Era el 12 de octubre de 1936 y, en el abarrotado paraninfo de la Universidad de Salamanca, se celebraba el Día de la Raza. No faltaba nadie. Tampoco el obispo y la legión española. El rector, Miguel de Unamuno, no iba a intervenir pero, tras las primeras diatribas y soflamas de algunos oradores, se levanta: “…Se ha hablado también de catalanes y vascos llamándolos anti-España; pues bien, con la misma razón pueden ellos decir otro tanto. Y aquí está el señor obispo, catalán, para enseñaros la doctrina cristiana que no queréis conocer, y yo, que soy vasco, y llevo toda mi vida enseñándoos la lengua española que no sabéis…”

Millán Astray, que también es rector, aunque en lugar de un claustro dirija la legión, vocifera indignado su mejor argumento: ¡Viva la muerte! y desarrolla su tesis: “Cataluña y el País Vasco son dos cánceres en el cuerpo de la nación! ¡El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí!”

Dos meses más tarde, apartado de la universidad y en arresto domiciliario, moriría Unamuno, pero en la que sería su última intervención pública no dejó sin respuesta al “novio de la muerte”: “Venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis suficiente fuerza bruta pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España.”

(Euskal presoak-euskal herrira)

