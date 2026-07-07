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07 Jul 2026

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Libro «Confesiones de un sicario económico» en formato PDF

por piensaChile

2 horas atrás 1 min lectura

Libro «Confesiones de un sicario económico» en formato PDF
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07 de julio de 2026

John Perkins, ciudadano estadounidense, era un respetado miembro de la comunidad financiera internacional, pero en realidad se dedicaba a operaciones económicas ilícitas en el Tercer Mundo para el gobierno de Estados Unidos.

Ha llegado a nuestra redacción -en idioma castellano- la autobiografía (1) en la que John Perkins detalla cómo ayudó a Washington a estafar a países pobres prestándoles dinero que no podrían devolver para después apoderarse de sus economías. Abajo va al enlace para bajar, gratuitamente, el libro, en formato PDF.

 

Confesiones_de_un_ganster_economico

 

Confesión de un sicario económico estadounidense

 

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Etiquetas #asesinatos politicos #economia #ee.uu. #golpes de estado #john perkins #nsa #sicario economico
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