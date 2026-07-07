Libro «Confesiones de un sicario económico» en formato PDF
por piensaChile
2 horas atrás 1 min lectura
07 de julio de 2026
John Perkins, ciudadano estadounidense, era un respetado miembro de la comunidad financiera internacional, pero en realidad se dedicaba a operaciones económicas ilícitas en el Tercer Mundo para el gobierno de Estados Unidos.
Ha llegado a nuestra redacción -en idioma castellano- la autobiografía (1) en la que John Perkins detalla cómo ayudó a Washington a estafar a países pobres prestándoles dinero que no podrían devolver para después apoderarse de sus economías. Abajo va al enlace para bajar, gratuitamente, el libro, en formato PDF.
Confesiones_de_un_ganster_economico
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