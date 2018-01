Para nosotros, sólo es una mentira más, de esta farsa teatral que suele llamarse “Democracia” y que sólo está en sus mundos encapsulados, donde su estado de corrupción aumenta la brecha de desigualdad.

Han pasado 30 años desde que Juan Pablo II visito nuestro país, en plena dictadura cívico-militar, donde el pueblo chileno protestó para manifestarle al Sumo Pontífice que la democracia había sido pisoteada por la bota militar, asesinando, torturando y haciendo desaparecer a cientos de chilenos y chilenas.

Hoy con la venida de Francisco, nuevamente protestaremos para evidenciar, que nada ha cambiado en estos 30 años, que continúa la pobreza en las calles, nuestros ancianos y ancianas viven con pensiones indignantes producto del sistema de AFP impuesto por la dictadura, con la complicidad del gobierno electo y que día a día los mata lentamente.

La vida de un inmigrante vale tan solo 5.000 pesos (80 USD), respecto al compañero haitiano Djon Benjamin, muerto a palos días atrás; o la compañera Joane Florvil, también de nacionalidad haitiana muerta en la posta central producto de la golpiza que le propinaron en una comisaría los funcionarios policiales; o del ciudadano peruano Adán Celis que por el hecho de convertirse en Dirigente Sindical de una panadería, su empleador lo hace detener con falsas acusaciones de robo, siendo golpeado también por funcionarios policiales y pasado a control de detención sin ninguna prueba.

En todo este tiempo, desde la dictadura hasta hoy, el Estado Chileno ha reprimido asesinado y torturado a nuestros hermanos y hermanas del Pueblo Mapuche. En este periodo, con la militarización del WALLMAPU, han sufrido prisiones injustificadas, con siniestros montajes y con asesinato de comuneros en movilizaciones o en defensa de sus territorios.

Sin embargo, no podemos olvidar tampoco el rol que ha cumplido la cúpula de la Iglesia católica quien por años ha encubierto a pedófilos y abusadores de fieles, además de “La falta de moral” con la que día a día son cuestionadas nuestras compañeras avalando con ello las múltiples formas en que viven la violencia tal como en el caso de Nabila Riffo. Y más aún, la mayor contradicción vivida por Daniela Vargas a quien le fue negada su atención en una institución de su propia iglesia, institución que no titubeó un segundo en atender meses atrás a Fernando Karadima quien es acusado de violación hacia menores… ¿Su pecado? Pertenecer a los más de 1300 niños y niñas que están internados en el Sename, ser pobre.

Existen muchas otras situaciones derivadas del machismo, avaladas por el Estado, grupos religiosos y políticos, con la negación sistemática de derechos a la mujer, así como también a hombres y mujeres de la Diversidad sexual. Podríamos seguir añadiendo vulneraciones y omisiones a esta seudo democracia lacaya del imperialismo e intereses foráneos.

Los movimientos sociales de clase y en lucha, no somos parte del show de estos grupos de poder que se unen para demostrar su poder, no seremos partícipe de esta mentira que quieren hacerle ver al mundo entero, no queremos ser cómplices de estas falsas décadas que algunos, le colocan como avances democráticos desde sus oficinas de gobiernos, centros de estudios y sus partidos políticos. Para ellos los avances se relacionan con la inversión privada, acumulación de la riqueza para unos pocos y pocas, destrucción del medio ambiente, la mercantilización en temas como educación, salud y vivienda, en la generación de mano de obra barata y en la represión a las y los que luchan.

Ellos hablan de una Democracia que tiene las manos manchadas de sangre de pueblo, que lleva el nombre de Daniel Menco, Marco Ariel Antonioletti, Norma Vergara, Mauricio Gómez Lira, Claudia López, Alex Lemun, Rodrigo Cisterna, Matías Catrileo, Juan Pablo Jiménez, Jaime Mendoza Collio, Nelson Quichillao, Macarena Valdés y tantos más.

Te convocamos para este martes 16 de enero desde las 09:00 hrs. en Vicuña Mackenna con Grecia a participar en la “Marcha de los pobres” en dirección al Parque O’Higgins donde estará el Papa en una misa desde las 10:30, en otras regiones se han sumado como Concepción, con el nombre de la marcha de la “Unión de los Pueblos” que será en la plaza España, el Lunes 15 de enero, desde la 19:30hrs.

¡¡¡PAPA: LOS POBRES DE CHILE MARCHAMOS CONTRA LAS MIGAJAS DE LA DEMOCRACIA!!!

