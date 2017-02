¿Quién fue Patricio Aylwin? ¿Por qué círculos opositores a la revolución Cubana lo homenajean e invitan a Mariana Aylwin a participar en actos que están organizando en la isla?. Que nadie diga mañana que no sabía lo que ocurrió en Chile, que no tenía la información para comprender a cabalidad lo que hoy se está moviendo bajo la superficie. Aquí va una cantidad de opiniones y antecedentes históricos, incluidas grabaciones históricas en que Aylwin revela quien fue en verdad en nuestra historia y la responsabilidad que le cabe en la horrible noche de cárcel, persecuciones, masacres y exilios que vivió nuestro pueblo y que no le deseamos a ningún otro pueblo en el mundo.

La Redacción de piensaChile

“(Si me dieran a elegir entre) una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda”, dijo el 26 de agosto de 1973 en una entrevista a The Washington Post.

El 11 de septiembre de 1973 se concreta el Golpe de Estado. Tras ese hecho, Aylwin entregó la postura oficial de la DC a la prensa extranjera en Chile:

“El gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura Comunista”. (17 de septiembre de 1973).







Murió Aylwin. Sus palabras quedaron grabadas y nadie las puede desmentir

Publicado el 19 Abril, 2016

Rol de la Democracia Cristiana en la gestación, consumación y afianzamiento del golpe militar de 1973

por Manuel Acuña Asenjo (Chile)

Publicado el 10 Septiembre, 2016

A propósito de la responsabilidad de don Patricio Aylwin en el golpe militar

por Rafael Luis Gumucio Rivas, padre (Chile)

Publicado el 30 Abril, 2016 ,

Carta de Bernardo Leighton a Eduardo Frei Montalva (26 de junio de 1975)

por Bernardo Leighton (Chile)

Publicado el 27 Diciembre, 2006

Frei y la Democracia Cristiana en los documentos desclasificados norteamericanos

por Hermes H. Benítez (Edmonton, Canadá)

Publicado el 22 Diciembre, 2006

A Aylwin lo presentaron como estadista y casi como un santo, no existiendo mérito ni para lo uno ni para lo otro

por Alejandro Guzmán Barbé (Chile)

Publicado el 16 Octubre, 2016

Contradicciones de un arrepentido

por Manuel Salazar S. (Chile)

Publicado el 5 Mayo, 2016

Mirada crítica frente a tantos homenajes a Aylwin

por Haroldo Quinteros Bugueño (Iquique, Chile)

Publicado el 22 Abril, 2016

El análisis histórico de Gabriel Salazar: Aylwin lideró el proceso que privatizó y mercantilizó el país

por The Clinic (Chile)

Publicado el 21 Abril, 2016

Patricio Aylwin: la teoría del Camaleón le queda corta

por Dr. José Venturelli (Chile)

Publicado el 29 Mayo, 2012

La paradoja llamada Patricio Aylwin Azócar

por Ozren Agnic K. (Chile)

Publicado el 8 Octubre, 2008