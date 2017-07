El Movilh valoró la detención del “pastor” Soto y aplaudió que “en Valparaíso hoy se demostró que una mayoría está por la igualdad y la diversidad”

En el frontis del Parlamento, tanto el Bus del Odio, como el bus de la Diversidad dieron a conocer sus puntos de vistas, en medio de manifestaciones de evangélicos y activistas de la diversidad sexual y de género.

A temprana hora de hoy miércoles el Bus del Odio se apostó en el frontis del Congreso Nacional, mientras que el Bus de la Diversidad, impulsado por el Movilh, llegó al mismo lugar “para hacer un contrapeso a la brutal campaña de Ong´s evangélicas que dañan la dignidad de las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género”, indicó el dirigente Rolando Jiménez.

Los integrantes del Bus de la Diversidad fueron recibidos por los parlamentarios en el Congreso Nacional, desde donde desplegaron la bandera de los derechos trans en clara muestra de repudio a los mensajes del Bus de Odio contra el cuento “Nicolás tiene dos papás” , al Acuerdo por la Igualdad que el Estado firmó con el Movilh, al matrimonio igualitario y a la ley de identidad de género.

“A Valparaíso no sólo llegamos con el Bus de la Diversidad. Además nos coordinamos toda esta semana con las parlamentarias Karol Cariola para que hoy pudiésemos desplegar la bandera trans, apenas llegase el Bus de la Diversidad, lo cual ocurrió Es así una parte del poder legislativo y de la sociedad civil la quienes hoy decimos con fuerza no al Bus del Odio, sí a la igualdad y la no discriminación”, dijo Jiménez.

El Movilh confirmó además que “la próxima semana presentaremos acciones legales contra la ONG Padres Objetores de Conciencia y Observatorio Legislativo Cristiano, los cuales junto a Hazte Oír y Citizen Go desplegaron “en Santiago y Valparaíso una despiadada campaña contra los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales”.

Fue en el propio Congreso Nacional donde el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, señaló cara a cara a la líder del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, “que presentaremos acciones contra usted, por homofobia, transfobia, injurias y calumnias, pues ha dicho descaradamente que nuestra organización promueve la pedofilia”.

En paralelo, anunció Jiménez, “con parlamentarios de diversas bancadas definimos presentar próximamente un proyecto de acuerdo contra el bus del Odio”.

“Hoy, como balance general, podemos decir que Valparaíso es su mayoría se manifestó contra la homofobia y transfobia, al tiempo que valoramos la detención del autodenominado Pastor Soto”