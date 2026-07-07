Libro «Confesiones de un sicario económico» en formato PDF

07 de julio de 2026

John Perkins, ciudadano estadounidense, era un respetado miembro de la comunidad financiera internacional, pero en realidad se dedicaba a operaciones económicas ilícitas en el Tercer Mundo para el gobierno de Estados Unidos.

Ha llegado a nuestra redacción -en idioma castellano- la autobiografía (1) en la que John Perkins detalla cómo ayudó a Washington a estafar a países pobres prestándoles dinero que no podrían devolver para después apoderarse de sus economías. Abajo va al enlace para bajar, gratuitamente, el libro, en formato PDF.