra el imperialismo

Diego Martínez: El contacto a esta hora como cada lunes es con los Estados Unidos, allí está James Petras a quien recibimos con mucho gusto en los micrófonos de Radio Centenario.

Buen día Petras, ¿cómo está?

James Petras: Estamos muy bien, con 23 grados y subiendo.. ¿Cómo andan vosotros?

DM: Bien, ahora vino el frío a esta zona del planeta. Hay varios temas para conversar hoy, pero le pedimos su análisis sobre las elecciones en Venezuela, que dejó una amplia victoria a favor de Nicolás Maduro.

JP: Si, es un triunfo de las fuerzas populares contra el imperialismo.

Pero quiero comentar sobre varios aspectos. Primero, debemos entender que la participación bajó de 60 y pico por ciento a 48 o 49%. Si analizamos los abstencionistas, están concentrados en los barrios acomodados, donde la abstención alcanzó el 80 y 90%.

Si analizamos la clase media baja, las clases populares, la abstención no fue tanta. Incluso la abstención en Venezuela es mucho menor que la abstención en Estados Unidos, donde vota un 30 o 35% con 60 y pico o 70% de abstención, como explicamos en las elecciones de noviembre.

Ahora, más allá de eso, debemos entender que la votación a favor de Maduro es porque hay una anticipación de un mejoramiento de las condiciones económicas, la posibilidad de abrir un diálogo con algún aspecto de la oposición y un sentido de conciencia social y nacional. El voto fue contra (Donald) Trump, contra las oligarquías, contra los golpistas. Entonces fue un voto democrático, nacionalista, más que otra cosa.

Pero la prensa está metiéndose diciendo que no fue un voto legítimo, pero 30 países mandaron observadores, incluso el ex primer ministro español, José Luis Zapatero; y todos dicen que no hubo ninguna trampa ni ningún fraude en el voto.

¿Y qué podríamos esperar?

Creo que el problema es lo que pase después, cuando los imperialistas no pueden ganar por el voto, están siempre buscando las formas ilegales y violentas para desplazar a los ganadores. Y Trump anuncia nuevas sanciones económicas contra Maduro y contra el proceso electoral, mientras los golpistas en América Latina, encabezados por (el argentino Mauricio) Macri, Brasil, los narcotraficantes en México, los corruptos en Paraguay, están todos metidos en un proceso de apoyar de alguna forma el bloque a Venezuela o incluso más, enviar tropas a partir de las bases militares norteamericanas en Colombia.

Entonces, debemos estar muy satisfechos por un lado por la amplia participación, entre los sectores populares la participación supera al 70%; y podríamos decir que la gran preocupación ahora, es evitar el golpe y las sanciones.

Esperamos mejores prácticas económicas por parte de Maduro, una rectificación sobre algunos aspectos económicos y más esfuerzos en involucrar al pueblo en la diversificación de la Economía. Las condiciones petroleras son muy positivas, el precio hoy día del petróleo subió a 80 dólares por barril y ese es un buen precio; ahora tienen que rectificar el funcionamiento de los pozos y la mecanización también falla mucho. Podríamos decir que ahora hay una nueva oportunidad para que el gobierno haga una rectificación y un mejoramiento para aprovechar esta coyuntura favorable en la política.

DM: Bien, se anuncia una cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos, que han hecho ejercicios militares conjuntos lo que ha cambiado el escenario de pacificación en la península.

JP: Si, obviamente hay un mal entendimiento. Trump piensa que toda la reconciliación, la negociación, viene por las presiones y amenazas de él. Y no entiende que los coreanos simplemente fueron a negociar porque entienden que están en condiciones de defenderse, están en condiciones de negociar la paz y no la sumisión. En ese sentido, están hablando de metas cruzadas, en parte la agresión norteamericana provocó la bronca de los coreanos del Norte, como una traición, un esfuerzo de desarmar el país.

Y si los norteamericanos piensan que podrían repetir el ejemplo de Libia, como anunció el concejal de Trump que pueden repetir el ejemplo de Libia, que se desarmó y luego desarmado sufrió una invasión. Los coreanos no van a dejar sus armas, incluso nucleares.

Washington deberá hacer algunas concesiones importantes y no sólo de mercados, algunas protecciones sobre la seguridad nacional, sino creo que se va a romper este supuesto diálogo. Corea del Norte quiere seguridad, quiere intercambios, pero no al precio de desarmarse, sufrir una invasión y destrucción como Libia.

DM: La cumbre del G20 se va a realizar en Argentina. ¿Qué se puede esperar que suceda allí?

JP: Es poco lo que podemos esperar. Europa está muy dividida ahora sobre cómo tratar las relaciones externas con Rusia, con Irán y los demás con China. Con Estados Unidos y Europa hay muchas divisiones.

Más allá de eso hay una crisis económica en Brasil, donde el estancamiento aparte del sector agro exportador que sigue teniendo algún avance, todo lo demás de la Economía está muy estancada e incluso llega a grados negativos.

En Argentina la crisis es total, devaluaciones, altos precios, baja del consumo, mayor pobreza, gran división entre los oligarcas. Incluso los diarios oficialistas como Clarin y otros más, están preocupados porque hay mucha bancarrota en el sector empresarial.

Entonces qué pueden arreglar en el exterior cuando los problemas internos se siguen intensificando, tanto en Brasil, en Argentina y en México ni hablar, donde los oficialistas están muy atrás de los candidatos progresistas para las próximas elecciones.. Por tanto, si Argentina, Brasil y México –los tres principales – y más allá Colombia, enfrentan problemas internos graves, cómo van a arreglar asuntos internacionales. No hay ninguna indicación de que América Latina tenga algún personaje con prestigio que pueda liderar un acuerdo con Europa y los países más avanzados. Es una situación de dependencia, de deterioro, que debilita cualquier discurso y diálogo entre los 20.

DM: Bien Petras, ¿en qué otros temas está trabajando?

JP: Primero quiero referirme a una cosa. En los Estados Unidos se habla de muchos problemas en Venezuela peor en realidad las elecciones en Norteamérica son muy problemáticas, la votación en las municipales no supera el 30%, las parlamentarias puede llegar al 40% y las presidenciales podría llegar al 50%. ¿Con qué derecho puede EEUU cuestionar la participación en Venezuela?

Segundo punto. En relación con Estados Unidos recibimos cifras hoy de que en 2018 hay más estudiantes asesinados que soldados en el Ejército norteamericano. Treinta y un estudiantes fueron asesinados y veintinueve soldados. Entonces matan más estudiantes en las aulas que soldados en las fronteras y guerras. Es un indicio de cómo está afectando la militarización.

Otro tema tiene que ver con lo que pasa en Nicaragua. Hay un conflicto obviamente pero no es un conflicto entre socialismo y capitalismo. Es un conflicto entre dos variantes del capitalismo, los Ortega por un lado y de otro la oposición que está dividida entre populistas y reaccionarios. Y creo que en realidad los que están en las fuerzas de choque son los populistas, pero los que se van a aprovechar son los oligarcas de siempre en Nicaragua. Y los golpistas están encabezando la oposición, porque cuando hay una propuesta de diálogo ellos vuelven a lanzar sus fuerzas de choque.

Para nosotros, debemos rechazar a los golpistas que están atacando el proceso político, pero por otro lado debemos criticar también la política económica de los Ortega que está vinculada con los maquiladores, los grandes capitales exportadores. No hay ningún populista en este proceso, hay un conflicto y debemos tener claro cómo repartir las responsabilidades..

También quiero comentar lo que está pasando en relación con lo que podríamos mencionar como las elecciones en Italia. Estados Unidos está muy en contra de los acuerdos entre los populistas, los centristas, los de centro izquierda, cinco estrellas y los nacionalistas de la derecha en la liga. Hay aspectos de esta nueva formación que son positivos, quieren terminar la agresión con Rusia quieren llegar a una reconciliación, no son muy favorables a las invasiones en Medio Oriente y en particular rechazan los acuerdos con Israel, y buscan aumentar la política económica consumista internamente con un salario fijo garantizado para los pobres. Pero por otro lado, tienen un discurso super anti inmigrantes, que va a restringir la presencia de inmigrantes, e incluso hablan de expulsar a cientos de miles de inmigrantes lo que no es exactamente un programa populista, es más reaccionario que cualquier otro. Entonces, otra vez debemos tomar en cuenta las dimensiones de estos proyectos.

Finalmente quiero referirme a una cosa de la política interna de los EEUU, no hay ningún consenso en este momento, los demócratas no han ganado mucho apoyo a pesar de que Trump ha estado tomando medidas cada vez más reaccionarias. En efecto, si miramos la política de (Barack) Obama y ahora con Trump vemos que hay una confirmación de la política que tiene efectos muy nefastos. Por ejemplo, la tasa de mortalidad está bajando. Es decir, el número de personas que está envejeciendo está bajando, muchas personas –particularmente de clase media- viven menos años ahora que hace 10 años. Lo mismo con la tasa de natalidad, las familias se están achicando. La tercera dimensión son los dueños de casas, ahora por la edad debajo de 45 años, los más jóvenes el porcentaje que puede comprar casa ha bajado de 28% a 14%. Entonces, las familias más pequeñas, la vida más corta y la renta habitacional es decir, la posibilidad de vivir bien alojado, se está deteriorando. Esa son señales de un imperio en decadencia. Cuando la familia se achica, las personas mueren más temprano y cuando no hay lugar propio para vivir, esos son indicadores de que el sistema ya está en plena decadencia.

DM: Aprovechamos para contarle de cuestiones internas. El viernes se realizó una movilización en apoyo a Palestina y ayer, como todos los 20 de mayo, una movilización contra la impunidad que pese a los 13 años del gobierno del Frente Amplio permanece en Uruguay.

JP: Son dos causas en las que estoy completamente en solidaridad con los que están luchando y movilizando.. Es algo muy positivo como noticias del día.

DM: Muy bien, Petras, muchas gracias. Hasta el lunes.

JP: Un abrazo. Chau.

(*) El sociólogo estadounidense, profesor James Petras, analiza semanalmente la realidad internacional en exclusiva en español por CX36 Radio Centenario. Usted puede escuchar este análisis en vivo, los lunes a las 11:30 horas (local) por el 1250 AM del Dial uruguayo y por www.radio36.com.uy ya que la emisora transmite las 24 horas online.

*Fuente: Radio Centenario

